AI e influencer marketing: il report Kolsquare spiega perché i ritorni tardano, cosa resta umano nel casting dei creator e come l’AI diventa un nuovo pubblico

Dieci creator scelti da un algoritmo, dieci scelti da un gruppo di persone, lo stesso brief e lo stesso obiettivo di reach. BeInfluence, agenzia di influencer marketing, ha messo i due gruppi uno contro l’altro; il risultato è uno dei casi raccontati in Oltre l’hype: l’AI nell’influencer marketing, il report che Kolsquare, piattaforma europea di intelligence per l’influencer marketing, ha pubblicato a novembre 2026. L’AI ha indicato due account grandi, sufficienti per centrare il numero richiesto; i creator più piccoli scelti dal team hanno ottenuto la stessa reach, parlato ad audience diverse e generato più engagement.

Bruno Durbecq, che in BeInfluence si occupa di Data & Insights, spiega l’esito con una frase: l’AI “ha questa ossessione di essere il più efficiente possibile”. Per ora teniamo a mente quei due account grandi; più avanti, quando a leggere i contenuti dei creator non saranno soltanto le persone, la scelta dell’algoritmo apparirà ancora più fragile.

Il report arriva quando l’AI nell’influencer marketing è già pratica quotidiana. Il network pubblicitario Dentsu seleziona i creator con un agente AI, in base a ciò che pubblicano e ai trend che seguono; a marzo YouTube ha ricostruito attorno a Gemini il proprio marketplace per le collaborazioni con i brand, ribattezzandolo Creator Partnerships; l’influencer virtuale Aitana López ha già lavorato con Amazon Spagna e Razer. Secondo i dati citati nel report, a fine novembre 2025 TikTok aveva etichettato oltre 1,3 miliardi di video come generati dall’AI.

Quentin Bordage, fondatore e CEO di Kolsquare, riconosce che nel settore circola molto AI washing; sostiene però che in pochi mesi il modo in cui i brand selezionano i creator, li briefano e ne misurano i risultati sia cambiato più che nei cinque anni precedenti. La tesi del documento sta tutta nel titolo: guardare oltre l’hype, cioè capire dove l’AI produce valore e dove si limita a ottimizzare il numero sbagliato.

AI nell’influencer marketing: adozione rapida, ritorni lenti

Il primo dato che il report mette sul tavolo non viene da Kolsquare. Bain & Company ha interrogato 1.397 manager di marketing e finanza: il 95% dichiara che la propria azienda usa strumenti di AI, solo il 6% afferma che stanno portando risultati significativi. Tra le due cifre c’è la distanza tra comprare uno strumento e cambiare il modo di lavorare; le aziende più avanzate del campione hanno centralizzato la strategia AI e ricostruito processi e team attorno agli strumenti.

Infografica: il divario tra adozione e risultati dell’AI nel marketing secondo Bain. Fonte: Kolsquare, Oltre l’hype, novembre 2026

Per chi legge l’AI soprattutto come leva per tagliare i costi, il rischio è concreto. Forrester, citata nel report, prevede che nel 2027 molti CMO dovranno ridurre programmi o accettare una capacità inferiore, dopo aver eliminato fino al 25% dei ruoli di marketing in attesa di guadagni dall’AI che non arriveranno. McKinsey, nella sua ultima analisi sull’economia dell’AI, arriva a una conclusione vicina: il valore nasce dal ripensare il lavoro, mentre aggiungere strumenti ai processi esistenti produce poco.

Nel settore l’adozione è già maggioritaria. Secondo lo studio Kolsquare Il futuro dell’influencer marketing 2026/2027, l’84% dei professionisti usa strumenti di AI o di automazione, così come il 72% dei creator; gli usi principali sono l’analisi di audience e contenuti, l’individuazione delle frodi, la pianificazione delle campagne e la preparazione dei brief, seguiti dalla ricerca di influencer. Il passo successivo, dichiarato, è automatizzare le attività ad alto volume: primo contatto, negoziazione, contratti.

