WWDC 2019: ecco i regali di Apple per i partecipanti

La Worldwide Developer Conference di Apple sta per cominciare e l’azienda ha iniziato a distribuire doni agli sviluppatori già presenti. Come già per le scorse edizioni, la società di Cupertino sta infatti offrendo ai partecipanti alla sua convention un pacchetto regalo contenente una giacca, spille e altro. Ecco allora una presentazione dettagliata dei regali di Apple di quest’anno.

WWDC 2019 i Regali di Apple: la giacca

Gli anni scorsi i regali di Apple per i partecipanti al WWDC 2019 erano giacche Levi’s personalizzate. Quest’anno le giacche sono molto più versatili, ma non hanno il marchio Levi’s e il design jeans. Le giacche sono disponibili in una vasta gamma di colori e sono double face. Hanno anche un bottone WWDC 2019 personalizzato davanti.

Per via del design reversibile, un lato della giacca è di un classico nero su cui è applicato un piccolo marchio WWDC nella zona del petto. L’altro lato è luminoso e pieno di icone e disegni, che ricordano gli elementi artistici presenti al WWDC visti finora.

Regali di Apple: le spille e la maglietta

Apple offre inoltre agli sviluppatori una serie di spille, che si attaccano magneticamente alla giacca (il che significa che non bisogna bucare la giacca per applicarle!). Le spille disponibili includono la bandiera del paese di origine, i loghi del WWDC e una spilla speciale per i destinatari della borsa di studio WWDC.

Oltre alle spille per studenti del WWDC, Apple offre ai destinatari delle borse di studio una maglietta speciale di colore blu navy, la cui grafica ricorda quella dell’invito del WWDC.

Gli annunci al WWDC 2019

Il WWDC inizierà a breve e nel corso dell’evento Apple dovrebbe annunciare iOS 13 e macOS 10.15, così come tvOS 13 e watchOS 6. Stando all’esperienza delle precedenti edizioni, tuttavia, potrebbero esserci anche degli annunci sull’hardware, per esempio un nuovo Mac Pro.

