5G è ora l’impostazione predefinita

Nell’ambito della tecnologia 5G Samsung ha annunciato il suo prossimo processore interno, Exynos 980, all’IFA 2019. Sembra fare un grande passo avanti la casa coreana che offrirà un modem 5G integrato direttamente nella CPU. La novità, che dovrebbe entrare in produzione entro fine anno, consentirà di realizzare telefoni dalle dimensioni più compatte, perché evita l’esigenza di incorporare un modem 5G a parte.

II processore integra due core Cortex-A77 con frequenza massima di 2,2 GHz e sei core Cortex-A55 con frequenza massima di 1,8 Ghz. Per la grafica c’è una Gpu Mali-G76. L’unità di elaborazione neurale (Npu) integrata, per elaborare le attività di intelligenza artificiale, promette prestazioni fino a 2,7 volte superiori rispetto al predecessore.

Il nuovo chip Exynos 980 è basato su un processo a 8 nm e offre supporto per reti da 5G a 2G. Samsung promette che sarà in grado di raggiungere velocità gigabit per LTE e velocità sub-6GHz 5G fino a 2,55 Gbps. Il chip supporta anche fotocamere fino a 108 megapixel e fino a cinque singoli sensori.

Tecnologia 5G, un piccolo ma grande cambiamento

È un piccolo cambiamento nel panorama della tecnologia 5G, ma importante. Proprio come Qualcomm , che promette di aggiungere un modem 5G alla sua prossima ammiraglia Snapdragon, Samsung sta facendo del 5G il supporto come opzione predefinita per i futuri telefoni e tablet che usano chip Exynos. Significa anche che Samsung può risparmiare spazio interno non avendo bisogno del chip modem aggiuntivo, che dovrebbe anche aiutare a rendere il 5G più efficiente dal punto di vista energetico.

“Con l’introduzione del nostro modem in tecnologia 5G l’anno scorso, Samsung ha guidato la rivoluzione del 5G e ha spianato la strada verso le connessioni mobili del futuro“, ha dichiarato Ben Hur, alto dirigente di Samsung. “Con il modem 5G integrato nel processore Exynos 980, Samsung sta lavorando per rendere il 5G accessibile ad una più ampia gamma di utenti e continuare a guidare l’innovazione in questo settore”.