Infografica: quanto è diffusa l’AI tra professionisti dell’influencer marketing e creator. Fonte: Kolsquare

Intanto il budget cresce. Quasi nove brand e agenzie su dieci (89%) prevedono di aumentare la spesa in influencer marketing nei prossimi dodici mesi, contro il 75% di un anno prima; una delle ragioni sta nella reach organica, calata su Instagram del 14% su base annua secondo un’analisi di Socialinsider su 72 milioni di post di brand. Per farsi vedere, i brand pagano contenuti sponsorizzati dei creator e affiliazione.

La spesa sale mentre i ritorni dell’AI restano incerti, e per chi lavora con i creator la coincidenza pesa: l’AI arriva proprio quando l’influencer marketing esce dal proprio silo per essere misurato insieme a paid media, PR e vendite.

Il caso BeInfluence: la proporzione che si ribalta

Prima dell’integrazione, il lavoro di analisi in BeInfluence si divideva così: il 90% del tempo serviva a estrarre i dati, il 10% a ragionarci sopra. Da quando l’agenzia ha collegato al proprio workflow l’API e l’MCP nativo di Kolsquare, la proporzione è passata, secondo Durbecq, a 30% di estrazione e 70% di domande.

I due strumenti fanno cose diverse. L’API porta i dati di Kolsquare nel database dell’agenzia, dove vengono costruiti dashboard e benchmark; l’MCP, il Model Context Protocol, collega la piattaforma a un assistente AI, così un campaign manager può porre una domanda in linguaggio naturale e ricevere la risposta in meno di un minuto. Prima servivano export e formule Excel, e il reporting si fermava a reach e like.

Infografica: il case study BeInfluence, dal 90% al 30% del tempo dedicato all’estrazione dei dati. Fonte: Kolsquare

Nella pratica il cambiamento si vede in situazioni precise: durante una call un manager chiede all’MCP come sono andate le campagne negli ultimi sette giorni e risponde al cliente all’istante; le previsioni diventano una forbice di risultati probabili per un determinato budget; un registro di quali creator hanno lavorato per quale cliente, e perché, serve a mettere in discussione ogni nuova lista di casting.

Dalle metriche di campagna all’impatto sul business

Per i brand la posta è un’altra: capire se un post ha fatto vendere. Quando i risultati dei creator vengono messi accanto ai dati di paid media, PR e vendite, si possono seguire traffico in negozio, aggiunte al carrello e acquisti; quando i creator collegano direttamente i propri account alle piattaforme, quei risultati poggiano su numeri reali anziché su stime. Le piattaforme, intanto, spostano la misura da chi ha visto un post a chi è rimasto a guardarlo, e per quanto tempo.

Il passo successivo, secondo Durbecq, è prevedere i risultati a partire dai contenuti che i creator stanno ancora preparando: capire se un video anticipa un trend o arriva in ritardo, se la musica aggiunge qualcosa, se l’aggancio iniziale regge. Il report ne trae una conseguenza economica che riguarda direttamente i creator: compensi legati a ciò che un video dovrebbe generare, e non più soltanto alla reach. Chi vuole ripartire dalle basi tecniche trova su Digitalic una guida a cosa sono e come funzionano gli agenti AI.

Prima di collegare qualsiasi cosa

Durbecq pone però una condizione, e la pone senza giri di parole: “Preferisco che aspettino sei mesi, sistemino le basi”. Campagne etichettate male, nomi di creator scritti in tre modi diversi, numeri di cui nessuno conosce l’origine: dati in queste condizioni producono risposte sicure e sbagliate. Il report traduce l’avvertimento in quattro regole operative.

Ripulire i dati: concordare le convenzioni di naming e verificare che i dataset dialoghino tra loro. Prepararsi a perdere lo strumento, chiedendosi cosa succederebbe se Claude o ChatGPT sparissero domani. Mantenere la proprietà dei dati e conservarne una copia, perché benchmark e reporting sopravvivano a un’interruzione del servizio. Affiancare all’AI persone con esperienza: i profili junior che non imparano il mestiere non sanno mettere in discussione ciò che l’AI risponde.

