Ora è Ufficiale, Samsung presenterà il nuovo Galaxy Note 10 il 7 agosto alle 22, ora italiana durante il suo secondo evento Unpacked

Le voci erano vere, ora è ufficiale: Samsung presenterà il Galaxy Note 10 il 7 agosto, la società ha annunciato che terrà il suo secondo evento Unpacked dell’anno il 7 agosto alle 16:00 Eastern Time, nel Barclays Center di Brooklyn, quando in italia saranno le 22.

L’azienda non ha anticipato nulla su cosa aspettarsi, ma l’immagine del teaser incentrata sul pennino non lascia molto all’immaginazione. Il Galaxy Note 10 sarà chiaramente il protagonista dello spettacolo, ed è solo questione di definire gli ultimi dettagli.

Galaxy Note 10: come sarà

L’evento del 7 agosto potrebbe essere una delle più grandi presentazioni del Galaxy Note. Le voci e le fughe di notizie attuali suggeriscono che il Note 10 manterrà il design più tagliente della linea Note, ma erediterà le caratteristiche del Galaxy S10 come una fotocamera perforata (questa volta in alto al centro), lettore di impronte digitali sullo schermo e, soprattutto, una più ampia selezione di modelli. Ci potrebbero essere due varianti di Note quest’anno, una base da 6,3 pollici e una versione 10+ da 6,8 pollici (la più grande offrirebbe una variante con il 5G). Ci si può anche aspettare aggiornamenti relativi all’esperienza d’uso del pennino, qualche novità per la fotocamera e probabilmente altri aspetti ancora da definire.

Galaxy Note 10: qualche aspetto negativo (forse)

Il Note 10 potrebbe essere un passo indietro per alcuni aspetto, però. Ci sono voci che suggeriscono che nessuno dei nuovi modelli includerebbe un jack per cuffie (rendendo le precedenti dichiarazioni di Samsung in merito un po’ imbarazzanti) e che solo il Note 10+ avrebbe uno slot microSD. Se così fosse, alcune delle caratteristiche che i possessori di Samsung hanno dato per scontate potrebbero scomparire, e non c’è alcuna garanzia che i Galaxy Buds o l’aumentato spazio di archiviazione soddisferanno alcuni fan.

