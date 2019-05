Tesla Model 3 test drive su strada in Italia: tutte le caratteristiche

Tesla Model 3 test drive in Italia, il modello più recente della casa automobilistica di Elon Musk si rivela veloce, pratico e innovativo. Ecco la Tesla Model 3 nella prova su strada

Tesla Model 3 test drive su strada in Italia: Tesla, la casa automobilistica orientata al futuro fondata da Elon Musk, ha organizzato in questi giorni in Italia alcune prove su strada con le sue auto: un test drive di Tesla Model 3 fra le vie di Genova ha messo in mostra le qualità del mezzo e anticipato quelle che molto probabilmente saranno le caratteristiche di tutte le auto del futuro.

Tesla Model 3 caratteristiche

Si parla spesso di auto Tesla quando si discute del futuro dei mezzi di trasporto: il mix fra sostenibilità e innovazione, grazie ai motori elettrici e al famoso programma Autopilot, fa sì che queste automobili vengano prese a esempio. Ma messa su strada oggi, come si comporta l’auto del futuro? Ottimamente verrebbe da dire dopo un test con Tesla Model 3 svolto nel centro di una città grande e trafficata come Genova, una prova su strada intensa per la Tesla.

Innanzitutto le caratteristiche tecniche dell’ultimo modello prodotto a Fremont in California: Tesla Model 3 ha propulsione elettrica, cambio automatico, trazione integrale, cerchi da 20″ e sistema di frenata Performance. Lo spoiler in fibra di carbonio aumenta la stabilità, consentendo a Model 3 di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi. Velocità massima di 261 km e un’autonomia a batteria piena di circa 500 km fanno sì che le prestazioni di questa berlina (la lunghezza di 4 metri e mezzo la rende snella e aerodinamica) siano da top del settore.

Tesla Model 3 test drive

Punto di forza degli eleganti interni dell’auto è lo schermo di 15 pollici posto al centro dell’abitacolo. Da qui, con il touch screen, si può comandare tutto: un sistema operativo chiaro e semplice permette di non fare errori quando si cercando le funzioni e quando si fanno richieste a voce.

Anche se il sistema Autopilot non è ancora ai livelli dei video sensazionalistici che si vedono su Youtube, (dove sembra che basti immettere l’indirizzo di destinazione nel programma per far sì che l’auto ci arrivi da sola) la tenuta sull’asfalto è garantita sulle lunghe percorrenze e sensori e telecamere fanno sì che altre auto e pedoni siano ben evidenziati sullo schermo. Proprio questo è il punto di forza di Tesla Model 3: l’auto sembra sempre un passo avanti al guidatore, aiutandolo nel percorso e facendogli notare sullo schermo e con segnali sonori i possibili pericoli pochi secondi prima che accadano. Il motore elettrico è silenzioso e la guida risulta leggera e lineare, ma allo stesso tempo ci si sente protetti e comodi: un vero piacere per chi si deve mettere dietro al volante.

Tesla Model 3 prezzo

In Italia, dove assicurano le Tesla stanno salendo nella classifica delle auto elettriche più vendute, la Model 3 viene venduta a un prezzo di partenza di 48.500 euro che aumentano con l’aggiunta di vari accessori. La versione base si dimostra funzionale e veloce: nel traffico ogni altro mezzo viene evidenziato sullo schermo con una sagoma precisa e ben disegnata che rende molto più facile muoversi fra gli altri veicoli. Il cambio automatico è impercettibile e preciso, il volante si muove velocemente ed esso stesso può essere allontanato o avvicinato al guidatore con un comando. All’evento organizzato dall’azienda californiana erano presenti anche gli altri mezzi Model S e X, in attesa che Musk sveli al mondo il prossimo modello Model Y.

Tesla Model 3 recensione

La ricarica della Model 3 si può fare nei 30 spazi Supercharger Tesla sparsi in giro per l’Italia che si aggiungono alle altre colonnine universali presenti sul territorio. Ma le auto possono essere caricate anche a casa con una normale presa elettrica e si può controllare il livello della batteria su un’app apposita. In attesa che questi mezzi diventino più abbordabili nel prezzo per tutti, si può confermare che queste sono senza dubbio le auto del futuro: sostenibilità, sicurezza e innovazione saranno i fattori essenziali per i veicoli che verranno e Tesla si sta dimostrando come una delle aziende pioniere nel campo.

Tesla Model 3 test drive su strada in Italia: tutte le caratteristiche - Ultima modifica: da