Josefine Gustafson, Director of Operations dell’agenzia svedese We Are Era, distingue tra avere accesso a strumenti di AI e avere un workflow AI pienamente integrato; la maggior parte dei team, osserva il report, usa ancora l’AI come una barra di ricerca, una domanda e una risposta. Il ruolo del campaign manager cambia di conseguenza: quando l’AI si occupa dell’estrazione dei dati, del reporting e della prima scrematura del casting, resta da fare il lavoro di consulenza strategica, la relazione di lungo periodo con i creator, la gestione delle campagne in tempo reale. Il report non nasconde che il passaggio avrà un costo per qualcuno; i team che formano adesso le proprie persone, conclude, hanno buone probabilità di uscirne più forti di quelli che iniziano tagliando.

AI e influencer: la fiducia diventa il bene scarso

L’AI rende i contenuti più economici e ne moltiplica la quantità, fino a quello che Digitalic ha raccontato come il fenomeno dell’AI slop. Il report ne ricava un ragionamento in controluce: proprio per questo acquista valore ciò che l’AI non può imitare, cioè una persona reale, con un’audience reale, che garantisce per un prodotto. Per il 2027 Kolsquare prevede feed ancora più affollati e audience più diffidenti, a cui si aggiungono regole più severe.

I numeri sulla diffidenza vengono da DoubleVerify e Canva, su scala globale. Oltre la metà dei consumatori dice di non riuscire a riconoscere con certezza i contenuti generati dall’AI; il 42% afferma che una pubblicità AI di bassa qualità, o percepita come inquietante, peggiorerebbe la sua opinione su un brand. Contrari all’AI in sé i consumatori non sono: al 68% non dispiace trovarla nelle pubblicità, se utili o pertinenti, ma il 78% preferirebbe comunque vedere pubblicità create da persone.



Infografica: le audience e i contenuti generati dall’AI. Fonte: DoubleVerify, Canva, via Kolsquare

I creator sono i primi ad accorgersene. Secondo Josefine Gustafson il pubblico dà ormai per scontato che ciò che sembra troppo bello sia artificiale; nel lungo periodo, sostiene, i creator dovranno impegnarsi ancora di più per risultare autentici, altrimenti sotto ogni contenuto comparirà la stessa domanda.

Cosa succede ai post etichettati come AI

La parte più originale del report è un’analisi proprietaria. Kolsquare ha confrontato, per ciascun creator, i post etichettati come realizzati con l’AI (#aigenerated, #madewithai e simili) con il resto dei suoi post su Instagram e TikTok, dal 1° ottobre 2025 al 30 settembre 2026: oltre 20.000 creator e più di 87.000 post etichettati. A livello globale, i post organici etichettati come AI di un creator tipo hanno ottenuto il 5,5% di engagement in meno rispetto agli altri suoi post organici.

Gran parte del divario viene da TikTok, dove i post organici etichettati come AI sono rimasti indietro di circa un quinto; su Instagram la differenza è stata vicina allo zero. Stati Uniti ed Europa seguono lo stesso schema, con cali rispettivamente del 6,8% e del 6,2%. In Europa il divario è più netto in Francia e in Italia, e su TikTok arriva a valori tra il 17% e il 24% in Germania, Regno Unito, Francia e Italia. Per i post sponsorizzati la differenza era troppo piccola per distinguerla dal caso.

Un limite va detto, e il report lo dichiara nella nota metodologica: si possono identificare solo i contenuti AI dichiarati con un hashtag. L’analisi misura quindi come il pubblico reagisce a un’AI dichiarata, mentre resta fuori tutto ciò che viene pubblicato senza etichetta.

Il settore ha già attraversato un dibattito simile. Quando arrivò l’obbligo di segnalare le collaborazioni a pagamento, molti temevano che le audience si sarebbero allontanate; i dati hanno smentito il timore. In cinque mercati europei, secondo un’analisi di Kolsquare su 742.000 post, i post sponsorizzati su Instagram correttamente dichiarati da creator con 5.000-50.000 follower hanno ottenuto un engagement rate mediano dell’1,86%, contro l’1,61% di quelli che non rispettavano le regole di trasparenza.

