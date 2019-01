Google Hangouts chiude, lo strumento di chat video di Google sta per essere dismesso nonostante i molti apprezzamenti ricevuti, evidentemente non sono bastati, forse viene usato poco e Google ha deciso di spostare gli investimenti dedicati a questo strumento. Il processo che porterà alla chiusura del servizio inizierà in autunno, ma ci sono delle alternative come Hangouts Chat e Hangouts Meet.

Google Hangouts chiude in autunno

Per i clienti di G Suite, Google Hangouts chiude, verrà ufficialmente ritirato a ottobre e Hangouts Chat e Hangouts Meet prenderanno il suo posto come strumento di nuova generazione per le comunicazioni, in base a un post apparso sul blog di G Suite. I singoli consumatori potranno comunque continuare a utilizzare il servizio, probabilmente fino al 2020.

A partire dal 16 aprile, gli utenti di G Suite potranno utilizzare la chat online e tramite app. Gli utenti possono anche disabilitare Hangouts di Google prima di ottobre in un qualsiasi momento a loro discrezione.

Google Hangouts chiude, si passa ad Hangouts Chat e Meet

La pagina delle impostazioni di Hangouts verrà rinominata Hangouts Meet. Il post sul blog suggerisce agli utenti di passare a Chat e Meet tra aprile e settembre di quest’anno, insomma di prepararsi per tempo al cambiamento.

Già nel 2017, Google aveva già affermato che si sarebbe concentrata nello sviluppare Meet, una funzione di videoconferenza e Chat, una piattaforma di messaggistica in qualche modo competitor di Slack e anche di Skype.

Google Hangouts chiusura definitiva nel 2020

La notizia relativa alla chiusura del servizio per alcuni utenti giunge poco dopo che Google, a novembre, ha dichiarato che avrebbe chiuso Hangouts nel 2020. Google non ha ancora fornito dettagli più specifici in merito a quando, nel 2020, intenda chiudere definitivamente per tutti il servizio Google Hangouts, ma ha già inviato una mail agli utenti GSuite per suggerire di spostarsi sugli altri servizi.