Gruppo E e HWG Sababa : la cybersecurity diventa infrastruttura strategica

Difesa cyber, infrastrutture complesse e intelligenza artificiale: nasce un modello integrato per proteggere settori mission-critical e pubblica amministrazione.

HWG Sababa e Gruppo E annunciano una partnership strategica con un ambizioso obiettivo: rafforzare la sicurezza delle infrastrutture critiche e delle organizzazioni più esposte alle minacce digitali, sia nel settore pubblico che in quello privato. HWG Sababa, realtà italiana con competenze consolidate nella cybersecurity integrata e nella gestione di incidenti complessi attraverso HyperSOC™, digital forensics e threat intelligence, si unisce a un gruppo come quello guidato da Gruppo E per dare vita a un’offerta che non si limita alla difesa ma che punta alla resilienza digitale delle infrastrutture.

Dal lato di Gruppo E, l’accordo porta valore nei campi della progettazione avanzata di reti, dell’integrazione delle infrastrutture complesse e delle tecnologie di intelligenza artificiale, oltre a un presidio operativo capillare su scala nazionale. Il risultato è un modello che connette progettazione, gestione e protezione in un’unica visione, che rispecchia la crescente consapevolezza che la sicurezza non può più essere un’aggiunta, ma deve essere parte integrante di qualsiasi infrastruttura digitale moderna.

Matteo Franchi, Direttore Generale di Gruppo E ha dichiarato: “Questa partnership con HWG Sababa rappresenta per il Gruppo E un passo strategico nel rafforzamento della nostra offerta di soluzioni digitali sicure e resilienti. L’integrazione tra le nostre competenze su sicurezza e infrastrutture complesse e l’eccellenza di HWG Sababa nella cybersecurity ci consente di rispondere in modo concreto alle esigenze di clienti pubblici e privati. Insieme puntiamo a costruire un modello di sicurezza integrata capace di sostenere l’innovazione, la continuità operativa e la crescita dei territori.”

Gruppo E: dalle tecnologie di base alla cybersecurity integrata

Il Gruppo E si è consolidato negli anni come un protagonista nella transizione digitale sostenibile delle aziende italiane, affiancandole nelle scelte tecnologiche più complesse con approcci strategici e consulenziali. Nato come network di aziende focalizzate sull’information technology, il gruppo oggi supporta organizzazioni di ogni dimensione con servizi che vanno dalla system integration alla sicurezza IT, dal cloud computing alla gestione delle reti e degli applicativi aziendali, includendo anche servizi di cybersecurity e intelligence operativa.

La visione di Gruppo E, come più volte raccontato anche sulle pagine di Digitalic, pone l’accento sul ruolo dell’innovazione tecnologica come elemento abilitante per la crescita competitiva delle imprese italiane. Eventi come Shape Your Vision , che hanno raccolto leader del mondo IT per esplorare temi come infrastrutture, sicurezza e intelligenza artificiale, testimoniano la volontà del gruppo di guardare oltre l’adozione tecnologica di base per indirizzare una trasformazione digitale più profonda nei modelli di business.

Nel 2025 il Gruppo ha anche stretto intese su altri fronti tecnologici, ad esempio nel campo dell’intelligenza artificiale, con accordi strategici orientati alla creazione e gestione di modelli AI italiani. Questo sottolinea l’approccio olistico del gruppo, che vede l’AI non solo come strumento di automazione ma come vero motore strategico da integrare nei processi aziendali.

Gruppo E e HWG Sababa: perché questa alleanza è rilevante

La cybersecurity è ormai uno degli elementi più critici nella gestione dei sistemi digitali, e secondo i trend più recenti emerge una necessità sempre maggiore di approcci integrati di resilienza, che vadano oltre la difesa reattiva e affrontino le sfide dell’ecosistema digitale complesso, dalle identità sintetiche alle dipendenze delle supply chain digitali.

La partnership tra HWG Sababa e Gruppo E risponde a questa esigenza con una combinazione di competenze: da una parte, la gestione avanzata della sicurezza operativa; dall’altra, la capacità di progettazione e integrazione di infrastrutture tecnologiche complesse. Questo crea un’offerta che non solo protegge ma anticipa, disegna e governa sistemi resilienti in cui la sicurezza è embedded, cioè radicata nel design dei processi e delle tecnologie adottate.

Verso un futuro digitale più sicuro e sostenibile

Le dichiarazioni dei vertici di entrambe le realtà sottolineano una visione condivisa. Per HWG Sababa, la partnership rappresenta un’evoluzione naturale delle collaborazioni industriali, puntando alla copertura di mercati regolamentati e ambienti mission-critical. Per Gruppo E, l’intesa rafforza la propria offerta in ottica di sicurezza digitale e posiziona il gruppo come interlocutore completo per le imprese che guardano alla trasformazione digitale con un focus su continuità operativa, protezione e innovazione.

In un’era in cui la cultura della sicurezza deve permeare ogni fase del ciclo di vita digitale, dalla progettazione all’operatività, questa alleanza potrebbe rappresentare un modello di riferimento per il mercato italiano e oltre: un modello in cui la cybersecurity non è più un costo da gestire, ma un valore da integrare nel cuore dei sistemi digitali.

Matteo Biancani, Managing Director di HWG Sababa, ha commentato: “La partnership strategica con il Gruppo E rappresenta la naturale evoluzione di un progetto di collaborazione basato su visione condivisa e obiettivi comuni. Unendo le nostre competenze di cybersecurity avanzata con una forte capacità di integrazione, rafforziamo la nostra proposta verso clienti che operano in contesti complessi, regolamentati e mission-critical”.

