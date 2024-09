L’AI generativa rivoluziona la ricerca web con i migliori motori di ricerca AI per il 2024, come Andi, Komo, Perplexity, Waldo, e You.com, rendendo l’esperienza più efficiente ed accurata

L’AI Generativa sta rivoluzionando la tecnologia, ma spesso quello che serve è altro, serve l’AI applicata alla ricecerca sul web che fa perdere molto tempo e che spesso no dà i risulatti sperati, ecco quindi migliori motori di ricerca AI per il 2024.

I migliori motori di ricerca AI per il 2024

L’AI può migliorare sensibilmente l’esperienza di ricerca sul web. Tra quelli realizzate delle BIG Tech Copilot è certamente un booster per la produttività quando si tratta di ricerca web. Mentre prima si dovevano esaminare molte pagine web dei risultati di ricerca, ora spesso le informazioni giuste si trovano alla prima richiesta, inoltre, se la risposta iniziale non è esattamente quella cercata i bot di ricerca AI tengono traccia delle domande precedenti per dare un contesto cognitivo alle domande successive. Questo significa che non bisogna continuare a riformulare l’intera domanda come si fa nella ricerca standard o con strumenti AI come Alexa di Amazon e Siri di Apple.

C’è però anche altro da scoprire nel mondo AI: i migliori motori di ricerca AI per il 2024 che si basano completamente sull’AI per i loro risultati.

L’AI generativa e i chatbot tipicamente si basano su grandi modelli linguistici (LLM) che vengono addestrati su un insieme di informazioni ad una specifica data. Imigliori motori di ricerca AI utilizzano anche gli LLM per comprendere il testo che inserisci, ma piuttosto che basare i loro risultati su una base fissa, scansionano il web in tempo reale per trovare le informazioni aggiornate e usano l’AI per segnalare la migliore risposta. I migliori motori di ricerca AI nmostrano anche le loro fonti, in modo da poterle verificare.

Il pioniere dell’AI generativa, OpenAI, sta testando in beta SearchGPT, che, come Copilot, Gemini attinge e alle informazioni web aggiornate per fornire i risultati ed evideziarne le fonti.

Bisogna tenere sempre presente che, come tutti gli strumenti AI, i motori di ricerca elencati potrebbero commettere errori, proprio come fanno gli esseri umani.

Migliore per la ricerca Generale

Andi

Andi Search

Andi si presenta come la “ricerca per la prossima generazione” e, a differenza di molti altri è già adatto per il pubblico, non solo per le aziende. Ha un’interfaccia molto user-friendly e ti saluta anche.

Il motore di ricerca mostra il suo risultato migliore nella zona principale di risposta, insieme ai link web aggiuntivi, in un pannello laterale. Si possono ordinare le risposte per Risultati, Notizie e Video, a seconda della query. Si può anche cercare all’interno dei risultati e visualizzarli come schede, tessere, lista o anche con i classici link blu di Google.

Andi è meno conversazionale rispetto ai popolari chatbot AI e non sempre si ricorda bene il contesto delle domande successive. A volte offre un pulsante “Generate Text” in fondo ai risultati che utilizza l’AI generativa per creare tali contenuti; puoi dirgli di riprovare un prompt, ma non accetterà ulteriori istruzioni. Andi inoltre non genera immagini né offre la possibilita di scegliere quale LLM usare (il sito usa Claude).

Secondo quanto pubblicato dal sito, “Andi sarà sempre gratuito e anonimo per tutti”. Tuttavia, l’azienda ha piani per account aziendali a pagamento. Al momento non ci sono annunci ufficaili, ma la documentazione reperibile dal sito afferma che Andi intende condividere i ricavi futuri con i siti creatori di contenuti. Andi è ancora tecnicamente in pre-beta, ma è disponibile online per chiunque voglia provarlo.

Migliore motore di ricerca AI per categorie di ricerca mirate

Komo

$12 al mese su Komo

Komo ha un’interfaccia semplice ma strumenti molto utili, come la Mappa Mentale che mostra un diagramma ad albero dei risultati e un pulsante Esplora che mostra le miniature per le ricerche correlate. Nell’usarlo si può scegliere un modello AI: il Komo Search di base, GPT-4o mini (più veloce), GPT-4o (conoscenza più approfondita), Claude 3 Haiku (veloce) e Claude 3.5 Sonnet (forte nel ragionamento). Per scopi di ricerca standard, il modello Komo Search va bene per tutti ; la documentazione afferma che eccelle nella comprensione delle query, nel ranking dei documenti e nella generazione di risposte.

