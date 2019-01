Tesla Supercharger in Europa con copertura del 100% entro il 2019, è la promessa di Elon Musk, quella di portare le colonnine di ricarica superveloci in tutta Europa: dall’Irlanda a Kiev, dalla Norvegia alla Turchia.

Tesla Supercharger in Europa con copertura del 100% entro il 2019

Elon Musk ha promesso un grande regalo ai possessori di Tesla: il 100% di copertura del Telsa Supercharger in Europa entro il prossimo anno.

Musk, come fa spesso, lo ha annunciato su Twitter, rispondendo ad un utente irlandese che voleva comprare una Tesla ma era preoccupato per la copertura delle colonnine di ricarica nel proprio paese. Il CEO di Tesla ha detto che la rete dei Tesla Supercharger, che può ricaricare un veicolo per circa l’80% della capacità della batteria in 40 minuti, si diffonderà “dall’Irlanda a Kiev, dalla Norvegia alla Turchia” e l’Europa sarà coperta al 100% entro il 2019.

Yes. Supercharger coverage will extend to 100% of Europe next year. From Ireland to Kiev, from Norway to Turkey. https://t.co/7FQZgLCTVJ — Elon Musk (@elonmusk) December 26, 2018

Tesla Supercharger in Europa

La promessa si allinea alle precedenti affermazioni di Musk, tra le quali un commento fatto a novembre in cui aveva dichiarato che la capacità dei Tesla Supercharger sarebbe raddoppiata entro la fine del 2019, con l’installazione di nuovo colonnine a copertura “dal 95% al 100% della popolazione in tutti i mercati attivi”.

Mentre non c’è dubbio che la rete di ricarica di Tesla è cresciuta rapidamente negli ultimi anni, vale la pena ricordare che Musk ha una lunga storia di promesse non mantenuti sulla velocità di diffusione dei Tesla Supercharger. Come ha osservato il sito EV Electrek, Tesla voleva originariamente disporre di 18.000 Supercharger attivi e funzionanti entro la fine del 2018, ma attualmente è ancora ben al di sotto di questo obiettivo con 11.853 Supercharger attivi al momento della pubblicazione.

Tesla Supercharger anche in Africa

Un tweet di follow-up di Musk ha anche affermato che le stazioni di ricarica sarebbero arrivate in Africa entro il 2020, anche se non è chiaro con quali numeri. (Tesla attualmente ha zero Supercharger in Africa e, secondo la sua mappa di copertura geografica, nessuno è previsto nella lista dei “coming soon”.)

2020 — Elon Musk (@elonmusk) December 27, 2018

Qui si può, comunque, verificare l’intera estensione della straordinaria rete di Supercharger di Tesla (https://www.tesla.com/en_GB/supercharger?redirect=no).