Xiaomi Mi Band 4 di, prezzo e caratteristiche del braccialetto per il fitness

Xiaomi ha annunciato l’arrivo del nuovo Mi Band 4. Ecco una panoramica di quali sono le sue caratteristiche principali e il prezzo di vendita

Gli Xiaomi Mi Band sono tra i dispositivi indossabili più popolari in circolazione e per una buona ragione: questi braccialetti per il fitness aderiscono perfettamente al credo di Xiaomi di offrire molte funzionalità a un prezzo ragionevole. Ora l’azienda ha annunciato l’arrivo del nuovo Mi Band 4 di Xiaomi. Ecco una panoramica delle sue caratteristiche principali.

Mi Band 4 Xiaomi caratteristiche

La presentazione di Mi Band 4 Xiaomi conferma gli annunci e le anticipazioni: uno schermo AMOLED a colori di 0,95 pollici, un po’ più grande rispetto al display monocromatico del Mi Band 3 (di 0,78 pollici). Inoltre, il nuovo dispositivo resiste all’acqua fino a una profondità di 50 metri, dispone di un sensore a sei assi, di una funzionalità di assistente AI (tramite l’assistente Xiao AI di Xiaomi) e di un monitor della frequenza cardiaca.

Altre caratteristiche degne di nota sono le funzioni di: sveglia, promemoria, tracciamento del sonno, mirroring delle notifiche, integrazione con la smart home e Bluetooth 5.0.

La versione standard di Mi Band 4 Xiaomi contiene una batteria da 135 mAh che dovrebbe durare fino a 20 giorni, mentre il Mi Band 4 NFC offre una batteria da 125 mAh che offre fino a 15 giorni di funzionamento. In confronto, il Mi Band 3 aveva una batteria da 110 mAh che durava anche per 20 giorni.

Prezzi e disponibilità

Il Mi Band 4 di Xiaomi ha un prezzo di partenza di circa €34,99 per l’Italia e può essere già preordinato sul sito italiano della società. Il modello con NFC, leggermente più costoso, come suggerisce il nome, offrirà funzionalità NFC per pagamenti veloci. Il dispositivo sarà presto disponibile online e in alcuni punti vendita in cinque diversi colori, anche se al momento è possibile prenotare solo quello nero Per ulteriori dettagli, controlla la disponibilità sul sito su mi.com.

