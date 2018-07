Un nuovo video mostra dettagli e anticipazioni del Samsung Galaxy Note 9 e l’intera lista delle caratteristiche tecniche stampate sulla scatola.

Attenzione però: o Samsung ha deciso di cambiare il carattere del logo in maniera radicale in un rebranding del logo del Galaxy Note 9 o l’adesivo che si vede nel video non è originale, quindi bisogna prendere il video “con le pinze”, quindi con un po’ di scetticismo e attenzione.

Samsung Galaxy Note 9 caratteristiche

C’è poco che non sappiamo del Galaxy Note 9, che sarà lanciato all’inizio del prossimo mese. Grazie a tutte le recenti fughe di notizie, sempre più funzioni del prossimo dispositivo hanno smesso di essere un segreto. Tuttavia, un video appena trapelato tenta di riempire tutti gli spazi vuoti della descrizione del prossimo prodotto Samsung.

Nel video si vede un Samsung Galaxy Note 9 con tanto di scatola con le caratteristiche tecniche in evidenza. La presunta scatola riporta:

Schermo: 6,2 pollici Quad HD+ sAmoled

Fotocamera: 12 mega pixel + 12 megapixel con OIS

Fotocamera frontale: 8 megapixel

Impermeabile: certificato IP68

64 GB di memoria

6 GB di Ram

Ricarica wireless

Iris scanner

Sistema di protezione Knox

Cuffie by AKG

Come da descrizione sulla presunta scatola del dispositivo, possiamo avere uno schermo rettangolare da 6,3 pollici, o uno schermo arrotondato sugli angoli da 6,2 pollici, 6 GB di RAM e 64 GB di memoria espandibile.

Essendo un’unità T-Mobile (a giudicare dall’etichetta sul fronte), supponiamo che il processore non sia un chip Exynos, ma piuttosto uno Snapdragon 845 (ancora da confermare). Tuttavia, questa potrebbe anche essere un’unità europea legata a T-Mobile, (per via di un caricabatteria europeo nella confezione) e in tal caso potrebbe essere dotato di un processore Exynos 9820.

Altre specifiche includono una doppia fotocamera 12MP + 12MP sul retro con stabilizzazione ottica dell’immagine, fotocamera frontale da 8 MP con auto-focus, classificazione IP68 per resistenza alla polvere e all’acqua, ricarica wireless (con pad incluso) e auricolari con tecnologia AKG in bundle.

All’interno della presunta scatola sembra trovarsi, come nel caso del Note 8, un paio dei già citati auricolari AKG, un caricatore rapido, un cavo USB-C e quello che sembra essere un proteggi-schermo (anche se potrebbe non essere parte del pacchetto finale che arriverà sul mercato).