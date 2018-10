Tim Cook si scaglia contro la commercializzazione dei dati degli utenti e elogia il GDPR, auspicando una normativa simile anche negli USA, si è unito al coro di voci che avvertono che i dati sono stati armati contro persone e società, sostenendo che il commercio dei dati digitali è esploso in un “complesso industriale dei dati”. Il CEO di Apple ha citato la GDPR come regolamento a cui ispirarsi anche in USA

Cook non ha nominato gli elefanti dell’adtech: Google, Facebook e altri broker di dati che traggono profitto da modelli di business ostili alla privacy. Ma il suo obiettivo era chiaro.

Tim Cook contro lo sfruttamento e la commercializzazione dei dati

“Le nostre informazioni, dal quotidiano al profondamente personale, sono state armate contro di noi con efficienza militare”, ha avvertito Cook, “questi frammenti di dati, ognuno dei quali innocuo da solo, sono accuratamente assemblati, sintetizzati, scambiati e venduti”.

“Portato all’estremo, questo processo crea un profilo digitale duraturo e consente alle aziende di conoscerti meglio di quanto tu possa conoscere te stesso. Il tuo profilo è un insieme di algoritmi che forniscono contenuti sempre più estremi, rendendo le nostre innocue preferenze un’arma”.

“Non dovremmo sottovalutarne le conseguenze. Questa è sorveglianza”, ha aggiunto.

Cook ha tenuto il discorso alla quarantesima Conferenza Internazionale dei Commissari per la Protezione dei Dati e della Privacy quest’anno proprio a Bruxelles, all’interno dell’emiciclo del Parlamento europeo.

“L’intelligenza artificiale è un settore a cui penso molto”, ha detto a un pubblico di esperti internazionali di protezione dei dati e policy maker, tra cui l’inventore del World Wide Web stesso, Sir Tim Berners-Lee.

“Al suo centro questa tecnologia promette di imparare dalle persone individualmente a beneficio di tutti noi. Ma far progredire l’intelligenza artificiale raccogliendo enormi profili personali è pigrizia, non efficienza”, ha proseguito Cook.

“Perché l’intelligenza artificiale sia veramente intelligente deve rispettare i valori umani, inclusa la privacy. Se ci sbagliassimo, i pericoli sarebbero profondi. Possiamo ottenere sia una grande intelligenza artificiale che ottimi standard di privacy. Non è solo una possibilità, è una responsabilità”.

Questo senso di responsabilità è il motivo per cui Apple mette i valori umani al centro della sua ingegneria, ha affermato Cook.

Tim Cook a favore del GDPR

Nel discorso, egli ha anche presentato una visione positiva del “potenziale per il bene” della tecnologia, quando combinato con “buona policy e volontà politica”.

“Dovremmo celebrare il lavoro di trasformazione delle istituzioni europee incaricato di attuare con successo il GDPR. Celebriamo anche i nuovi passi intrapresi, non solo qui in Europa ma in tutto il mondo, a Singapore, in Giappone, in Brasile, in Nuova Zelanda. In molte altre nazioni i regolatori stanno facendo domande difficili e stanno elaborando riforme efficaci”.

“È tempo che il resto del mondo, incluso il mio paese d’origine, segua il vostro esempio”.

Cook ha affermato che Apple è “in pieno sostegno di una legge federale sulla privacy negli Stati Uniti”, dichiarando, di fatto, ufficialmente l’intento, quantomeno formale, dell’azienda che rappresenta di supportare robuste leggi sulla privacy, guadagnandosi un applauso dei delegati riuniti in occasione dell’incontro.

We believe that privacy is a fundamental human right. No matter what country you live in, that right should be protected in keeping with four essential principles: — Tim Cook (@tim_cook) October 24, 2018

La volontà per una legge sulla privacy negli Stati Uniti

Cook ha demandato una legge sulla privacy negli Stati Uniti che dia priorità a quattro cose:

1. minimizzazione dei dati – “il diritto di chiedere la riduzione al minimo dei dati personali”, dicendo che le aziende dovrebbero “sfidare sé stesse” per de-identificare i dati dei clienti o non raccoglierli del tutto,

2. trasparenza – “il diritto alla conoscenza”, dicendo che gli utenti dovrebbero “sapere sempre quali dati vengono raccolti e per cosa vengono raccolti”, dicendo che è l’unico modo per “autorizzare gli utenti a decidere quale raccolta di dati sia legittima o meno”; “qualsiasi soluzione minore è errata”, ha aggiunto,

