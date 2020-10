Restituire prodotti su Amazon: nuovo limite durante il Prime Day

Amazon allunga i tempi per effettuare il reso dei prodotti in un periodo dove sono previsti i principali eventi delle super offerte da parte dell’e-commerce

Restituire prodotti su Amazon sarà più flessibile grazie alla decisione del colosso dell’e-commerce di prolungare fino a 4 mesi il periodo in cui poter rendere un acquisto che non soddisfa i requisiti o per i vari motivi indicati nella policy aziendale. Comq già fanno lo scorso anno dunque tutti i prodotti acquistati dal 1 ottobre e fino al 31 dicembre 2020 compresi potranno essere mandati indietro fino al 31 gennaio 2021, un lasso di tempo che va ben oltre i consueti 30 giorni di ripensamento. Ed in questo periodo significa poter acquistare merce in offerta durante il Prime Day 2020 e soprattutto durante il Black Friday 2020.

Restituire prodotti su Amazon, non cambia la procedura

Non variano invece le procedure per mandare indietro un articolo su cui si è cambiata idea o di cui si sia riscontrato un malfunzionamento o una diversità rispetto a quanto effettivamente acquistato. All’interno della sezione “I miei ordini” basterà selezionare il prodotto che si vuole restituire e scegliere un’opzione che spieghi la motivazione del reso. Dopodiché si devono decidere le modalità del rimborso dell’acquisto e della restituzione dell’articolo.

Ovviamente i prodotti che saranno restituiti dovranno essere nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati, senza segni di usura e danneggiamento. Amazon poi specifica anche i casi in cui non è possibile effettuare il reso. Tra questi ci sono gli articoli realizzati o confezionati su misura, altri sigillati che una volta aperti non possono essere restituiti per motivi igienici oppure i prodotti audiovisivi o i software.

Ricordiamo che Amazon ha scelto di indire un’iniziativa che permetterà di ottenere un buono sconto volta a proteggere e a salvare le tantissime aziende italiane che sono state colpite con forza dal Covid-19 in questi mesi difficili. Comprando prodotti made in Italy per un valore di almeno 10 euro porterà alla possibilità di poter richiedere un nuovo buono proprio da 10 euro, valido per il Prime Day. Per richiedere il buono, dopo aver comprato il prodotto, seguite le indicazioni che Amazon vi fornirà tramite email.

