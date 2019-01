Negli ultimi anni la parola innovazione è forse la “buzzword” più utilizzata nel mondo della tecnologia e del business.

È una di quelle parole che, a furia di essere utilizzata in diverse accezioni, ha in gran parte perso il suo significato originale. È quindi una parola particolarmente interessante da analizzare, specialmente in riferimento al contesto in cui è usata. Twitter è la piattaforma social che, più di altre, è in grado di far emergere discussioni, trend e temi caldi del momento.

Talent Garden ha quindi analizzato le conversazioni Twitter uscendo per la prima volta anche dai confini italiani. L’Innovation Report 2018, indagando luoghi e utilizzi della parola innovazione, mette in luce i temi caldi che hanno caratterizzato annunci e discussioni in ben 28 paesi europei.

Focalizzando l’attenzione su quanto viene discusso, condiviso e, soprattutto, anticipato tra la community di innovatori e appassionati, l’analisi ha sempre saputo identificare le macro tematiche che nell’anno successivo sono diventate mainstream.

In Italia il 2018 è stato l’anno di temi come #AI, #IoT, #BigData, #Fintech, #Startup e #Blockchain.

Risultati in linea con gli altri paesi europei, dove si è manifestato un interesse generale attorno a quelle tecnologie che modificano il nostro rapporto con gli strumenti e mediano la realtà.

La ricerca ha preso in considerazione le differenti traduzioni della parola in tutte le lingue europee: innovazione, innovation e nuálaíocht?

I temi più discussi in Europa sull’innovazione

Sono stati circa 850 mila (per l’esattezza 855.432) i tweet europei a tema innovazione analizzati, condivisi da 167.922 mila utenti unici, una popolazione costituita per due terzi da uomini (64%) e per un terzo da donne (36%) che hanno coinvolto centinaia di hashtag.

La parola innovazione nelle conversazioni Twitter è connessa ai temi delle tecnologie e delle startup ed è spesso associata a un motore per la crescita economica.

Il 60 % del dibattito europeo si è svolto principalmente tra Regno Unito, Francia e Italia, dimostrando una maggiore attenzione verso il tema dell’innovazione.

Al 1° posto della Top Ten degli hashtag più ricorrenti si trova #AI; al 2° compare #startup seguito al 3° posto da #IoT. Al 4° si afferma #bigdata, seguito da #digitaltransformation, #blockchain, #fintech, #digital, #machinelearning e #artificialintelligence.

Le aree di maggior interesse legate alla parola innovazione

Dall’analisi condotta da Talent Garden per l’Innovation Report 2018 emergono alcuni temi caldi che hanno catalizzato l’attenzione in Europa.

– Internet of Things, Industrial Internet of Things e Internet of Everything:

un tema agli onori della cronaca già da anni ma che ora apre opportunità di business concrete in diversi settori è l’IoT. Dispositivi indossabili, gestione energetica, logistica, auto a guida autonoma, manutenzione predittiva, sicurezza pubblica e controllo del traffico sono solo alcune delle numerose applicazioni possibili. Ora è il momento di generare valore da questo macro trend, i dispositivi sono sempre più piccoli ed economici, gli analytics sono in grado di trasformare le informazioni ottenute dai dati in conoscenza al servizio del business. L’aspetto della security e della privacy è sotto i riflettori.

– Intelligenza Artificiale, deep learning, chatbot e robots:

le aziende che hanno implementato l’AI su larga scala sono ancora poche, ma destinate a crescere rapidamente in molti settori. Automazione intelligente, sistemi cognitivi, machine vision, social e robotica sono solo alcune delle applicazioni in cui entra in gioco l’Intelligenza Artificiale. Siri, Alexa e Google Assistant sono solo l’inizio. Vedremo presto una nuova generazione di robot domestici, amichevoli e interattivi con cui interagire in modi sempre più complessi.

Blockchain e crypto valute:

tecnologie che sono sempre più sinonimo di sicurezza, tracciabilità e sistemi di certificazione. I mondi finanziario, manifatturiero, energetico, dei servizi, sanitario e governativo sono i primi settori che hanno abbracciato queste tecnologie. Non solo bitcoin, quindi, ma anche altri tipi di crypto valute come Jinbi Token e Ventory (VNT) si stanno diffondendo.