Linkedin App: scopri le 6 più utili al tuo business

Se non hai mai sentito parlare di tutte le seguenti app di LinkedIn, non c’è da sorprendersi, non sono tutte estremamente comuni, vale la pensa di approfittare delle loro utili funzioni.

Il mondo migra sempre più verso il mobile computing e LinkedIn ha sviluppato app per soddisfare la crescente domanda di strumenti agili. Secondo LinkedIn, oltre il 60% dei propri utenti utilizza l’app mobile per accedere al sito e questo è un enorme cambiamento rispetto a un paio di anni fa, quando gli utenti accedevano alla piattaforma principalmente del computer fisso.

Ecco alcune delle più popolari app di LinkedIn per dispositivi mobile e tutte sono disponibili per il download gratuito.

App di LinkedIn per dispositivi mobile

LinkedIn ha sviluppato app per iPhone e smartphone Android, mentre le versioni per Blackberry e Windows sono state ufficialmente ritirate. L’app LinkedIn è gratuita e permette di connettersi senza problemi all’account LinkedIn dal telefono. L’app è ben progettata, veloce e facile da usare e consente di controllare i messaggi, invitare le persone a connettersi, rivedere gli aggiornamenti e inviare messaggi ai contatti.

LinkedIn app mobile

Nella parte inferiore dello schermo si piò accedere facilmente alle funzioni principali di LinkedIn: home, La mia rete, messaggi, notifiche e annunci di lavoro. Queste funzioni ammontano probabilmente al l’80% dell’effettivo uso che gli utenti fanno di LinkedIn, ma non sono certamente le uniche a disposizione. Il messaging su LinkedIn è un modo efficace per avviare conversazioni con contatti che potrebbero diventare clienti o partner. L’app consente anche di aggiornare il profilo e visualizzare le statistiche della propria rete, tra cui chi ha visualizzato il profilo, le visualizzazioni dei post e il numero di volte in cui si è apparsi nelle ricerche.

LinkedIn SlideShare

Una delle gemme nascosta di LinkedIn che funziona bene sui dispositivi mobili è SlideShare, un’app e un sito web in cui è possibile caricare presentazioni, infografiche, PDF e documenti. Si può anche caricare video se sono inclusi nella presentazione, ma non si può caricare video direttamente su SlideShare.

LinkedIn Learning

LinkedIn Learning dispone di migliaia di corsi online e video che coprono ogni aspetto del business. Il contenuto è suddiviso in Categorie, Software e Percorsi di apprendimento.Si ha accesso completo a LinkedIn Learning quando si dispone di un account premium. L’app Learning è scaricabile gratuitamente, ma per accedere al contenuto è necessario un account premium o un abbonamento.Si può seguire i corsi online o scaricarli per la visualizzazione offline dall’app mobile. È utile poter disporre dei corsi su mobile quando si è in viaggio o per sfruttare i mometi liberi della giornata in mobilità.

App Premium

LinkedIn dispone di diverse app premium che vale la pena di valutare (e potrebbe valere la pena pagarne il costo, a seconda delle esigenze). Queste app funzionano solo con abbonamenti a pagamento.

LinkedIn Recruiter

L’app Recruiter consente di accedere agli strumenti dell’abbonamento LinkedIn Recruiter. L’app consente di cercare e rivedere i profili dei candidati per l’assunzione, rispondere rapidamente ai candidati e rimanere aggiornati. Anche se non è un sostituto della versione desktop completa Recruiter, consente di rimanere in contatto mentre si è lontani dal computer.

LinkedIn Sales Navigator

Sales Navigator è lo strumento di punta di LinkedIn per i professionisti delle vendite che aiuta a trovare contatti e account nel mercato di destinazione, a connettersi e inviare messaggi ai potenziali clienti e ottenere aggiornamenti in tempo reale mentre si è in viaggio.

Con Sales Navigator, si può seguire aziende mirate e membri chiave di tali organizzazioni in modo da poter scoprire immediatamente notizie o cambiamenti importanti nel personale.

Si può anche creare ricerche di LinkedIn mirate con campi di ricerca estesi che vengono eseguiti 24 ore su 24 con avvisi una volta al giorno quando viene trovata una prospettiva ideale. Basta aprire l’avviso e visualizzare il profilo LinkedIn del potenziale cliente per decidere se si desidera connettersi e iniziare una relazione commerciale.

Per utilizzare questa app è necessario un abbonamento a pagamento a Sales Navigator. Visita https://business.linkedin.com/sales-solutions/sales-navigator per visualizzare le ultime offerte di servizi e prezzi.

LinkedIn Elevate

LinkedIn Elevate è uno strumento per grandi aziende che creano e condividono molti contenuti sui social media. Questa app è disponibile solo per i dipendenti delle aziende partecipanti. Visita https://business.linkedin.com/elevate per ulteriori informazioni.

Quando i dipendenti creano contenuti sui social media per la propria azienda, li aggiungono all’app Elevate in modo che tutti i membri dell’azienda possano condividerli sui loro account. Questo è un ottimo modo per creare un effetto virale sui social media se un numero sufficiente di dipendenti lo condivide in modo tempestivo. Con un enorme impulso iniziale da parte dei dipendenti, le reti di social media vedono il trend dei contenuti, quindi aumentano la visibilità del contenuto, mostrandolo potenzialmente a milioni di altre persone.