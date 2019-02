Sarà un grande anno per il nuovo hardware Mac, scopri in anteprima il nuovo Mac book Pro e il nuovo monitor a 6K da 32 pollici.

Apple sta pianificando un nuovo MacBook Pro per quest’anno, in base a quanto affermato dall’affidabile e ben inserito analista Ming-Chi Kuo.

Nuovo MacBook Pro

La line-up dovrebbe essere guidata da un modello con uno schermo tra i 16 e i 16,5 pollici, che lo renderebbe il più grande schermo di un notebook Mac poiché i modelli da 17 pollici hanno smesso di essere venduti nel 2012. Kuo sostiene che la line-up di prodotti potrebbe includere anche un modello da 13 pollici con supporto per 32 GB di RAM; in questo momento solo il MacBook Pro da 15 pollici può essere configurato con tale quantità di memoria.

Un design completamente nuovo sarebbe un po’ sorprendente, dal momento che Apple ha rilasciato i primi modelli di Touch Bar solo alla fine del 2016, più di quattro anni dopo che i precedenti modelli di display Retina erano stati introdotti. D’altra parte, questo design non è stato universalmente popolare, con la tastiera che è stata soggetta a numerose critiche sia per la sensazione all’uso, che per la sua inaffidabilità. Apple ha ottimizzato la tastiera in ogni successiva revisione, ma potrebbe essere necessaria una nuova soluzione più completa, cosa che potrebbe indurre Apple a rivedere più profondamente il design.

Monitor a 6K da 32 pollici

Kuo crede anche che il tanto atteso nuovo Mac Pro arriverà quest’anno con “componenti facili da aggiornare”. Cosa più interessante è che Kuo ha presentato i primi dettagli credibili sul monitor esterno che segnerà il ritorno di Apple sul mercato dei display professionali. Si dice che si tratti di un display 6K da 31,6 pollici con un design a retroilluminazione “mini LED”. Apple aveva interrotto le vendite dell’ultimo monitor, il Thunderbolt Display, nel 2016; in questo momento l’opzione migliore per i possessori di Mac più moderni è l’LG UltraFine 5K da 27 pollici.

Il rapporto di Kuo presenta anche ulteriori informazioni sulle line-up di iPhone e iPad di quest’anno, oltre ad accessori come i nuovi AirPods e il tappetino di ricarica AirPower a lungo ritardato.