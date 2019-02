Samsung Galaxy S10 vs iPhone XS: il confronto

Il Samsung Galaxy S10 è finalmente arrivato ed è sicuro che sarà uno dei telefoni di maggior successo del 2019, in diretta competizione con i telefoni Apple. I due protagonisti a confronto.

Samsung Galaxy S10 vs iPhone XS è il confronto più atteso dopo l’uscita del nuovo top di gamma Samsung. Uno dei suoi diretti rivali in questo momento è l’iPhone XS e, anche se questo smartphone ha qualche mese sulle spalle, è pur sempre l’iPhone più recente che si possa acquistare ed è un dispositivo di alto livello, sotto tutti i punti di vista.

Samsung Galaxy S10 e iPhone XS telefoni molto diversi, ma si può fare un confronto diretto in tutte le aree chiave per poter effettuare una scelta informata tra l’uno e l’altro.

Samsung Galaxy S10 vs iPhone XS, il design

Il Samsung Galaxy S10 è costituito da due lastre di vetro, con una cornice metallica inserita in mezzo. Lo schermo è curvo e non c’è quasi nessuna cornice e nemmeno un notch, invece, c’è un ritaglio nell’angolo in alto a destra per la fotocamera frontale, quello che si chiama punch-hole.

Nella parte posteriore ci sono tre obiettivi fotografici allineati orizzontalmente e non c’è invece il lettore per le impronte digitali (e non è un errore) non è poiché è inserito nello schermo direttamente nello schermo con una nuova tecnologia ad ultrasuoni, non si vede ma c’è e funziona bene. Samsung ha trovato una strada diversa rispetti all’iPhone che punta, invece, sul riconoscimento facciale.

L’iPhone XS ha anche lui una parte posteriore in vetro e una struttura di metallo, ma il suo schermo è piatto e anche se i bordi sono molto piccoli cornice, c’è una grande tacca, il famoso notch, nella parte superiore.

La parte posteriore dispone di una fotocamera a doppia lente nell’angolo in alto a sinistra e non c’è scanner di impronte digitali, perché l’iPhone XS non ne ha e si basa, invece, sul Face ID (bisogna notare, che anche il Galaxy S10 dispone del riconoscimento facciale aggiuntivo rispetto al lettore di impronte digitali).

Il Samsung Galaxy S10 raggiunge le dimensioni di 149,9×70,4×7,8 mm e 157g di peso, mentre l’iPhone XS ha le seguenti dimensioni e peso: 143,6×70,9×7,7 mm e 177g di peso, quindi mentre il Galaxy S10 è un po’ più leggero, i due telefoni hanno dimensioni simili e la differenza principale è che il modello S10 è più lungo.

Samsung Galaxy S10 vs iPhone XS, lo schermo

C’è un motivo per cui il Samsung Galaxy S10 è più lungo dell’iPhone XS: ha uno schermo più grande da 6,1 pollici. Il display è curvo e ha un formato widescreen 19:9 e una risoluzione QHD+.

L’iPhone XS è un po’ più piccolo, con 5,8 pollici; ha un aspect ratio simile di 19.5:9 ed entrambi i telefoni usano l’AMOLED, ma l’iPhone XS ha una risoluzione inferiore di 1125 x 2436 ed è piatto anziché con lo schermo che curva sui lati. L’iPhone XS supporta anche l’HDR10, mentre il Galaxy S10 è il primo telefono a supportare l’HDR10+.

Sappiamo che l’iPhone XS ha uno schermo di grande qualità, ma si potrebbe dire che l’S10 lo batte, anche se, per il momento, non c’è stato tempo sufficiente per testarlo a fondo. Insomma nel confronto Galaxy S10 VS iPhone Xs di Apple, per quanto riguarda lo schermo le specifiche sono a favore di Samsung

In ogni caso, si distingue per le sue curve, le dimensioni più grandi e la mancanza di notch, anche se i bordi della fotocamera e le linee sinuose non piaceranno a tutti.

Samsung Galaxy S10 vs iPhone XS: confronto fotocamera e batteria

Il Samsung Galaxy S10 è dotato di una fotocamera posteriore a tripla lente, composta da un teleobiettivo 12MP f/2.4 con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un obiettivo da 12 megapixel che può passare da un’apertura di f/1.5 a f/2.4 (e che ha anche OIS) e un obiettivo ultra-grandangolare 16MP f/2.2, senza OIS.

L’iPhone XS, invece, ha una fotocamera posteriore a doppio obiettivo composta da un obiettivo grandangolare 12MP f/1.8 con OIS e un teleobiettivo 12MP f/2.4 con OIS.

