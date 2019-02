MWC 2019: le novità di Xiaomi

Il produttore cinese ha annunciato l’arrivo imminente di Xiaomi Mi 9 in Europa con i relativi costi e preordine, e la versione 5G di Mi MIX 3.

La compagnia cinese mantiene alta la bandiera di Pechino con i suoi ultimi annunci durante il Mobile World Congress di Barcellona: smartphone 5G e Xiaomi Mi 9 per il mercato europeo confermati.

Il quarto produttore di smartphone al mondo, dopo le recenti novità annunciate pochi giorni fa in Cina, ha sfruttato il Mobile World Congress di Barcellona come palcoscenico perfetto per darci ulteriori interessanti dettagli sui nuovi prodotti Xiaomi. Sebbene non ci siano novità particolarmente eclatanti, dal momento che il nuovo smartphone di punta era già stato reso ufficiale il 20 febbraio in Cina, gli annunci sono tutt’altro che banali.

Xiaomi Mi 9 in versione europea

Anche se abbiamo avuto modo di conoscerlo grazie alla presentazione tenutasi nello stesso giorno di ufficializzazione dei nuovi gioielli di Samsung, dettagli sullo Xiaomi Mi 9 erano attesi riguardo la distribuzione in Europa.

Con una scheda tecnica che rivela un vero concentrato di tecnologia, il neo arrivato Xiaomi Mi 9 possiede:

Display Super AMOLED da 6.39 pollici con risoluzione 2340 x 1080 pixel e lettore di impronte per lo sblocco del telefono integrato;

Processore a otto core Qualcomm Snapdragon 855;

GPU Adreno 640;

Memoria RAM da 6, 8 e 12 GB;

Memoria interna da 64, 128 e 256 GB;

Tripla fotocamera posteriore con sensori da 48 megapixel (Sony IMX586) con apertura f/1.8, 16 megapixel grandangolo f/2.2 e 12 megapixel teleobiettivo f/2.2;

Fotocamera anteriore da 20 megapixel;

Connettività Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC;

Batteria da 3300 mAh con ricarica veloce;

Android 9.

Xiaomi Mi 9 è caratterizzato da design curvo e un profilo sottile, con un notch a goccia che occupa una minima porzione del display per rendere l’esperienza visiva il più ampia possibile.

Le colorazioni in gradiente anticipate dai modelli dello scorso anno di Huawei, fanno da padrone anche in questo smartphone firmato Xiaomi, dettando i trend estetici di questo 2019 nel campo degli smartphone.

Preordine e vendita Mi 9 in Europa

La società di Lei Jun ha annunciato il preordine della sua nuova punta di diamante dal 24 febbraio, disponibile su Amazon.it e Mi.com ad un costo di 449,90 euro per la versione da 6 GB di memoria Ram e 64 GB di memoria interna. Questa versione sarà in vendita esclusiva su Amazon.it, Mi.com e nei Mi Store fisici a partire dal 28 febbraio e fino al 28 marzo, mentre la versione costituita da 6 GB di memoria Ram e 128 GB di spazio interno sarà venduta ad un costo di 529,90 euro su Mi.com e nei Mi Store, nelle colorazioni Piano Black, Ocean Blue e Lavender Violet.

Xiaomi Mi MIX 3 5G

Un’altra grande chicca rivelata al Mobile World Congress è l’arrivo a breve anche in Europa della versione 5G del campione Xiaomi Mi MIX 3.

Lanciato sul mercato lo scorso ottobre, con il singolare design a scorrimento che cela la doppia fotocamera frontale, a favore di un display esteso su tutta la superficie anteriore, Xiaomi Mi MIX 3 si evolve ora nel modello 5G.

Lo smartphone scorrevole perde la dotazione del Qualcomm Snapdragon 845 a favore del più avanzato Snapdragon 855, accompagnato dal modem Snapdragon x50 per il supporto alle reti 5G.

Xiaomi Mi MIX 3 5G arriverà in Europa nella configurazione da 8 GB di memoria Ram e 128 GB di memoria interna, nelle colorazioni Sapphire Blue e Onyx Black ad un prezzo di 599 euro, presso gli operatori di telefonia mobile.