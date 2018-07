Tech Data ha annunciato l’introduzione di numerosi miglioramenti al suo premiato StreamOne Cloud Marketplace (SCM). Le nuove funzionalità aiuteranno i partner di canale a creare e mantenere le piattaforme cloud più efficienti, flessibili e a valore aggiunto, in modo da favorire migliori risultati di business. Le novità sono state mostrate ai rivenditori per la prima volta presso lo stand di Tech Data a Microsoft Inspire, dal 15 al 19 luglio a Las Vegas.

I miglioramenti di StreamOne Cloud Marketplace prevedono:

• SDK (Kit di sviluppo software) del portale per clienti finali che sfrutta la potenza delle API StreamOne per fornire ai rivenditori un portale self-service personalizzabile per i propri clienti

• Funzionalità avanzate di gestione delle sottoscrizioni per Microsoft Office 365 per aiutare i rivenditori a gestire in modo efficiente i titolari con più abbonamenti

• Aggiunta della soluzione ONTAP di NetApp Cloud Volumes al portafoglio SCM di soluzioni e progetti basati su Azure

“Le nuove funzionalità di StreamOne Cloud Marketplace consentono ai nostri partner di sfruttare tutto il potenziale del marketplace anche in versione white label, con conseguente aumento della flessibilità e della facilità di utilizzo anche da parte degli utenti finali.

I rivenditori possono così aumentare i loro ricavi cloud con investimenti minimi grazie ad un accesso semplificato ai servizi Microsoft Office 365 e Azure.

Questa è una piattaforma ideale per aiutare i partner a sfruttare lo straordinario ritmo di innovazione che sta avvenendo nel nostro mercato oggi; inoltre a breve sono previsti ulteriori rilasci per automatizzare il meccanismo di fatturazione, tema cruciale per la gestione efficace dei servizis cloud”, quindi migliorerà ulteriormente l’esperienza di utilizzo del portale, dichiara Silvia Zagaria, Business Unit Manager Software di Tech Data.

Nuovo SDK del portale End-Customer

L’SDK è disponibile sul servizio di hosting GitHub con un’installazione facile, click-to-deploy, con accesso al repository GitHub tramite SCM. Questo miglioramento consente ai clienti di Tech Data di avviare i propri portali dei clienti collegati ai propri account StreamOne, consentendo ai propri clienti finali di gestire i propri abbonamenti ai portali. Sono inoltre disponibili funzionalità avanzate di cruscotto e reporting, che aiutano i rivenditori a gestire il ciclo di vita del cliente e a supportare al meglio le loro attività.

Funzionalità avanzate di gestione delle iscrizioni per Microsoft Office 365

I clienti di Tech Data si affidano a StreamOne per semplificare la transazione e la gestione delle soluzioni cloud per i loro clienti finali. I rivenditori possono ora gestire in modo efficiente i titolari con più abbonamenti e utilizzare funzionalità aggiuntive per gestire tali abbonamenti nominando e assegnando gli utenti.

Volumi cloud NetApp ONTAP per Microsoft Azure

Raggruppando la potenza di NetApp e Microsoft Azure in una soluzione pre-testata, NetApp Cloud Volumes ONTAP per Microsoft Azure è ora disponibile in SCM. La sua funzione è di aiutare i partner di canale a creare ambienti cloud con storage cloud di classe enterprise e offrire agli utenti una piattaforma di storage universale che facilita la facile replica dei dati in un ambiente cloud ibrido.

Il Marketplace di StreamOne offre ai clienti di Tech Data la possibilità di gestire l’intero ciclo di vita dell’utente finale per servizi cloud basati su consumo e abbonamento. I partner di canale possono facilmente sfruttare strumenti e risorse che li assistono nell’apprendimento, nell’investimento e nella gestione dei servizi cloud. Il supporto specializzato di Tech Data rende più facile per i rivenditori la transizione efficiente dei loro modelli di business.