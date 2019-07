Come scrivere un curriculum perfetto, secondo Harvard

Come scrivere un curriculum perfetto lo spiega l’Università di Harvard che ha pubblicato una guida su come scrivere un curriculum efficace con tanto di pdf

Come scrivere un curriculum perfetto lo spiega niente meno che l’Università di Harvard che ha pubblicato una vera e propria guida. Tutti sanno che un cv efficace è la base per una ricerca di lavoro breve e soddisfacente. Ma come si scrive il curriculum perfetto?

Come scrivere un curriculum perfetto

Per prima cosa, prova a pensare al tuo curriculum come un breve romanzo di memorie pluripremiato sulla tua esperienza professionale. Ovviamente non potrà essere esattamente così, perché i curriculum non dovrebbero essere scritti in stile narrativo, ma le memorie e il cv hanno (o dovrebbero avere) alcune caratteristiche in comune: dicono la verità, ti differenziano dagli altri, mettono in risalto le tue qualità e catturano l’attenzione del lettore. Non sai da dove cominciare? Gli esperti di Harvard suggeriscono di prendere in considerazione i suggerimenti essenziali qui di seguito per scrivere un curriculum efficace.

C’è un numero sorprendentemente alto di candidati che dopo aver trovato gli annunci sui siti per la ricerca di lavoro invia dozzine di curriculum tutti uguali a una dozzina di diversi posti di lavoro.

Per essere efficace, un curriculum dovrebbe essere adattato al lavoro e al tipo di posizione per cui ci si sta candidando. Non si deve cambiare ogni piccolo dettaglio, ma il curriculum stesso dovrebbe riflettere le capacità e l’esperienza che il tuo potenziale datore di lavoro potrebbe apprezzare.

Cosa scrivere in un curriculum

Secondo uno degli esperti di Harvard, questo è uno dei cinque principali errori: assicurati sempre di includere il tuo indirizzo email e il numero di telefono. Puoi fare di più aggiungendo il tuo profilo LinkedIn (assicurati che sia aggiornato) o un sito web che mostri esempi del tuo lavoro. In fondo scrivere un curriculum perfetto non sembra poi così difficile.

Cosa non includere:

un elenco di referenze: non è nemmeno necessario mettere “referenze disponibili su richiesta”, poiché i responsabili delle assunzioni le chiederanno se si avanza nel processo di assunzione

una foto: non importa quanto sei bravo a farti i selfie

età o genere: ancora una volta, mantieni il cv professionale: è un curriculum, non un profilo su Tinder.

Come scrivere un curriculum discorsivo

Il curriculum è uno strumento di marketing, quindi fai attenzione ai verbi d’azione. Evita affermazioni colorite o altisonanti come “orientato ai risultati”, “team player”, “eccellenti capacità comunicative” o “gran lavoratore”.

L’obiettivo è fornire informazioni specifiche su ciò che hai fatto nelle posizioni precedenti che hanno portato a risultati misurabili.

Ecco alcuni esempi di verbi d’azione che dimostrano certe qualità e abilità e che rientrano nelle informazioni da inserire se vuoi davvero imparare a scrivere un curriculum perfetto.

Leadership:

ORGANIZZATE serie di conferenze per ospiti con oltre 40 importanti ricercatori nel campo della medicina del sonno.

COORDINATE campagne media su Facebook, Instagram e Snapchat

GESTITI oltre 20 progetti di design per organizzazioni non profit e non-profit in Italia, Stati Uniti, Messico, India, Zambia e Australia

Comunicazione:

PRESENTATI rapporti mensili, trimestrali e annuali al CEO.

COLLABORATO con team aziendali per ottimizzare i piani strategici di rilascio della produzione.

IMPLEMENTATO progetto tecnologico da €50 milioni per 10 principali aeroporti (scalabile per supportare oltre 15.000 dipendenti); aumento della produttività del 12% e riduzione delle spese per bagagli persi dell’8%

Tecnica:

LANCIATA la prima rete di cercapersone in tutta Italia; operazioni gestite e assistenza clienti con un team di 70 agenti.

COSTRUITO nuovo modello di tariffe per i bagagli e flusso di entrate previsto in €12 milioni prevedendo variazioni nel comportamento di check-in dei bagagli dei passeggeri.

INSTALLATI sistemi Macintosh per oltre 30 nuovi assunti; dipendenti addestrati all’uso dei sistemi e sulle politiche informatiche aziendali

Organizzazione:

RIDUZIONE del tempo di test delle applicazioni del 30%, automatizzando le fasi di test più brevi per i progetti off-cycle.

MONITORATO un budget IT annuale da €1 miliardo per il 2012 e il 2013

PREPARATE attività di vendita e rapporti sul rendimento; tempo di risposta ridotto del 50%

Leggibilità e aspetto

Il tempo del manager delle risorse umane è prezioso e un curriculum dispersivo non vale la pena di essere letto fino in fondo. Quindi

Come scrivere un curriculum professionale

sii coerente nel formato e nel contenuto

Equilibra lo spazio bianco

Usa spaziatura, sottolineatura, corsivo, grassetto e maiuscole coerenti per dare enfasi

Elenca le intestazioni in ordine di importanza

All’interno delle intestazioni, elenca le informazioni in ordine cronologico inverso (il più recente per primo)

Assicurati che la formattazione venga resa correttamente se convertita in PDF

Cerca di limitarti a una sola pagina (se sei un professionista di metà o di fine carriera, vanno bene due pagine)

Cose da NON fare per avere un curriculum efficace

Dimenticarsi di correggere la bozza

Usare uno stile narrativo

Usare pronomi personali (come “Io”)

Iniziare ogni riga con una data

Abbreviare

Usare un modello elaborato con troppi colori

Come scrivere un curriculum vitae perfetto pdf

Un curriculum è un breve riassunto informativo delle tue abilità, della tua istruzione e delle tue esperienza. Dovrebbe evidenziare le tue qualità più e abilità più significative e differenziati dagli altri candidati che cercano posizioni simili. Benché da solo non ti farà un lavoro o uno stage, è un elemento importante verso l’ottenimento di un colloquio. Personalizza sempre il tuo curriculum per il tipo di posizione stanno cercando. Questo non significa che tutti gli elementi del cv devo far riferimento alla posizione lavorativa cercata dal datore di lavoro, ma il tuo curriculum dovrebbe riflettere il tipo di abilità che il datore di lavoro potrebbe apprezzerebbe. Per facilitare il compito di creare un curriculum efficace l’Università di Harvard ha pubblicato il pdf di quello cche giudica un curriculum perfetto, trovi il PDF qui

