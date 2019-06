I migliori siti per la ricerca lavoro 2019

Se stai cercando un nuovo lavoro, ti consigliamo di consultare questo elenco dei migliori siti per la ricerca di lavoro sul web

Se stai cercando lavoro, ti consigliamo di consultare questo elenco dei migliori siti di ricerca di lavoro sul web per il 2019. Questi strumenti di ricerca offrono caratteristiche uniche e possono semplificare i tuoi sforzi di ricerca occupazionale in modo che i siano più produttivi. Ognuna di queste piattaforme ti aiuterà a localizzare la tua ricerca, trovare nuove posizioni interessanti correlate alla tua esperienza e ai tuoi interessi e a trovare un impiego in un’ampia varietà di settori.

Migliori siti ricerca lavoro 2019

Cercare lavoro o un nuovo lavoro è un’attività che è diventata più complessa, da una parte la lunga crisi che stiamo attraversando, dall’altro la specializzazione sempre più definita che le aziende cercano: insomma ci sono meno offerte di lavoro più specifiche. Per questo diventa fondamentale saper usare gli strumenti che il mondo digitale ci mette a disposizione e rivolgersi ai siti affidabili per la ricerca lavoro. Non è semplice districarsi anche perché motori di ricerca e siti che offrono annunci di lavoro ce ne sono tanti. Qui trovate una lista dei migliori siti di ricerca di lavoro del 2019

Monster lavoro

Monster è uno dei più affidabili siti di ricerca di lavoro sul web a livello internazionale. Anche se alcune delle sue funzioni sono state ridotte negli ultimi anni a causa della mancanza di un buoni filtri e di troppi messaggi da parte di reclutatori spammer, è comunque un sito importante su cui condurre una ricerca di lavoro. Puoi restringere la ricerca per posizione, parole chiave e datore di lavoro; inoltre, Monster ha molti extra, inclusi avvisi di ricerca di lavoro e pubblicazione di CV online.

I datori di lavoro possono anche utilizzare Monster per trovare dipendenti e in generale il portale risulta uno strumento utile per coloro che cercano di espandere il proprio “repertorio” di assunzioni, trovare un nuovo impiegato a tempo pieno o a progetto, o raccogliere un pool di potenziali candidati per una posizione.

Indeed Lavoro

Indeed è un motore di ricerca di lavoro serio, con la possibilità di compilare un curriculum e inviarlo per l’indicizzazione per le ricerche effettuate dai datori di lavoro in base a parole chiave e altro ancora, indubbiamente uno dei migliori siti di ricerca lavoro. La piattaforma permette di scoprire infatti un’ampia varietà di lavori e offre campi di ricerca che normalmente non si trovano nella maggior parte dei siti di ricerca di lavoro e fa un buon lavoro nel rendere le proprie funzionalità di ricerca di lavoro il più semplici possibile. Puoi iscriverti agli avvisi di lavoro via email; puoi impostarli per una determinata parola chiave, posizione geoggrafica, stipendio e molto altro ancora.

Inoltre, Indeed rende semplice possibile tenere traccia dei lavori che hai cercato; tutto ciò che devi fare è creare un profilo (gratuito) e ogni lavoro per cui hai dimostrato interesse verrà salvato nel tuo profilo.

Infine, puoi creare avvisi giornalieri e settimanali con le notifiche che arrivano nella casella di posta; i criteri includono: titolo, posizione, requisiti salariali e set di abilità.

Trovo Lavoro Corriere della Sera

Trovolavoro.it è il sito di online recruitment di Corriere.it. In particolare ai Candidati viene offerta la possibilità di consultare il database di offerte di lavoro secondo criteri di ricerca semplici o avanzati, sottoscrivere i feed rss per visualizzare le ultime offerte pubblicate; salvare le offerte di particolare interesse per poterle visualizzare in ogni momento; salvare le ricerche e ricevere direttamente via email le nuove offerte che corrispondono ai criteri di ricerca selezionati; allegare fino a 5 curriculum e 5 lettere di presentazione per rispondere velocemente alle offerte di lavoro; ricevere le offerte su misura per ognuno dei 5 profili che è possibile completare; essere ricercati direttamente dalle Aziende e farsi mandare via email le singole offerte personalizzate. Il Corriere della Sera è uno dei più grandi aggregatori di annunci di lavoro e con Trovo Lavoro ha aggiunto la dimensione digitale a quelli che erano i classici annunci di ricerca personale.

