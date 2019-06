Privacy di Facebook: c’è stata davvero una svolta?

Mentre alcuni difensori della privacy hanno accolto favorevolmente le recenti modifiche a Facebook, come l’ampio avvicinamento alla messaggistica criptata, altri continuano a temere che la nuova “visione incentrata sulla privacy” di Zuckerberg lasci il core business dell’azienda (incentrato sugli annunci mirati) per lo più invariato.

La privacy su Facebook è davvero possibile? Un avvocato di Facebook, discutendo in merito a una causa relativa allo scandalo Cambridge Analytica, ha affermato che gli utenti della piattaforma non avevano alcuna aspettativa in merito alla privacy mentre utilizzavano il social network.

“Non c’è alcuna violazione della privacy, perché non c’è privacy” su Facebook o su qualsiasi altro sito di social media, ha dichiarato Orin Snyder, l’avvocato dell’azienda, al giudice distrettuale degli Stati Uniti, Vince Chhabria.

Ciò potrebbe sorprendere coloro che hanno seguito il progressivo focus sulla privacy di Facebook da parte del CEO Mark Zuckerberg negli ultimi mesi. Zuckerberg ha perfino scritto un manifesto per una “vision incentrata sulla privacy” dei social media a marzo, affermando di credere che il futuro della comunicazione risieda in servizi privati ​​e criptati.

Ma la linea di ragionamento del suo avvocato in tribunale riecheggia ciò che l’azienda e Zuckerberg stesso hanno sostenuto sia pubblicamente che privatamente in passato, e spiega come Facebook abbia costruito un’attività pubblicitaria online che ora è in competizione solo con Google.

Mentre alcuni difensori della privacy hanno accolto favorevolmente le recenti modifiche a Facebook, come l’ampio avvicinamento alla messaggistica criptata, altri continuano a temere che la nuova “visione incentrata sulla privacy” di Zuckerberg lasci il core business dell’azienda (incentrato sugli annunci mirati) per lo più invariato.

La monetizzazione dei dati degli utenti

Alcune email aziendali interne dal 2011 al 2015, trapelate come parte di una causa di uno sviluppatore di applicazioni fotografiche contro Facebook e precedentemente oggetto di un rapporto di NBC News, sottolineano l’ampia varietà di modi con cui l’azienda inizialmente considerava di monetizzare i dati degli utenti, preoccupandosi ben poco della riservatezza. Al centro di tali discussioni c’era quel tipo di sviluppatore che avrebbe finito con far “atterrare” Facebook nel mezzo dello scandalo Cambridge Analytica, in cui, come è noto, un’app che si collegava a Facebook era in grado di raccogliere le informazioni di milioni di persone.

Alcune delle prime idee di Facebook per ricavare denaro dai dati erano incentrate su questo tipo di app, con Zuckerberg che offriva persino un’ipotesi su quanto una singola persona potesse valere per gli sviluppatori esterni. “$0,10/utente per ciascun anno”, aveva scritto nel 2012.

Un portavoce di Facebook ha risposto a una richiesta di commenti condividendo un link a un post di Facebook in cui Zuckerberg ha scritto: “non abbiamo mai venduto i dati di nessuno”. Il portavoce ha anche fatto riferimento alle precedenti dichiarazioni dell’azienda che definivano le email trapelate come selezionate specificamente come parte della causa.

“La piattaforma di sviluppo è gratuita per gli sviluppatori”, si legge nella dichiarazione, “abbiamo esplorato diversi modi per costruire un business sostenibile… alla fine abbiamo optato per un modello in cui gli sviluppatori non avessero bisogno di acquistare pubblicità per accedere alle API”.

Le email, ad ogni modo, offrono uno sguardo raro e intimo su come Zuckerberg e i top manager di Facebook avessero pensato a come creare un business redditizio grazie ai dati degli utenti.

Facebook come “banca di informazioni”

Zuckerberg, in particolare, avrebbe lanciato l’idea di trasformare Facebook in una sorta di “banca di informazioni” in cui gli sviluppatori avrebbero accumulato un debito nei confronti di Facebook in base alla quantità di dati degli utenti a cui avevano accesso, che sarebbero stati pagati acquistando annunci pubblicitari.

Nei messaggi in questione, il CEO dell’azienda accennava anche alla possibilità di inventare un mandato secondo cui gli sviluppatori “dovessero mantenere i dati aggiornati e aggiornare i loro dati ogni mese”. Ogni volta che “aggiornavano” i loro dati, Facebook avrebbe potuto addebitare una cifra per la quantità di dati.

Secondo un’altra email, persino il grado di vicinanza tra utenti diversi aveva un potenziale economico per i professionisti del marketing. Internamente, Facebook ha definito questa metrica il “coefficiente”.

Antonio García Martínez, direttore di Ad Exchange di Facebook dal 2011 al 2013, ha dichiarato che le email riflettono gli sforzi dell’azienda di considerare una varietà di idee nella costruzione della propria attività. Ha aggiunto che le email potrebbero sembrare scioccanti per gli estranei, ma devono essere considerate nel loro contesto.

I piani per addebitare costi agli sviluppatori sono stati infine eliminati in favore di qualcosa di più redditizio: la vendita di annunci per dispositivi mobili altamente mirati derivati ​​dai dati degli utenti, nonché dai dati raccolti da una varietà di altri strumenti.

Ashkan Soltani, ex capo tecnologo della Federal Trade Commission, l’ente di controllo del governo degli Stati Uniti, ha affermato che “non c’è molta considerazione per l’etica dei dati dei consumatori”, “l’azienda sta esplorando per creare valore, o l’illusione del valore, fornendo accesso ai dati dell’utente.”

