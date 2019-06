Quali sono le città più innovative del 2019? Tra monumenti restaurati e tecnologie e novità, ecco un elenco delle mete da non perdere quest’anno

Quali sono le città più innovative del 2019, le città da visitare assolutamente? Viaggiare è sempre un’esperienza appassionante. Con le vacanze alle porte, poi, la voglia di partire sale alle stelle ed è difficile non sognare di andare alla scoperta di luoghi e culture nuovi. Ecco un elenco delle mete da non perdere quest’anno.

Le 10 città più innovative da visitare nel 2019

Sono le città in grado di catturare l’immaginazione delle persone, dotate di un fascino speciale, quelle che sanno unire la storia all’innovazione, sono ole città da visitare assolutamente per il 2019. Si tratta delle città più innovative 2019 che chi ama la scoperta non potrà non apprezzare.

#1 Copenhagen, Danimarca

Tra le città più innovative da vistare nel 2019 c’è sicuramente la capitale cool della Danimarca. Lo stile New-Nordic del Noma soddisferà i golosi con le sue novità tutte da scoprire, le fattorie urbane e i menu scandinavi rivoluzionari. La fiorente scena street food della città è particolarmente fiorente a Refshaleøen, dove un ex cantiere navale è stato riaperto come mercato alimentare artigianale Reffen. Il parco di divertimenti Giardini di Tivoli va alla grande, mentre il centro di smaltimento dei rifiuti Amager Bakke lascia letteralmente a bocca aperta, con le sue piste da sci e sentieri escursionistici sul tetto. Il Danish Architecture Center si è spostato nel centro culturale di Ellen van Loon BLOX, e il completamento previsto della linea metropolitana di Cityringen a metà del 2019 significa che sarà ancora più facile andare alla scoperta della città.

#2 Shēnzhèn, Cina

Benvenuti nella città più innovativa della Cina, Shēnzhèn, la “Silicon Valley” d’oriente. Attratti dalle sue novità in merito a design e innovazione tecnologica, i creativi si affollano a Shēnzhèn, appena oltre il confine con Hong Kong, nella Cina continentale. Precedentemente nota come un’alternativa meno costosa per la vita notturna di Hong Kong, Shēnzhèn ha ora una scena musicale indiscussa, caffè di qualità, un piccolo contingente di birrai artigianali e un nuovo distretto artistico sorto dai resti di ex magazzini. Gli ultimi tre anni hanno visto le aperture della Design Society, in collaborazione con il V&A Museum di Londra, così come il Museum of Contemporary Art & Planning Exhibition (MOCAPE) e il villaggio artistico OCT-LOFT.

#3 Seattle, Stati Uniti

Intelligente, progressista e carica di energia creativa, Seattle è raramente fuori dai riflettori globali. Questa città ha l’abitudine di trasformare le idee in brand internazionali, e Amazon al momento ne è senz’altro il fiore all’occhiello. Il più grande retailer online al mondo ha radicalmente trasformato un vasto tratto del quartiere di Denny Triangle, creando un denso distretto commerciale di eleganti torri per uffici ancorate da un trio di innovative “sfere” di vetro in cui i lavoratori condividono lo spazio ufficio con 40.000 piante. Nelle vicinanze, l’emblematico Space Needle ha ricevuto la sua più grande ristrutturazione in oltre 50 anni, mentre, sul lungomare, un tunnel da molti miliardi di dollari ha sostituito una brutta superstrada di cemento.

#4 Novi Sad, Serbia

Elegante e alla mano, Novi Sad è senz’altro una delle città più innovative del 2019, che ama i riflettori, sfidando il suo status di seconda città della Serbia e vivendo audacemente. Il “New Garden” serbo ospita il festival rock EXIT, la cui ventesima edizione coincide con il periodo in cui la città diventa capitale europea dei giovani 2019. Sottolineando questo risveglio, la Città Bassa della Cittadella di Petrovaradin sta subendo un lifting e la fatiscente Chinatown è sbocciata, trasformandosi in un distretto di cultura alternativa. Pieno di energia creativa, il nuovo Gradić Fest sta rinvigorendo Petrovaradin attraverso musica, cinema, teatro e arte. Il tutto mentre Novi Sad si prepara ad indossare un’altra corona, quella della capitale europea della cultura del 2021.

