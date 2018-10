Il nuovo MacBook Air era il prodotto Apple più atteso e il più rimandato: era dal 2008, dieci anni, che molti utenti aspettavano una nuova versione che fosse davvero nuova, non solo un aggiornamento delle caratteristiche tecniche, l’ultimo importante era comunque del 2013.

Nuovo MacBook air 2018, finalmente il nuovo modello

Apple ha confermato le aspettative e ha annunciato un nuovo MacBook Air, con display Retina da 13 pollici, Touch ID, e i processori più recenti della famiglia Intel. Il design è ancora più portatile e come il modello precedente punta molto sull’autonomia che dura tutto il giorno (12 ore). Il nuovo MacBook Air è disponibile in tre colori: oro, grigio siderale e argento e vanta un Retina-display, la nuova tastiera Apple, il trackpad Force Touch, il processore Apple T2 per la sicurezza Security e le porte Thunderbolt 3.

Nuovo MacBook Air 2018: il display

Il nuovo MacBook Air 2018 finalmente è stato dotato del famoso display Retina da 13,3 pollici e vanta 4 milioni di pixel, che rappresenta un bel passo in avanti rispetto al modello precedente: ha quattro volte più pixel rispetto a un display HD, le immagini risultano ultra-dettagliate, i testi risultano molto nitidi e leggere sarà più piacevole su questo monitor. Ha il 48% di colori in più rispetto alla generazione precedente, come esattamente questo valore venga calcolato non si sa ma sembra davvero tanto in più.. Il vetro del display si spinge fino al margine del case riducendo i bordi del 50%, anche qui il design punta al “senza bordi”

Il nuovo MacBook Air 2018 include anche una fotocamera FaceTime HD, per le chiamate di Group FaceTime, oltre a un tre array di microfoni per una migliore qualità del suono durante le chiamate e un migliore riconoscimento vocale per Siri.

Nuovo Mac Book Air: il Touch ID e il chip T2

Il nuovo MacBook Air ora include Touch ID, il famoso sensore di impronte digitali incorporato direttamente sulla tastiera, che consente di sbloccare comodamente e istantaneamente MacBook Air, autenticarsi e effettuare gli acquisti veloci con Apple Pay. Per supportare il Touch ID, MacBook Air monta l’ Apple T2 Security Chip, che rende il notebook più sicuro, si tratta infatti di un processore interamente dedicato alla sicurezza.

Il T2 dispone ad esempio, di un controller SSD in grado di crittografare i dati in tempo reale in modo da proteggere tutto quello che viene archiviato sul nuovo MacBook Air. Il chip T2 dispone anche di una funzione sempre attiva che abilita il famoso comando “Hey Siri” e che consente di effettuare richieste a Siri solo con la tua voce per attività come trovare file o aprire un’app.

Nuovo MacBook air e nuova tastiera

Il nuovo MacBook Air ha anche una nuova tastiera di terza generazione progettata da Apple per una digitazione più precisa. Ogni tasto è retroilluminato individualmente utilizzando LED a bassa potenza. Il nuovo MacBook Air include anche il trackpad con Force Touch, in pratica premendo di più o di meno si attivano funzioni diverse… bisogna farci un po’ la mano. In questo nuovo modello il touchpad è più grande del 20% rispetto al MacBook Air precedente.

Nuovo MacBook Air: audio

L’audio è migliorato e ora il nuovo MacBook Air può essere un portatile anche per l’intrattenimento. I nuovi altoparlanti e la tecnologia di elaborazione audio offrono un’esperienza audio superiore e una vaida riproduzione stereo rende la visione di film e l’ascolto di musica più coinvolgente. Gli altoparlanti sono il 25 percento più potenti rispetto al passato con due volte più bassi rispetto alla generazione precedente

Nuovo MacBook Air: prestazioni

Il nuovo MacBook Air ha un processore Intel Core i5 di 8a generazione, scheda grafica Intel UHD Graphics e fino a 16 GB di RAM a 2133 MHz. Questa dotazione amplia l’utilizzo del superportatile Apple, offrendo le prestazioni necessarie per attività più impegnative dal punto di vista della potenza come la creazione di presentazioni o la visualizzazione e la modifica di video. Dal punto di vista dell’archiviazione il nuovo MacBook Air offre dischi SSD fino a 1,5 TB di capacità (questa opzione è però molto costosa) i modelli di base hanno 128 GB e 256 GB di disco.

Nuovo MacBook Air 2018: Design

Il nuovo MacBook Air ha un nuovo design sempre a forma di cuneo, la caratteristica che nel 2008 lo ha reso rivoluzionario, solo che ora è ancora più compatto e portatile e questo nuovo case è stato riempito di batteri tanto che l’autonomia è di 12 ore per la navigazione Web con connessione wireless e fino a 13 ore per la riproduzione di film.

L’ ingombro significativamente ridotto, il nuovo MacBook Air occupa il 17 percento in meno di volume rispetto al modello precedente, è il 10 percento più sottile misura solo 1,56 cm di spessore per un peso di 1,25 Kg , è un quarto più leggero del precedente modello.

L’involucro, il case del nuovo MacBook Air è realizzato in una lega di alluminio progettata da Apple che consente per la prima volta l’utilizzo del 100 percento di alluminio riciclato, ma che ha la stessa resistenza, durata dell’alluminio di tutti i prodotti Apple. L’utilizzo di questa lega di alluminio contribuisce a ridurre l’impatto ambientale in termini di anidride carbonica generata nella produzione del MacBook Air pari al 50% in meno, questo è il Mac più green in assoluto.

Nuovo MacBook Air: Prezzi e disponibilità

Il prezzo del nuovo MacBook Air da 13 pollici è di 1.379 euro per il modello con disco da 128 GB, mentre il modello con 256 GB di disco ha un prezzo di 1.679 euro.

Ci sono poi diverse opzioni, se si aggiungono 8 GB di Ram per arrivare a 16 GB e si sceglie l’hard disk SSD da 1,5 TB il prezzo sale a 3.119 euro.

Il nuovo MacBook Air è già ordinabile e sarà disponibile negli store dal 7 novembre.

Nuovo MacBook Air: Caratteristiche tecniche

Processore: Intel Core i5 dual‑core di ottava generazione a 1,6GHz, Turbo Boost fino a 3,6GHz

Display: Display Retina da 13 pollici

Ram: fino a 16GB di memoria LPDDR3 a 2133MHz

Hard Disk: SSD da 128 GB fino a 1,5TB

Scheda Grafica: Intel UHD Graphics 617

Autenticazione: Touch ID

Dispositivi di puntamento: Trackpad Force Touch

Porte: Due porte Thunderbolt 3 USb-C

Tastiera: Nuova Tastiera retroilluminata – Italiano

Peso: 1,25 KG

Spessore: 1,56 cm

