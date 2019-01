Per la gioia dei fan, Apple ha finalmente rilasciato un nuovo MacBook Air con specifiche, design e caratteristiche aggiornate al 2018. Ecco quindi un confronto tra il nuovo MacBook Air VS MacBook Pro.

MacBook Air VS MacBook Pro – il prezzo

L’annuncio relativo al prezzo del nuovo MacBook Air è stato un po’ una doccia fredda, poiché il prezzo è stato alzato rispetto all’originale, che risultava una seria ragione per preferire questo modello. Attualmente il nuovo MacBook Air con TouchID parte da €1.379.

Detto questo, ci sono vari buoni motivi per confrontare il MacBook Air 2018 Vs MacBook Pro 2018 prima di prendere una scelta. Dal momento che il MacBook Air ha un display da 13 pollici, lo confronteremo con il MacBook Pro da 13 pollici.

Il nuovo MacBook Air è più economico di qualsiasi MacBook Pro – ricordiamo che il costo di quest’ultimo è € 2.099 per il MacBook Pro da 13 pollici mentre il MacBook Pro da 15 ha un prezzo che parte da € 2.899. Quindi il nuovo MacBook Air costa meno rispetto al MacBook Pro più economico.

Inoltre, il chip leggermente meno potente non fa veramente pesare la differenza, trattandosi comunque di un dispositivo molto performante.

MacBook Air VS MacBook Pro – peso e design

Il nuovo MacBook Air è più leggero del MacBook Pro da 13 pollici.

Il nuovo MacBook Air pesa a 1,2 kg circa, un po’ più leggero rispetto al MacBook Air precedente. Confrontandolo con il MacBook Pro da 13 pollici da circa 1,3 kg., risulta più leggero anche di questo.

Non è una differenza enormemente significativa, ma è un aspetto utile per prendere una decisione e alleggerire il bagaglio.

Il nuovo MacBook Air è, in generale, più sottile rispetto al MacBook Pro da 13 pollici. In realtà il MacBook Pro da 13 pollici è più sottile di 0,02 pollici rispetto al nuovo MacBook Air nei punti più spessi di entrambi i portatili. Detto questo, il MacBook Air si assottiglia fino a 1,5 cm. circa nei punti più sottili, mentre il MacBook Pro mantiene il suo spessore in tutto il design.

MacBook Air VS MacBook Pro – la durata della batteria

Il MacBook Air ha una durata della batteria migliore rispetto al MacBook Pro da 13 pollici.

Secondo le schede tecniche, il nuovo MacBook Air può durare fino a 12 ore navigando sul web, mentre il MacBook Pro può durare fino a 10 ore.

MacBook Air VS MacBook Pro – il Touch ID

Altro confronto tra MacBook Air VS MacBook Pro è sui sistema di sicurezza. Tutti i nuovi modelli di MacBook Air hanno il Touch ID, mentre solo i modelli più costosi di MacBook Pro da 13 pollici ce l’hanno.

È difficile esprimere a pieno quanto sia bello usare le impronte digitali rispetto alla digitazione di una password per sbloccare il portatile: è un concetto simile allo sblocco del telefono con Touch ID o Face ID rispetto all’uso di un codice PIN per sbloccare il telefono.

L’utilizzo di un codice PIN, fino al giorno precedente ai sensori di impronte digitali, era una tale seccatura che molti non lo utilizzavano per questioni di celerità nell’uso, il che era una cattiva idea trattandosi di sicurezza dei dispositivi. Ora, è possibile proteggere lo smartphone e il portatile con le impronte digitali, il che è molto più pratico.