Prima la community, poi la reach

I brand si stanno muovendo di conseguenza: investono nel legame tra i creator e le loro community. Secondo lo studio Il futuro dell’influencer marketing 2026/2027, il 59% delle aziende prevede di aumentare gli investimenti in partnership di lungo periodo, e crescono rapidamente gli eventi dal vivo con i creator e i programmi ambassador. Gustafson la mette così: “Nel 2027 la maggior parte di brand e agenzie metterà la community davanti alla reach”; le piattaforme, aggiunge, contano meno di chi interagisce davvero.

Creator virtuali e AI Act: cosa cambia dal 2 agosto 2026

Dal 2 agosto 2026 l’articolo 50 dell’AI Act obbliga i deployer che usano l’AI a fini professionali per creare un deepfake a dichiarare che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente, in modo chiaro e al più tardi al momento della prima esposizione; Digitalic ha ricostruito cosa è scattato davvero dal 2 agosto e cosa è slittato al 2027. Il regolamento definisce deepfake un’immagine o un contenuto audio o video generato o manipolato dall’AI che somiglia a persone, oggetti, luoghi o eventi esistenti e che potrebbe apparire falsamente autentico.

L’AI Act non cita né la pubblicità né gli influencer. Il punto decisivo, nella lettura del report, sta nelle linee guida non vincolanti della Commissione europea, che trattano i personaggi realistici generati dall’AI come persone e considerano deepfake un influencer sintetico realistico che promuove un prodotto reale. Gli avatar palesemente irreali in genere restano fuori; la pubblicità difficilmente può contare sull’etichettatura più leggera prevista per le opere artistiche o satiriche, perché il suo scopo commerciale viene prima. Un brand che si limita a incaricare un’agenzia, senza controllarne l’uso dell’AI, non è di per sé un deployer. La sintesi ufficiale degli obblighi è sul portale della Commissione dedicato alle regole di trasparenza.

Fuori dall’Unione il quadro è più frammentato. Il Regno Unito non prevede un obbligo di legge specifico di etichettare i contenuti AI, anche se quelli ingannevoli in pubblicità ricadono nella normativa esistente; gli Stati Uniti non hanno una regola federale, ma da giugno lo Stato di New York impone alle pubblicità che usano “interpreti sintetici” di dichiararlo.

Lo spazio, ridotto, dei creator virtuali

I creator virtuali avranno comunque un loro spazio. Avatar come Aitana López, presente su Instagram come @fit_aitana, permettono ai brand di controllare immagine e messaggio e di produrre contenuti su richiesta; in Cina i creator del live shopping clonano già volto e voce, così che un doppio digitale venda 24 ore su 24. Digitalic ha raccontato sia le influencer generate dall’AI più seguite sia gli strumenti per clonare voce e volto.

Kolsquare, che vende tecnologia AI ai brand, prende qui una posizione netta: Bordage dichiara che l’azienda non svilupperà strumenti che promuovono gli influencer virtuali. Il suo argomento riguarda l’esperienza: un avatar può copiare l’aspetto e il tono di un creator, ma non ha mai vissuto ciò che consiglia. “Togli la persona e resta solo pubblicità”, conclude.

I rischi maggiori, secondo il report, riguardano però il modo in cui le persone usano l’AI. Il primo è l’omologazione: quando tutti usano gli stessi strumenti, addestrati sugli stessi dati e ottimizzati per le stesse metriche, le campagne iniziano a somigliarsi, e i creator con una voce riconoscibile si distinguono di più. Il secondo è l’occultamento. Cyril Attias, CEO dell’agenzia Globe ADMS, avverte che i contenuti sintetici non dichiarati potrebbero distruggere la fiducia di una community, e ricorda casi di influencer già sorpresi a usare l’AI senza dirlo; quando succede, il danno ricade anche sul brand.

Il nuovo pubblico dei creator è un modello linguistico

La terza parte del report sposta lo sguardo dal lavoro delle agenzie a chi legge i contenuti. YouTube e TikTok funzionano da tempo come motori di ricerca, luoghi in cui le persone scoprono e confrontano i prodotti; ora il confronto passa anche dalle risposte di ChatGPT, Gemini e Perplexity, e i brand devono ottimizzare per un nuovo tipo di ricerca, la GEO (generative engine optimization), di cui Digitalic ha spiegato il passaggio dalla SEO e le metriche per misurarla.

