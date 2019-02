Microsoft Surface Pro 6 esce in Italia: prezzo e caratteristiche del 2 in 1

Il nuovo Microsoft Surface Pro 6 è disponibile per il mercato italiano, caratteristiche tecniche all’avanguardia e prezzo importante per il 2 in 1 Microsoft che sfida Apple

Milano, 7 febbraio 2019. Il nuovo Microsoft Surface Pro 6, insieme a Surface Laptop 2 e Surface Studio, è finalmente disponibile per il mercato italiano. Ad annunciarlo è Microsoft, che ha sviluppato il nuovo Surface Pro 6, e tutti i prodotti Surface, per andare incontro allo stile di vita sempre più digitale dei nostri giorni. I dispositivi Surface, infatti, sono pensati per coinvolgere ogni aspetto della vita delle persone e per aiutare gli utenti a sfruttare il proprio tempo nel miglior modo possibile.

Microsoft Surface Pro 6: caratteristiche tecniche

Ma quali sono le caratteristiche del nuovo Surface Pro 6? Oltre al design iconico che ha decretato il successo della categoria 2 in 1, Microsoft Surface Pro 6 si distingue per una velocità migliorata del 67%, permessa dai processori Intel Quad Core di ottava generazione, e dalla nuova ed elegante colorazione nera, che si aggiunge al tradizionale color platino. La notevole autonomia della batteria, che garantisce fino a 13,5 ore di lavoro e svago, la cerniera full-friction che permette un passaggio fluido tra le modalità Laptop, Studio e Tablet e l’eccezionale display PixelSense da 12,3 pollici offrono il meglio in termini di portabilità, potenza e prestazioni.

Inoltre, per garantire il massimo in termini di produttività, prestazioni e connettività, Microsoft offre ai clienti aziendali maggiori vantaggi con Surface Pro 6 for Business, che offre feature aggiuntive come Windows 10 Pro, per una sicurezza avanzata, semplicità di gestione a livello aziendale e migliori funzionalità per la produttività, processore Intel Quad Core di ottava generazione (8350U) nei modelli i5, che garantisce la migliore performance possibile, e Microsoft Advanced Exchange, un nuovo servizio di garanzia che prevede la rapida sostituzione del dispositivo senza costi aggiuntivi.

Microsoft Surface Pro 6 prezzo

Surface Pro 6 può essere acquistato nella versione consumer a partire da 1.069 € sul Microsoft Store e nei principali negozi di elettronica di consumo, approfittando inoltre di uno sconto del 10% dedicato a studenti, genitori e insegnanti. La configurazione business è invece disponibile presso i rivenditori autorizzati a partire da 1.169 €.

Microsoft Surface Pro 6 uscita in Italia

Microsoft Surface Pro 6, insieme a Surface Laptop 2 e Surface Studio 2, annunciati a ottobre, da oggi sono in vendita anche in Italia. Cresce quindi ulteriormente la famiglia Surface, che dà agli utenti la possibilità di scegliere il dispositivo più adatto alle proprie esigenze e al proprio stile di vita.