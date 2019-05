TikTok può forse rappresentare un grattacapo per gli utenti adulti, ma la sua popolarità è innegabile. Secondo un nuovo rapporto, la piattaforma di condivisione video che sta conquistando gli adolescenti di tutto il mondo è risultata ancora una volta l’app iOS più scaricata nel primo trimestre del 2019.

Questo significa che TikTok ha superato giganti come YouTube, Instagram, WhatsApp e Messenger, che hanno dalla loro il sostegno di Google o Facebook. In totale, la app ha raggiunto la strabiliante cifra di 11,7 milioni di download nel trimestre di riferimento.

TikTok mantiene il primato da oltre un anno

Questo è il quinto trimestre consecutivo in cui TikTok è al primo posto. L’app è stata lanciata a settembre 2016 e ha rapidamente raggiunto la fama. In totale, TikTok è stata scaricata infatti oltre 1 miliardo di volte in tutto il mondo, con un gran numero di utenti dislocati in Cina e in India, che sono due dei suoi più grandi mercati.

Il recente blocco in India

Questo tuttavia non significa necessariamente che TikTok continuerà a percorrere la strada del primato mondiale anche per il secondo trimestre dell’anno. Al contrario, le prime controversie sono già emerse: in India, dove si trovano circa 300 milioni dei suoi utenti, la app di condivisione video è stata temporaneamente rimossa, a in seguito ad alcune accuse riguardanti l’incoraggiamento della pornografia e il potenziale pericolo rappresentato dai predatori sessuali per i bambini. La decisione, tuttavia, è stata annullata dopo la richiesta degli sviluppatori, la Beijing Bytedance Technology. L’app è ora nuovamente disponibile per il download in tutto il mondo.

Tuttavia, TikTok ha dichiarato di aver subito perdite di fino a $500.000 al giorno per tutto il periodo del blocco e che questo ha messo a rischio più di 250 posti di lavoro.

TikTok è l’app iOS più scaricata - Ultima modifica: da