WhatsApp aveva dichiarato già da qualche settimana che avrebbe lanciato la tanto attesa funzionalità di videochiamate di gruppo e, finalmente, è arrivata. Ora è ufficiale, gli utenti Android e iOS possono avviare conversazioni audio e video con un massimo di quattro persone.

Come fare le videochiamate di gruppo su Whatsapp

Bisognerà avviare una chiamata a due tradizionale prima di poter aggiungere le altre due persone, ma è semplice da fare. WhatsApp ha ribadito che le videochiamate di gruppo sono “crittografate end-to-end” come le chat e ha promesso che dovrebbero funzionare in condizioni di rete anche non ottimali.

Nuove opportunità per Whatsapp con le video chiamate di gruppo

L’aggiunta della nuova funzionalità fornisce a WhatsApp una risposta ai rivali che hanno disposto dell’opzione già da un po’ di tempo prima, come Skype. Oltre 1,5 miliardi di persone utilizzano WhatsApp ogni mese e alcuni di questi fanno affidamento su di esso come mezzo principale di comunicazione tramite telefono. Questa novità apre le porte alle videochiamate di gruppo per una parte significativa di quel gruppo di utenti, molti dei quali potrebbero trovare altrimenti problematico di convincere gli amici a cambiare app solo per una conversazione video.

La funzionalità delle videochiamate di gruppo è stata recentemente annunciata anche su Instagram.