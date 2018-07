Gli utenti attivi di Twitter diminuiscono: – 1 milione di utenti attivi mensili, mentre salgono i profitti che fanno registrare 100 milioni di dollari in 3 mesi, ma agli investitori quel meno davanti al numero degli utenti attivi proprio non è piaciuto e il titolo di Twitter, così come quello di Facebook per ragioni analoghe, è stato punito dalla Borsa con secco -20%.

Il servizio di microblogging ha registrato un calo di un milione di utenti mensili nel secondo trimestre 2018, facendo segnare 335 milioni di utenti a livello complessivo e 68 milioni negli Stati Uniti.

Bloomberg ha riportato che il prezzo delle azioni di Twitter è diminuito del 17% nei primi scambi dopo l’annuncio degli utili.

Il mercato sembra spaventato dal fatto che Twitter non sia cresciuto negli Stati Uniti, un anno fa registrava 68 milioni di utenti sul territorio USA, e mentre è cresciuto nella sua presenza internazionale di un modesto 3,5%, stenta farlo in patria.

La società stessa ha dichiarato che si aspetta di vedere diminuire il numero degli utenti attivi di qualche milione “mid-single-digit millions” ha dichiarato che possiamo interpretate come meno di 10 milioni e più di 3, probabilmente la riduzione attesa è tra i 4 e i 6 milioni di utenti attivi mensili.

Il lavoro fatto in questi mesi per ridurre gli account spam e su Twitter ha avuto un impatto sulla riduzione del numero degli utenti attivi, ma minore di quello che si potrebbe pensare. Lo spiega proprio Twitter

“Quando sospendiamo gli account, molti degli account rimossi sono già stati esclusi dal conteggio degli utenti mensili attivi o da quello degli utenti attivi su base giornaliera, perché gli account erano già inattivi da più di un mese al momento della sospensione, o perché sono stati intercettati al momento della registrazione e non sono mai stati inclusi negli utenti attivi mensili o giornalieri”.

Quindi la riduzione degli utenti attivi di Twitter non è dovuta, se non in piccola parte al lavoro di pulizia fatto in questi mesi.

Twitter ha mostrato i dati riguardanti la crescita degli utenti attivi al giorno e questo numero è aumentato dell’11 percento nel trimestre – una crescita po’ più alta rispetto a +10 percento del primo trimestre – la società però ha comunicato solo la percentuale di crescita e non il numero assoluto degli utenti attivi giornalieri.

“Abbiamo lanciato una nuova infrastruttura per gli eventi che rende più facile per le persone seguire eventi, argomenti e interessi su Twitter, i mondiali di calcio sono stati il primo grande appuntamento per il quale questa nuove tecnologia è stata utilizzata – ha dichiarato Twitter nella sua lettera agli investitori – . I miglioramenti complessivi del prodotto, la crescita organica e il marketing continuano a guidare la crescita DAU (Daily active users) che g atto segnare un +11% anno su anno”.

Twitter punta a creare una comunità sana, con conversazioni di valore, anche se questo può incidere sul numero totale degli utenti:

“Continuiamo a investire per migliorare il benessere delle conversazioni pubbliche su Twitter, migliorare il servizio integrando nuovi sistema in grado di leggere i segnali comportamentali per rimuovere lo spam e gli account sospetti e continuando a dare priorità alla salute a lungo termine della piattaforma piuttosto che alle metriche di breve termine. Abbiamo anche acquisito Smyte, una società specializzata in prevenzione dello spam e sicurezza”.

“I risultati del secondo trimestre riflettono il lavoro che stiamo facendo per garantire a più persone il valore di Twitter tutti i giorni”, ha dichiarato Jack Dorsey, CEO di Twitter. “Vogliamo che le persone si sentano sicure di esprimersi liberamente e abbiamo lanciato nuovi strumenti per affrontare i comportamenti problematici che distorcono e distraggono dalle conversazioni. Stiamo anche continuando a rendere più facile per le persone trovare e seguire le ultime notizie e

gli eventi e abbiano introdotto algoritmi di apprendimento automatico che organizzano la conversazione attorno agli eventi, cominciando con la Coppa del mondo di calcio. Questi sforzi hanno contribuito a far crescere gli utenti attivi giornalieri, in modo sano, cin un incremento dell’11%”.