Senti il telefono vibrare, metti la mano in tasca, lo estrai, guardi ma non c’è alcuna notifica…forse hai la sindrome della vibrazione fantasma.

Ti è mai capitato di estrarre il cellulare dalla tasca per controllare un messaggio o una chiamata perché senti la vibrazione della notifica, anche se poi non stava veramente vibrando?

Ti sei chiesto come mai? Non c’è niente che non funziona nel cellulare, ma c’è qualcosa in te che ti induce a sentire false vibrazioni del telefono.

Se questo fenomeno ti è successo solo in poche occasioni va bene, ma, se la tua immaginazione ha oltrepassato il limite, allora è il segno di una sindrome.

Sensazione di essere tagliato fuori

Tutto inizia con la sensazione di essere tagliato fuori, perché è il momento in cui il nostro cervello pensa che stia succedendo qualcosa quando, invece, non è così. Si chiama tecnicamente FoMo (Fear of Missing Out): un riflesso incondizionato, dovuto al timore di perdersi qualcosa e quindi da qui l’esigenza costante di controllare email, social media e piattaforme su cui siamo presenti.

Uso eccessivo dei telefoni

Secondo un sondaggio, si stima che per ogni 100 persone nel mondo, 96 possiedano un telefono cellulare. Un altro rapporto suggerisce che il numero di utenti di smartphone nel mondo raggiungerà i 2,7 miliardi entro il 2019. La questione non sta tanto sulla diffusione, però, ma sull’eccessivo utilizzo dei dispositivi, che può risultare uno degli elementi atti a indurre una buona fetta di persone a sentire false vibrazioni.

Accesso costante ai telefoni cellulari

La tecnologia ci ha portato in una posizione vulnerabile in cui stiamo utilizzando costantemente i telefoni cellulari. La maggior parte della gente è diventata dipendente dai telefoni cellulari, utilizzati per godersi a pieno le proprie vite e mantenersi aggiornati sul mondo.

Una dipendenza ignorata

Uno dei principali motivi che sta dietro al perché quasi tutti noi abbiamo sperimentato la sensazione di falsa vibrazione del telefono è a causa della dipendenza da esso. Secondo un rapporto della BBC, quasi l’80% di noi ha percepito, almeno in qualche occasione, il telefono vibrare nella tasca quando, in realtà, non era così. Il report suggerisce anche che il 30% di noi ha persino sentito squilli inesistenti.

L’aumentato bisogno sociale

Tutti abbiamo sete di attenzione, vogliamo che le persone rimangano in contatto con noi, qualunque cosa accada. L’inesistente vibrazione del cellulare è uno dei sintomi di questo accresciuto bisogno sociale, complice la tecnologia e i social.

Sindrome da vibrazione fantasma

La falsa percezione del suono o del vibrare del telefono cellulare ha portato all’invenzione del termine “sindrome da vibrazione fantasma”. Molte persone si sono chieste se la sindrome ha luogo a causa di problemi di chimica del cervello o semplicemente da dipendenza dalla tecnologia.

Cosa causa la sindrome da vibrazione fantasma?

La causa esatta della sindrome da vibrazione fantasma non è nota, ma si ritiene che abbia connessioni con un coinvolgimento eccessivo con gli smartphone. Quando un individuo diventa dipendente dal suo telefono, la sua corteccia cerebrale a volte stimola falsi richiami del dispositivo, vibrazioni e squilli fantasma.

Fenomeno psicologico

Da alcuni le sensazioni di vibrazione fantasma sono identificate come una particolare forma all’interno della categoria dei fenomeni psicologici definiti di “pareidolia”. In questo fenomeno, la mente vede un’immagine usuale o percepisce un suono, senza che alcuno di questi esiste.

Non preoccuparti troppo se soffri di questa sindrome, è molto comune

Secondo uno studio condotto da una psicologa e ricercatrice, la dottoressa Michelle Drouin, quasi il 90% degli studenti universitari della Indiana University-Purdue University hanno percepito vibrazioni fantasma.

Come gestire la sindrome da vibrazione fantasma?

Non esiste una soluzione esatta per il trattamento della sindrome da vibrazione fantasma, ma puoi provare a portare il telefono in posizioni diverse. Puoi anche disattivare la vibrazione del telefono e cambiare la sua suoneria. Prova a separarti dal telefono cellulare e ad impegnarti in altre attività all’aperto.