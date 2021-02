Atterraggio su Marte di Perseverance: seguire l’evento live diretta

E’ attesa la fase finale della missione NASA della navicella partita alla volta di Marte lo scorso luglio, Mars 2020 Perseverance tenterà il landing del suo rover di ultima generazione

E’ ormai prossimo il tanto atteso atterraggio su Marte di Perseverance, il rover della NASA il quale tenterà una discesa diretta sulla superficie del Pianeta Rosso. Un’operazione della durata di 7 minuti, che seguirà lo stesso schema utilizzato con successo per l’atterraggio del rover Curiosity. Dopo una fase di caduta libera, la sonda aprirà prima un paracadute per sfruttare la rarefatta atmosfera marziana per diminuire la velocità, per poi liberare una piattaforma con retrorazzi che calerà come una gru il rover sulla superficie, per poi sganciarsi e schiantarsi a distanza di sicurezza dal prezioso veicolo.

Atterraggio su Marte diretta live

Il 18 Febbraio alle ore 21:43 (italiane) ci sarà la parte conclusiva del viaggio verso il Pianeta Rosso (era partito il 30 luglio 2020) e l’inizio del suo soggiorno per raccogliere dati nella zona del cratere Jezero. Considerando il costo, la complicata fase di atterraggio e le probabilità di insuccesso, ogni aiuto è benvenuto. Per questo l’ESA, l’agenzia spaziale europea, aiuterà i colleghi della NASA con due sue sonde attualmente in orbita intorno a Marte.

Perseverance Live diretta

E l’Europa si prepara quindi a dare una mano. Le sonde dell’Esa attualmente in orbita attorno al Pianeta Rosso seguiranno le fasi dell’atterraggio su Marte di Perseverance, fornendo importanti dati. Mars Express, prima impresa marziana europea, sta già tenendo d’occhio le condizioni nella destinazione finale di Perseverance, il cratere Jezero appunto. Mentre l’orbiter Tgo della missione Esa-Roscosmos ExoMars Fornirà dati circa 4 ore dopo il landing, e cercherà di fotografare il rover nelle settimane successive. Anche l’Italia darà il suo contributo, in questo caso da Terra: il Sardinia Deep Space Antenna dell’Agenzia spaziale Italiana seguirà la discesa di Perseverance, raccogliendo importanti dati su questa delicatissima fase della missione.

Perseverance è dotato di strumentazione più sofisticata rispetto a Curiosity, studiata specificatamente per rispondere alla domanda se Marte ha mai ospitato forme di vita primordiali nella sua storia. Inoltre il rover lancerà il primo drone che volerà nei cieli di un pianeta diverso dalla Terra, Ingenuity, prototipo di elicottero che ha il compito di testare per la prima volta questo tipo di velivoli e che potrebbe aprire la strada ad una nuova era dell’esplorazione di Marte.

Come seguire live l’atterraggio su Marte di Perseverance

L’atterraggio su Marte di Perseverance si potrà seguire sui canali streaming della NASA (inizio ora italiana alle 20.00). Qui potrete seguire lo streaming su YouTube cliccando in basso di fianco al tasto play sulla scritta “DAL VIVO”. Ci sono poi altri vari streaming sui canali social della NASA come Twitter , Facebook , LinkedIn , Twitch , Daily Motion , Theta.TV e l’app della NASA in lingua spagnola.

