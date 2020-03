Musica per gatti: combattere lo stress a ritmo di fusa

Portare un gatto dai veterinari può essere un’esperienza stressante, sia per il gatto che per il proprietario, ma adesso con una particolare musica dedicata si può risolvere il problema.

Avevamo scritto poco tempo fa dell’idea di Spotify di inserire una playlist per animali domestici nelle funzionalità della piattaforma di streaming musicale . Ora un esperimento pubblicato sulla rivista Journal of Feline Medicine and Surgery dai ricercatori dell’Università della Louisiana, negli Stati Uniti dimostra come la musica per gatti, con una particolare playlist fatta da melodie dolci, che nascondono fra le note il rumore quasi impercettibile di fusa, miagolii, graffi e leccate, risulti ad esempio utile per allentare la tensione durante le visite dal veterinario.

Per verificarne gli effetti della musica per gatti, i ricercatori l’hanno fatta ascoltare a 20 gatti per 20 minuti, alternandola in maniera casuale con un brano di musica classica o con il silenzio in occasione di tre visite dal veterinario fatte a distanza di due settimane. Lo stress degli animali è stato quindi monitorato valutando il comportamento, la postura, la reazione alle mani dell’uomo e i livelli nel sangue dei globuli bianchi neutrofili rispetto ai linfociti.

La fase successiva è stata quella di testare il livello di stress attraverso postura, la reazione ai gesti dell’uomo e i livelli nel sangue dei globuli bianchi neutrofili rispetto ai linfociti. Il primo aspetto ha dato dei risultati importanti. È stato infatti dimostrato come gli animali avessero un atteggiamento più rilassato. Nessuna variazione invece per quel che riguarda il valore del sangue. Probabilmente 20 minuti sono troppo pochi per poter ottenere questo tipo di cambiamento biologico.