#5 Miami, USA

Famosa per le sue bellissime spiagge e la vivace vita notturna, Miami da tempo i viaggiatori in cerca di una fetta di paradiso tropicale mentre gran parte del mondo trema di freddo. Sebbene la Magic City sia ancora una bella fuga d’inverno, negli ultimi anni Miami si è trasformata in un fiorente centro per le arti, una destinazione da buongustai e un innovatore nel design urbano. Il centro di Miami è stato recentemente rinvigorito grazie all’arrivo di un famoso museo scientifico da 305 milioni di dollari, mentre il Design District è diventato un polo culturale con nuove architetture accattivanti (tra cui il Museum Garage e l’Institute of Contemporary Art), installazioni di arte pubblica e ampia programmazione culturale.

#6 Kathmandu, Nepal

All’indomani del terremoto del 2015, le notizie di Kathmandu hanno mostrato una città spezzata e in lutto, ma oggi la sua storia parla solo di ricostruzione e ringiovanimento. Certo, c’è del lavoro da fare per restaurare i magnifici monumenti che si sono sgretolati durante il disastro, ma i siti storici sono tornati alla loro gloria passata, e ci si muove per organizzare il traffico infame della città, lo smog e il rumore e i nuovi sviluppi in tal senso hanno reso Kathmandu più vivibile di quanto lo sia stata in decenni. C’è anche un’affidabile rete elettrica e il wi-fi diffuso nei labirinticici e ricchi di atmosfera vicoli della città vecchia.

#7 Città del Messico, Messico

La capitale messicana è senz’altro una delle città più innovative del 2019. Al suo interno convivono in modo armonioso le più diverse tradizioni artistiche e architettoniche. Gli edifici preispanici della Mexica sorgono dal terreno soffice della città mentre le cattedrali coloniali si ergono alte e meraviglie moderne come il Museo Soumaya brillano nel sole sempre presente. Per queste e molte altre ragioni, Città del Messico è stata nominata World Design Capital nel 2018. CDMX (Ciudad de México) è la sesta città e la prima nelle Americhe a detenere il titolo. La sua classe creativa, che abbraccia l’influenza di tradizioni secolari, dimostra di fatto che il design è uno strumento efficace per lo sviluppo economico, sociale e culturale.

#8 Dakar, Senegal

Dakar è una delle città più dinamiche e innovative dell’Africa. La capitale del Senegal, infatti, offre un mix vertiginoso di spiagge baciate dal sole, mercati colorati e locali notturni alimentati da mbalax, dove festaioli dall’aria candida emergono nella luce del primo mattino mentre la prima chiamata alla preghiera si innalza sul paesaggio tropicale. Nonostante le sue innumerevoli attrazioni, Dakar è stata a lungo trascurata da molti viaggiatori; oggi però le cose stanno cambiando perché la città si posiziona adesso come nuovo hub di viaggio nell’Africa occidentale. Ad aprire la strada è la recente apertura di un aeroporto internazionale nuovo di zecca, un business da 600 milioni di dollari che è costato anche più di 10 anni di lavoro.

#9 Zara, Croazia

Zara è risorta dalle ceneri del suo passato pieno di guerre ed è sbocciata trasformandosi in una vivace città cosmopolita. Perdersi nel vecchio labirinto di strade luminose in marmo nel cuore della città vecchia alla scoperta di bar alla moda e caffè rilassanti, antiche rovine romane, musei innovativi e ristoranti rustici è davvero un’esperienza piacevole. Ma la vera trasformazione di Zara si vede nella passeggiata sul lungomare, dove gli abitanti si riuniscono per ascoltare i rintocchi magici dell’organo marino o a crogiolarsi nelle illuminazioni mesmeriche del saluto al sole. La piccola statura di Zara collega istantaneamente i viaggiatori alla vita e alla cultura locale, e claustrofobia viene presto dissipata da quelle ampie vedute sull’Adriatico.

#10 Meknès, Marocco

Il famigerato sultano guerriero che trasferì la capitale del Marocco a Meknès nel 1672 si sarebbe rivoltato nella tomba se avesse saputo quanti pochi visitatori la città oggi abbia rispetto a Fez e Marrakesh. Moulay Ismail saccheggiò i palazzi di Marrakesh e le rovine romane della vicina Volubilis per la pietra e il marmo necessari per costruire le spesse fortificazioni che ancora avvolgono la città, i giganteschi negozi di cibo e un magnifico bab (porta) degno di eclissare persino la Porta Blu di Fez. Nel cuore della città, l’elaborato mausoleo di Ismail è un tesoro nazionale e presto riemergerà da un restauro biennale, dando ai viaggiatori più motivi che mai per visitare questa sottostimata città imperiale.

Le 10 città più innovative da visitare nel 2019 - Ultima modifica: da