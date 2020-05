“Tecnologia per ripartire”: le opportunità del digitale nell’era post Covid-19: l’evento il 4/6 ore 15,30

Evento online “Tecnologia per ripartire: Le opportunità del digitale nell’era post Covid-19”, il 4 giugno alle ore 15,30 con la partecipazione di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Valerio Rosano, Luca Lo Bue e Francesco Marino

C’è un prima e un dopo il Covid-19, cambia l’economia del paese, cambia il modo in cui aziende e persone utilizzano la tecnologia, ma anche come funzionano le scuole.

Il panorama che si apre è totalmente inedito, bisogna conoscere le dinamiche della nuova economia e capire il nuovo ruolo della tecnologia e soprattutto occorre capire come agire per far iniziare davvero la ripresa.

Digitalic con Zyxel organizza per questo un vero evento online “Tecnologia per ripartire: Le opportunità del digitale nell’era post Covid-19” che analizza i due aspetti fondamentali per la ripartenza: tecnologia ed economia, con la partecipazione straordinaria dell’economista Carlo Alberto Carnevale Maffè, professore di Strategia e imprenditoria della Bocconi, editorialista e commentatore TV.

I temi di “Tecnologia per ripartire”

I temi di "Tecnologia per ripartire"

– Come cambia l’economia nell’era post-Covid19

– Quali sono i settori che ripartiranno prima di altri

– Dove si concerteranno gli investimenti

– Quali saranno le tecnologie più richieste

– Come stanno reagendo le PMI

– Come usare le tecnologie per far ripartire il business dei propri clienti

– Come gestire l’infrastruttura IT

– Quali strumenti economi usare per la ripresa

L'evento è dedicato agli imprenditori, ai CIO, ai CEO, ai rivenditori IT, ai System Integrator e a tutti coloro che vogliono far ripartire il business anche attraverso l'innovazione.

4 giugno ore 15,30: la diretta streaming

4 giugno ore 15,30: la diretta streaming

Trasmesso in diretta il 4 giugno alle ore 15,30

Segui anche la diretta social: #ZyxelSmartIT

Gli ospiti dell’evento

Carlo Alberto Carnevale Maffè, economista

Valerio Rosano, Country Manager Zyxel Networks Italia

Luca Lo Bue, Business Development Manager Zyxel Networks Italia

Presenta Francesco Marino, fondatore di Digitalic

Segui la diretta anche sui social con l'hashtag #ZyxelSmartIT