Infojobs offerte di lavoro

Presente in Italia dal 2004, InfoJobs nasce dall’esperienza di InfoJobs.net, la società spagnola di e-recruitment leader in Europa per traffico Internet, numero di offerte e CV in banca dati. InfoJobs fa parte con Subito del gruppo internazionale Adevinta. In Italia InfoJobs e Subito raggiungono 13 milioni di utenti unici ogni mese ovvero un terzo degli italiani connessi ad internetInfoJobs da supporto alle aziende nel processo di selezione dei CV e nella ricerca dei talenti per le posizioni aperte e guida i candidati nella ricerca dell’opportunità lavorativa più in linea con il proprio profilo. Le sue funzioni e la ricchezza dell’offerta lo pongono tra i migliori siti per la ricerca di lavoro.

Miojob Repubblica

MioJob è il sito per la ricerca di lavoro del Quotidiano Repubblica. Questo sito è tra i migliori siti per la ricerca di lavoro perché affianca d una serie di filtri ben definiti anche la possibilità di calcolare la busta paga, di verificare la correttezza del proprio stipendio in base alla propria posizione lavorativa. Altro plus è l’intervento dei giornalisti del quotidiano con articoli che consigliano le strategie migliori per la ricerca di un lavoro e fanno il punto sull’andamento del mercato e dell’economia

LinkedIn

LinkedIn combina il meglio di due mondi: la capacità di setacciare internet per trovare lavori con il suo motore di ricerca e l’opportunità di fare rete con amici e persone affini per approfondire la ricerca di lavoro, per questo è uno migliori siti di ricerca lavoro disponibili.

Le offerte di lavoro di LinkedIn sono di altissima qualità e, se sei connesso a qualcuno che già conosce quella particolare azienda che offre il lavoro a cui sei interessato, hai un modo per entrare in contatto prima ancora di inviare il curriculum.

Craiglist

Ci sono tanti i tipi di lavoro interessanti su Craigslist. In Italia purtroppo la selezione è ancora limitata, ma le cose potrebbero cambiare a breve. Per provarlo, basta impostare la propria città e guardare nelle sezioni specifiche per le offerte di lavoro.

È inoltre possibile impostare vari feed RSS relativi a qualsiasi lavoro che si sta cercando, in qualsiasi posizione.

CareerBuilder

Tra i migliori siti di ricerca di lavoro, non poteva mancare CareerBuilder. Il portale offre la possibilità di trovare un lavoro, pubblicare un curriculum, creare avvisi di lavoro, ottenere consigli sul lavoro e risorse lavorative, cercare fiere e molto altro ancora. Si tratta di uno strumento che offre molte risorse valide per chi cerca lavoro.

Secondo il sito web, infatti, oltre 24 milioni di utenti unici al mese visitano CareerBuilder per trovare nuovi posti di lavoro e ottenere consulenza professionale e offerte di lavoro in oltre 60 paesi in tutto il mondo.

Job24 offerte di lavoro

Job 24 era il sito do annunci di lavoro del Sole 24 Ore, ora il servizio non esiste più, purtroppo. Job24 era sezione del Sole 24 ORE dedicata a chi vuol fare carriera, a chi vuol cambiare lavoro e a chi è al primo impiego. Offriva anche la possibilità di Inoltrare il CV ad aziende di selezionate, ma ora il servizio non è più disponibile.

Le Agenzie per il Lavoro

C’è anche un’altra strda da seguire, quella delle agenzie di lavoro che offrono molte opportunità lavorative dirette o anche come lavoro interinale. Per avere accesso alle offerte di lavoro di queste agenzie bisogna andare direttamente su loro siti e registrarsi, caricare il proprio curriculum ed esaminare le offerte di lavoro già pubblicate.

Qui le principali agenzie di lavoro diffuse in Italia:

Adecco

Gi Group

Manpower

Randstad

Umana