Un altro strumento utile è Personas di Komo: Explicatore, TL;DR, Pianificatore, Collezionista di Citazioni, Autore di Copie, Ricercatore di Equità e altro. Queste “personas” r adattano le risposte alle esigenze specifiche dell’utente, al suo scopo.

Si può usare Komo gratuitamente, ma bisogna pagare per accedere alle funzionalità avanzate. Il livello Basic, che costa $12 al mese (fatturato annualmente), e offre Personas. Il livello Premium da $24 al mese (anch’esso fatturato annualmente) aggiunge la selezione del modello AI generativo e sessioni di query più avanzate.

Migliore motore di ricerca AI per le notizie

Perplexity

Perplexity

Perplexity è paragonabile a Copilot di Microsoft. Come Copilot, Perplexity mostra i link di origine per i suoi risultati e permette di salvare le query precedenti. Queste sono intelligentemente chiamate Thread (da non confondere con il social network Threads simile a Twitter). La pagina dei risultati di Perplexity è più fitta rispetto a quelle della maggior parte degli altri siti ai, poiché include box e i link di origine con le immagini. Un’altra differenza rispetto alla maggior parte dei motiri di ricerca AI è che Perplexity ha una pagina Discover che assomiglia molto a Google News.

Gli utenti che hanno un account gratuito Perplexity possono vedere ricerche Quick illimitate e cinque ricerche Pro al giorno. Gli account Pro costano $20 al mese. Le ricerche Pro (precedentemente chiamate Copilot) sono in pratica interazioni più lunghe con domande di follow-up generate dall’AI. Perplexity ha le app per Android e iOS, oltre a un’estensione per browser Chrome. Indubbiamente uno dei migliori motori di ricerca AI per il 2024.

Migliore motore di ricerca AI per professionisti

Waldo

$199 al mese su Waldo

Waldo presenta il suo motore di ricerca AI mirato alle aziende come un assistente di ricerca che ti permette di “diventare un esperto in pochi secondi”. E’ specializzato in presentazioni, strategie per i brand e altre attività aziendali. Il sito include workflow come Audit del brand, Profilo dell’Industria e Tendenze Culturali, in 14 categorie. Alcuni di questi flussi di lavoro richiedono tempo. Un’altra modalità è la Ricerca Dati.

Waldo è l’opzione di ricerca AI più costosa. Gli account Freelancer partono da un costoso $149 al mese (fatturato annualmente) o $199 su base mensile ma offre strumenti complessi che possono migliorare le prestazioni aziendali. Caro, ma rimane uno dei migliori motori di ricerca AI.

You.com

Visita il Sito su you.com

Con un focus specifico per l’uso aziendale, You.com si definisce una “piattaforma di produttività AI” e sfrutta gli LLM esistenti. Offre un’opzione gratuita limitata, ma biosgna avere un account per accedere alla cronologia chat, caricare file e creare agenti personalizzati. Un account gratuito si limita a una finestra di contesto da 16K (token), il che significa che l’AI prenderà in considerazione solo quella quantità di input nella formulazione delle sue risposte. L’abbonamento Pro parte da $180 all’anno e dà accesso a GPT-4o e Claude 3.5 Sonnet LLM, consente di caricare di file fino a 25MB per query, ha una finestra di contesto da 64K e agenti di ricerca e personalizzati. Il piano Team, da $300 all’anno, impedisce che gli input dell’utente siano utilizzati per addestrare l’AI e garantisce che i dati inseriti non vengano trattenuti e aumenta la finestra di contesto a 200K.

You.com ha quattro pulsanti sopra la casella di ricerca: Ricerca, Creativo, Genio (per il multi-step) e “Crea il tuo agente personalizzato”. Si possomo selezionare poi dei settori per avere ulteriori suggerimenti, inclusi Analisi dei Dati, Ingegneria, Finanza, Marketing, Prodotto e Vendite. Ognuna di queste scelte mostra tre pulsanti per suggerimenti differenti. Ad esempio, sotto Vendite, la scelta Sales Emailer scriverà una email per un nuovo contatto, per riattivare i clienti o redigere una proposta di partnership. Il sito utilizza ChatGPT-4.o per i risultati e mostra annunci pubblicitari.