Nuovi dati Audiweb: 27 milioni di italiani navigano da smartphone

I nuovi dati Audiweb relativi a dicembre 2018 permettono di fare una stima della fruizione di Internet nel secondo semestre dell’anno appena concluso

I nuovi dati Audiweb dicono che in Italia le persone dai 2 anni in su navigano su Internet per circa 3 ore al giorno, e lo fanno preferibilmente dallo smartphone.

Sono queste le evidenze che emergono dai nuovi dati Audiweb: la società ha diffuso i numeri della total digital audience del mese di dicembre 2018, dai quali è possibile fare una stima della fruizione di Internet nel secondo semestre dell’anno appena concluso.

“Con la distribuzione dei dati di dicembre, chiudiamo un anno molto importante per Audiweb. Il nuovo sistema di rilevazione Audiweb 2.0 a regime da più di un semestre, offre un sistema integrato di servizi unici e innovativi, a cui hanno aderito tutti i principali editori italiani e i centri media”, ha dichiarato Marco Muraglia, Presidente di Audiweb.

Dati Audiweb secondo semestre 2018

Secondo questa stima, la total digital audience nel secondo semestre del 2018 ha raggiunto in media 42,3 milioni di utenti unici nel mese, pari al 70% della popolazione dai 2 anni in su.

In questo periodo di analisi sono stati 33,1 milioni gli individui dai 2 anni in su che hanno navigato nel giorno medio, rimanendo online complessivamente per 3 ore a persona.

Dai dati di media sui device utilizzati per accedere a Internet in questi mesi del 2018, viene confermata la preferenza degli italiani per la navigazione via smartphone. Risultano, infatti, nel giorno medio del semestre 27,9 milioni gli utenti che hanno navigato da smartphone, il 62% della popolazione maggiorenne, online per 2 ore e 48 minuti in media per persona, mentre sono stati 11,4 milioni gli utenti che hanno navigato – anche o solo – da computer e 5,3 milioni da tablet.

Dati Audiweb: Total digital audience dicembre 2018

Stando ai nuovi dati Audiweb, a dicembre 2018 sono stati 42,5 milioni gli individui di 2+ anni che si sono collegati a Internet, dedicando all’online complessivamente 75 ore, pari a 3 giorni e 3 ore.

Le fasce d’età più coinvolte sono ancora le più giovani, con l’82,5% dei 18-24enni collegato almeno una volta nel giorno medio e l’81,5% dei 25-34enni.

La total digital audience nel giorno medio è rappresentata da 32,4 milioni di utenti e, come per i mesi precedenti, anche a dicembre emerge in modo significativo l’uso di smartphone per accedere alla rete.

Nuovi dati Audiweb: 27 milioni di italiani navigano da smartphone

La fruizione da mobile coinvolge tutta la popolazione maggiorenne in modo consolidato, su vari livelli e su frequenze non molto differenti, lasciando un po’ indietro ma con quota pressoché stabile il segmento degli over 64, coinvolto nel 25,3% dei casi. Le donne, inoltre, mostrano una evidente preferenza per la navigazione da smartphone (il 63,8% è online da smartphone), superando la quota degli uomini che utilizzano uno smartphone per navigare nel 59,9%, così come per i più giovani.

Inoltre, l’80,5% del tempo totale speso online è generato dalla fruizione tramite smartphone, con quote minori per la fruizione da computer e da tablet. Il maggiore interesse da parte delle donne e dei più giovani verso la fruizione da questo device si traduce, in ordine, nell’82% del tempo totale online per le donne e nell’85,2% del tempo totale dei 18-24enni, seguiti dai 25-34enni con l’83% del tempo totale dedicato alla navigazione.

Sul sito Audiweb, nella sezione Audiweb Database, è possibile scaricare il documento di sintesi con i dati dell’audience online di tutti gli editori iscritti al servizio (accesso gratuito, con registrazione).