3. il diritto di accesso – affermando che le aziende dovrebbero riconoscere che “i dati appartengono agli utenti” e che dovrebbe essere reso agevole per gli utenti di ottenere una copia, correggere e cancellare i propri dati personali,

4. il diritto alla sicurezza – affermando che “la sicurezza è fondamentale per la fiducia e per tutti gli altri diritti relativi alla privacy”

“Vediamo dolorosamente come la tecnologia può danneggiare, piuttosto che aiutare”, ha proseguito, sostenendo che le piattaforme possono “amplificare le nostre peggiori tendenze umane … approfondire le divisioni, incitare alla violenza e persino minare il nostro senso comune in ciò che è vero o falso”.

“Questa crisi è reale. Quelli di noi che credono nel potenziale della tecnologia per il bene non devono trattenersi in questo momento”, ha aggiunto, dicendo che l’azienda spera di “lavorare con voi come partner” e che: “le nostre mission sono strettamente allineate”.

Egli ha anche affermato che alcuni membri dell’industria tecnologica, per sfuggire alle leggi sulla privacy, “appoggeranno la riforma in pubblico e poi vi resisteranno e ne mineranno le basi a porte chiuse”.

“Potrebbero dirvi che le nostre aziende non potranno mai raggiungere il vero potenziale della tecnologia se venissero rafforzate le normative sulla privacy. Ma questa nozione non è solo sbagliata, è distruttiva: il potenziale della tecnologia è e deve sempre essere radicato nella fede che le persone hanno in essa, nell’ottimismo e nella creatività che stimola il cuore degli individui, nella sua promessa e capacità di rendere il mondo un posto migliore”.

“È ora di affrontare i fatti”, ha aggiunto Cook, “non raggiungeremo mai il vero potenziale della tecnologia senza la piena fiducia delle persone che la usano”.

GDPR un esempio per il resto del mondo

Ad aprire la conferenza, prima che il CEO di Apple salisse sul palco, il supervisore europeo della protezione dei dati, Giovanni Buttarelli, che ha sostenuto che la digitalizzazione sta guidando un nuovo spostamento generazionale nel rispetto della privacy, affermando che c’è un bisogno urgente per i regolatori e le società di concordare e stabilire “un’etica sostenibile per una società digitalizzata”.

“Il cosiddetto ‘paradosso della privacy’ non è che le persone abbiano desideri contrastanti da nascondere e da esporre. Il paradosso è che non abbiamo ancora imparato come navigare fra le nuove possibilità e le vulnerabilità aperte dalla rapida digitalizzazione”, ha sostenuto Buttarelli.

“Per coltivare un’etica digitale sostenibile, abbiamo bisogno di guardare, oggettivamente, a come tali tecnologie hanno colpito le persone in modo positivo e negativo; abbiamo bisogno di una comprensione critica dell’etica che guidi le decisioni di aziende, governi e autorità di regolamentazione ogni volta che si sviluppano e distribuiscono nuove tecnologie”.

L’addetto alla protezione dei dati dell’UE ha affermato a un pubblico composto in gran parte di autorità di regolamentazione della protezione dei dati e policy maker che le leggi che si limitano a fissare uno standard minimo non sono sufficienti, compreso il GDPR dell’UE.

“Dobbiamo chiederci se la nostra bussola morale sia stata sospesa nella spinta verso la scalata all’innovazione”, ha affermato, “in questo punto di svolta per la nostra società digitale, è il momento di sviluppare un codice morale chiaro e sostenibile”.

“Non abbiamo un consenso [etico] in Europa e certamente non ne abbiamo uno a livello globale, ma ne abbiamo urgente bisogno”, ha aggiunto.

“Non tutto ciò che è legalmente conforme e tecnicamente fattibile è moralmente sostenibile”, ha continuato Buttarelli, sottolineando che “la privacy è stata troppo facilmente ridotta a uno slogan di marketing, ma l’etica non può essere ridotta a uno slogan”.

“Per noi autorità per la protezione dei dati, credo che l’etica sia tra le nostre sfide strategiche più urgenti”, ha aggiunto.

“Dobbiamo essere in grado di comprendere la tecnologia e di articolare un quadro etico coerente, altrimenti come possiamo svolgere la nostra mission di salvaguardare i diritti umani nell’era digitale?”