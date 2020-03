Rimanere produttivi e in attività richiede anche un’adeguata attrezzatura, qualche suggerimento per non essere impreparati o per compensare ad eventuali mancanze alla propria scrivania

Uno degli elementi maggiormente utilizzati dalle aziende in periodo di coronavirus è lo smart working. Per chi ha la possibilità di sfruttarlo è un’arma per non interrompere l’operatività di una risorsa e non bloccare totalmente piani lavorativi e progetti in corso. Ma per lavorare al PC da casa cosa necessita sostanzialmente? Bisogna essere un minimo attrezzati. Soprattutto se di mezzo c’è il fattore videoconferenze (qui i software migliori da utilizzare). Monitor, webcam, microfoni adeguati. Insomma accessori necessari per poter operare al meglio dalla propria scrivania. Suggeriamo 5 accessori per PC che potreste trovare utili da acquistare durante i tempi del coronavirus e che potrebbero tornare in ogni caso molto utili.

USB a 7 porte Atolla

Se lavori con molti dispositivi di archiviazione esterni o periferiche alimentate tramite USB, avrai bisogno dell’hub USB Atolla a 7 porte per mantenere tutto collegato. Questo hub non ha solo sette porte USB 3.0 per il trasferimento di dati e l’utilizzo di periferiche, ma ha anche una porta di ricarica intelligente per alimentare il tuo smartphone o tablet. Ogni porta di trasferimento dati ha un interruttore on / off individuale e una spia luminosa, quindi devi alimentare solo ciò di cui hai bisogno in un dato punto. Le porte USB 3.0 sono retro compatibili con dispositivi USB 2.0 e con computer basati su Windows, Mac e Linux.

Mouse Logitech M500

Velocità e dinamicità quando si deve lavorare al PC da casa la regala il mouse con cavo Logitech M500 a sette pulsanti programmabili che consentono di impostare comandi personalizzati per programmi e app specifici. La rotella di scorrimento ha una funzione di inclinazione-clic e un pulsante dedicato per passare dal cricchetto preciso a una modalità di scorrimento libero regolare. Il laser tracker ha una sensibilità di 1000 DPI per la precisione su quasi tutte le superfici. Il mouse è davvero leggero e presenta un design ergonomico che lo rende comodo da usare durante le lunghe giornate di lavoro.

Caricatore wireless Anker PowerWave

Niente interrompe la giornata lavorativa come un cellulare scarico. Il caricabatterie wireless Anker PowerWave è compatibile con smartphone iPhone e Samsung Galaxy e con dispositivi certificati Qi. È possibile posizionare il telefono in verticale per leggere notifiche, messaggi o navigare nel Web e nelle app o in orizzontale per una visualizzazione o una chat video più semplice. Se hai una custodia sul tuo telefono, PowerWave si carica attraverso custodie con uno spessore fino a 5 mm in modo da non dover armeggiare con il telefono per caricarlo. Per i dispositivi iPhone e Samsung Galaxy, puoi raggiungere la carica completa in circa tre ore.

Le videochiamate e le riunioni sono uno degli aspetti più importanti nel lavorare al PC da casa e avrai bisogno di una webcam in grado di tenere il passo con le tue esigenze. La webcam Logitech Brio UHD registra in 4K, 1080p e 720p in modo da essere sempre cristallino. È dotato di due microfoni omnidirezionali per catturare l’audio stereo. È compatibile con laptop e desktop Windows, Mac e Chrome OS, nonché con molte app di videochiamate come Zoom, Skype e Discord.

Lavorare al PC da casa, il microfono USB Blue Yeti

Il microfono Blue Yeti non è solo per YouTuber. Questo microfono registra un audio nitido e pulito in quasi tutte le impostazioni, rendendolo perfetto per registrazioni vocali e streaming affidabili durante videochiamate e riunioni virtuali. È dotato di quattro diversi schemi di registrazione (cardioide, bidirezionale, omnidirezionale e stereo), in modo da captare la voce indipendentemente da dove ti trovi. La parte anteriore del microfono ha un pulsante di disattivazione audio con un tocco e un quadrante del volume per regolazioni al volo. Il robusto supporto in metallo è regolabile per l’angolazione perfetta. Ha anche un foro filettato per il montaggio su un braccio o supporto per ulteriori opzioni di posizionamento.

Lavorare al PC da casa: i 5 migliori accessori da utilizzare durante l’emergenza - Ultima modifica: da