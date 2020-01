Luca Parmitano, la passeggiata spaziale in live streaming

Come seguire in diretta streaming la passeggiata spaziale di Luca Parmitano, la spacewalk n. 4, programmata per sabato 25 gennaio

Seguire in diretta streaming la passeggiata spaziale di Luca Parmitano sarà una vera emozione. Luca Parmitano, l’astronauta italiano in questo momento a capo della Stazione Spaziale ISS, farà una passeggiata spaziale denominata dalla ESA “Luca Spacewalk #4”, insieme l’astronauta della NASA Andrew Morgan. Si tratta della quarta passeggiata spaziale per riparare lo spettrometro alfa a particelle cosmiche.

Parmitano: passeggiata spaziale in diretta streaming

Quello che viene chiamata comunemente “Passeggiata spaziale” o Spacewalk andrebbe più correttamente definita come attività extra veicolare (EVA). Quella che si appresta fare Luca Parimitano è tra le più difficili passeggiate spaziali mai effettuate. Le precedenti attività extra veicolari realizzate da Luca Parmitano e Andrew hanno avuto successo o con questa quarta dovrebbero completare i loro lavoro.

Come vedere la diretta streaming di Luca Parmitano

L’intera passeggiata spaziale sarà trasmessa in diretta via satellite e ri-trasmessa in streaming dalla ESA Web TV dalle 12:15 orario italiano (11:15 GMT) fino alle 18:00 circa di sabato 25 Gennaio.

Potete seguire la lo streaming della passeggiata spaziale di Luca Parmitano direttamente qui o collegandosi ai canali della ESA.

L’obiettivo della passeggiata spaziale di Luca Parmitano

Luca Parmitano ed Andrew Morgan dovranno intervenire sull’ Alpha Magnetic Spectrometer (AMS) cioè è un rilevatore di particelle subatomiche che cerca materia oscura, antimateria e misura i raggi cosmici, ovvero particelle ad alta energia che viaggiano attraverso lo spazio a una velocità vicina a quella della luce. Ma l’AMS non è stato progettato per la manutenzione in orbita. La riparazione del sistema di raffreddamento di AMS assicurerà che possa continuare a fornire dati alla scienza.

Sabato 25 gennaio 2020 | 11:15 – 17:50 GMT | 12:15 – 18:50 CET

Maggiori informazioni su:

http://lucaparmitano.esa.int/

La Missione di Luca Parmitano

Durante la sua missione di sei mesi, Luca sta svolhendo oltre 50 esperimenti europei e numerosi esperimenti di ricerca internazionale in aree che vanno dalla fisiologia umana e biologia alla scienza dei materiali, alla fisica dei fluidi, alla ricerca ambientale e alle dimostrazioni tecnologiche. Ha anche controllato a distanza un rover sulla Terra dallo spazio in un esperimento chiamato Analog-1. Luca Parmitano ha anche intrapreso 3 spacewalks (la quarta sarà il 25 gennaio in diretta streaming) per riparare lo strumento di fisica delle particelle a alla ricerca della materia oscura (dark matter), Alpha Magnetic Spectrometer – AMS-02. Questo modulo non è stato progettato per la riparazione in orbita e ha superato la durata prevista. Ma i risultati scientifici sono stati così eccezionali che è stato deciso di prolungare la sua vita lavorativa.

