Sticker animati su WhatsApp: cosa sono e come funzionano

Ad inizio mese di giugno WhatsApp aveva annunciato in pompa magna l’arrivo di numerose novità tra cui quella degli sticker animati. Ed ora la notizia è quella che farà felice i tanti fruitori dell’app di messaggistica. Gli sticker animati su WhatsApp sono in arrivo. Anche se per il momento solo nella versione beta. A darne notizia, come sempre puntuali e sul pezzo, lo staff di WaBetaInfo tramite il loro blog.

Per iniziare a utilizzare i nuovi sticker animati è necessario installare la versione 2.20.194.7 di WhatsApp beta per Android oppure la versione 2.20.70.26 beta per iOS. Il rilascio è graduale e dovrebbe raggiungere tutti gli utenti nel giro di qualche giorno.

Come funzionano gli sticker animati su WhasApp

Gli sticker animati non sono altro che adesivi che si muovono. Chi ad esempio usa Telegram ha già avuto modo di utilizzarli. Per poter usufruire degli sticker animati su WhatsApp bisogna considerare tre variabili importanti:

la possibilità di vedere gli adesivi animati . Se un vostro amico ve ne invia uno, lo potete salvare e inviare come messaggio in altre conversazioni

. Se un vostro amico ve ne invia uno, lo potete salvare e inviare come messaggio in altre conversazioni la possibilità di caricare sticker animati di terze parti , ossia sviluppati dalle aziende o dai semplici utenti

, ossia sviluppati dalle aziende o dai semplici utenti la possibilità di scaricare gli adesivi dal WhatsApp Store

Quando lo strumento sarà attivo a pieno regime, gli adesivianimati potranno essere scaricati dal WhatsApp Store, raggiungibile tramite la tastiera dello smartphone. Utilizzare gli adesivi sarà molto semplice. In primis bisognerà scaricare il pacchetto dallo store di WhatsApp, poi entrare in una conversazione, premere sullo spazio dove scrivere il messaggio e dalla tastiera selezionare l’icona degli adesivi.

Gli sticker animati sono in via di rilascio nella versione beta di WhatsApp per Android (la numero 2.20.194.7) e per iOS (la numero 2.20.70.26). Se i test andranno a buon fine, molto presto gli adesivi animati verranno rilasciati per tutti.

