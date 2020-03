Webinar “Smart Working Talk”: normativa, tecnologia, attualità

Webinar Smart Working il 31 marzo: la normativa, l’attualità, le tecnologie, tutto quello che devi sapere in un evento il live streaming dagli studi TV

Lo Smart Working è una risorsa essenziale per le aziende e le persone, che ha dimostrato tutto il suo valore anche in questi giorni di emergenza. Le nuove tecnologie stanno drasticamente cambiato il modo in cui le organizzazioni comunicano e collaborano, le rendono più flessibili, pronte ad adattarsi ai cambiamenti che riguardano, la società e l’economia. Iscriviti qui

Smart Working come funziona

Ma come funziona lo smart working? Quali sono le normative che lo regolano? Quali le tecnologie più efficaci da adottare?

Lo smart working, infatti, non è semplicemente lavorare da casa, ma significa poterlo fare da ogni luogo essendo pienamente integrati con l’azienda, con gli altri dipendenti, potendo contattare anche da remoto su strumenti che rendano possibile collaborare davvero con gli altri, perché il lavoro è sempre di squadra.

Inoltre le nuove generazioni, quelle dei nativi digitali, sono abituati ad utilizzare le tecnologie digitali in ogni ambito, potere offrire un ambiente di lavoro flessibile, agile, tecnologico consente di attirare in azienda i migliori talenti e garantire loro un miglior bilanciamento tra vita lavorativa e privata, uno dei valori più importanti nella scelta dell’impresa in cui lavorare. La tecnologia insomma migliora la vita delle persone e rende l’azienda più performante, non solo per quello che fa, ma anche per le persone di valore che riesce ad attrarre.

“Smart Working Talk”: live streaming 31 marzo ore 15,00

Smart Working Talk: è il Webinar 2.0 di Digitalic e Lenovo, con la partecipazione di Microsoft e AMD, trasmesso in diretta il 31 marzo alle 15,00 per sapere tutto quello che serve sullo smart working, sulla trasformazione dei luoghi di lavoro, e sulla a tecnologia che rende tutto questo possibile.

Segui il Webinar 2.0

– Scopri la normativa per accedere allo smart working

– Scopri come migliorare il lavoro di tutti i dipendenti

– Scopri le nuove tecnologie per il lavoro agile

– Scopri i dispositivi più innovativi per il lavoro agile

Gli ospiti della trasmissione

I massimi esperti di smart working e tecnologia in un talk esclusivo, trasmesso in diretta

Federico Carozzi, Head of Product Marketing Italia, Lenovo

Cristiano Accolla, SMB and Channel Country Leader Italia, Lenovo

Claudia Bonatti, Devices Sales Lead, Microsoft

Giampaolo Parravicini, Business Development Manager, AMD

Presenta Francesco Marino, fondatore di Digitalic

Segui la diretta social con l’hashtag #SmartWorkingTalk

Webinar “Smart Working Talk”: normativa, tecnologia, attualità - Ultima modifica: da