Quindi il teleobiettivo è simile per le specifiche al teleobiettivo del Galaxy S10, ma l’altro obiettivo dell’iPhone XS è limitato a una singola apertura e al telefono manca completamente un terzo obiettivo. Sul lato frontale si dispone di una fotocamera 10MP f/1.9 sul Galaxy S10 e una 7MP f/2.2 sull’iPhone XS.

Ciò non significa necessariamente che il Samsung Galaxy S10 abbia la fotocamera posteriore migliore, dato che è la qualità e non la quantità di obiettivi e software che contano, quindi bisognerà aspettare un più ampio uso per poter sapere esattamente quale sia la resa dell’abbondante dotazione fotografica. IL vero confronto lo si deve fare sulle immagini prodotte e non sul numero degli obiettivi. Nel confronto Galaxy S10 VS iPhone Xs sulle foto bisognerà aspettare.

Passando alla batteria, se ne trova una da 3,400 mAh nel Samsung Galaxy S10 e una da 2,658 mAh nell’iPhone XS, quindi la batteria disponibile nel dispositivo Samsung è molto più potente, ma bisogna ricordare che lo schermo è più grande e richiede, quindi più energia che si traduce in più consumo di batteria.

Entrambi i telefoni supportano la ricarica rapida e la ricarica wireless, ma il Galaxy S10 dispone del Fast Wireless Charging 2.0 e del Wireless PowerShare (che consente allo stesso S10 di caricare in modalità wireless altri dispositivi).

Samsung Galaxy S10 vs iPhone XS OS le performance

Il Samsung Galaxy S10 ha un chipset octa-core di fascia alta, probabilmente Snapdragon 855 negli Stati Uniti ed Exynos 9820 altrove, ma Samsung non lo ha ancora confermato.

L’iPhone XS ha anche un chipset di fascia alta, l’A12 Bionic nello specifico. Questo è solo un chipset hexa-core, ma nei benchmark batte tipicamente gli ultimi Snapdragon ed Exynos.

Si può, inoltre, disporre di 8 GB di RAM nel Galaxy S10, ma solo 4 GB nell’iPhone XS, ma non bisogna lasciarsi scoraggiare: il telefono Apple è comunque potente.

Lo storage disponibile è di 128 GB o 512 GB nel Samsung Galaxy S10 e 64 GB, 256 GB o 512 GB nell’iPhone XS, ma il Galaxy S10 ha anche uno slot per schede microSD, che l’iPhone XS non ha.

La più grande differenza tra questi telefoni è probabilmente il sistema operativo, poiché mentre il Samsung Galaxy S10 funziona su Android 9 Pie, l’iPhone XS, ovviamente, gira su iOS 12. Nel confronto Galaxy S10 VS iPhone Xs il sistema operativo è spesso il vero ago della bilancia.

Samsung Galaxy S10 vs iPhone XS: i prezzi

Considerando le varie fasce di prezzo, il telefono di Apple parte da un prezzo generalmente più alto e con meno spazio di archiviazione e tale tendenza continua con l’aumentare della capacità di storage, sebbene entrambi i telefoni si trovino nella fascia più alta dei prezzi degli smartphone.

l’iPhone XS parte da un prezzo di 1.189 euro per il modello da 64 GB (davvero poco), 1.359 euro per il 256 GB, per arrivare a 1.589 euro per il modello da 512 GB.

Il Samsung Galaxy S10 parte da 929 euro, il modello da 256 GB costa 1.179 euro (180 euro in meno rispetto al corrispettivo Apple).

Riassumendo

Mentre l’iPhone XS e il Samsung Galaxy S10 sono concorrenti diretti in termini di posizionamento sul mercato, la maggior parte delle persone probabilmente non sceglierà tra questi in base alle specifiche solamente, ma baderà molto all’OS, all’abitudine e ad altri dispositivi che già utilizza, con un occhio alla compatibilità. Nello scontro hardware Galaxy S10 VS iPhone Xs potrebbe insomma vincere il software, al di là delle dotazione tecniche.

Per chi fosse effettivamente interessato a scegliere fra i due dispositivi partendo da zero, molti fattori vanno considerati: il Galaxy S10 ha uno schermo più grande, più nitido e curvilineo, una fotocamera con foro, piuttosto che una tacca, un obiettivo per fotocamera posteriore extra, una batteria più grande e un prezzo più basso.

Sulla carta, l’S10 potrebbe quindi risultare in vantaggio, ma resta da vedere come si comporterà sul campo con il tempo e anche l’iPhone XS ha molto da offrire, tra cui ottime performance, un design di fascia alta e una fotocamera ottima.