Il percorso d’acquisto, secondo un sondaggio di giugno di EMARKETER e Viral Nation sui consumatori statunitensi, è frammentato: TikTok è il luogo in cui la maggior parte ha visto un prodotto per la prima volta (56,5%), Google Search è in testa per il confronto tra le opzioni (48,6%), gli assistenti AI seguono a breve distanza (41,5%). Solo il 13% dice di scoprire prodotti attraverso la ricerca AI: il suo peso si sente nella fase successiva, quando si confrontano le opzioni. In Europa McKinsey ha rilevato che il 38% dei consumatori di Francia, Germania e Regno Unito usa l’AI per informarsi sui prodotti o decidere un acquisto; tra loro il 63% la usa per confrontare brand, prezzi e recensioni, cioè proprio nella fase in cui i contenuti dei creator sono più forti.

Perché l’AI si fida degli earned media

Le risposte dell’AI si basano soprattutto su ciò che altri dicono di un brand. Muck Rack ha analizzato oltre 25 milioni di link citati da ChatGPT, Claude e Gemini: circa l’84% proviene da earned media, lo 0,3% da contenuti a pagamento o pubbliredazionali. Ahrefs, su 75.000 brand, ha rilevato che le menzioni su YouTube sono quelle più legate alla frequenza con cui l’AI cita un brand; il report precisa che si tratta di una correlazione, non di una prova di causalità. Secondo la società di creative intelligence Sundogs, il 60% dei video YouTube citati dall’AI nei settori beni di consumo e automotive negli Stati Uniti proviene da creator.

La piattaforma di AI visibility Goodie ha misurato lo spostamento: tra agosto e dicembre 2025 la quota di YouTube nelle citazioni social dell’AI è passata dal 18,9% al 39,2%, mentre quella di Reddit è scesa dal 44,2% al 20,3%. Instagram si è fermato all’1,7%, TikTok allo 0,5%.



Grafico: quota delle citazioni social dell’AI per piattaforma, agosto e dicembre 2025. Fonte: Goodie, via Kolsquare

Le due piattaforme su cui si regge la maggior parte dei programmi di influencer marketing, e dove le persone vedono per la prima volta i prodotti, nelle risposte dell’AI quasi non compaiono. La spiegazione del report è tecnica: un video breve e musicale dà poco da leggere a un modello, una recensione di dodici minuti con trascrizione e capitoli gli dà molto. Le cose potrebbero cambiare man mano che i modelli migliorano con i video.

Le recensioni che l’AI cita

Sundogs ha confrontato 400 video citati dall’AI con 3.500 video non citati degli stessi creator. I video citati avevano molte più probabilità di includere una recensione o una demo (77%), presentare un problema chiaro (76%) o confrontare brand concorrenti (71%), e di solito duravano otto minuti o più. Le visualizzazioni non facevano la differenza: alcuni video citati ne avevano meno di mille, molti erano stati pubblicati uno o due anni prima.

Qui torna utile l’esperimento di BeInfluence. L’algoritmo aveva scelto due account grandi perché gli era stato chiesto di massimizzare la reach; se l’obiettivo diventa farsi citare da un assistente AI, il criterio si ribalta, e il creator di nicchia con un archivio di recensioni approfondite può pesare più di quanto suggerisca la sua audience. Un post, poi, continua a lavorare dopo la fine della campagna: un’AI può citarlo mesi o anni dopo, a qualcuno che il brand non ha mai targettizzato.

Il mercato si sta già muovendo. Il 41% dei brand retail omnicanale intervistati da Northwestern e LTK lavora con creator per la ricerca AI, e alcuni creator mettono in evidenza la propria visibilità nelle risposte dell’AI nei media kit, riporta Digiday. James Chandler, Chief Strategy Officer di IAB UK, invita alla prudenza: “comparire in una risposta dell’AI non equivale a generare una raccomandazione”.

Cosa cambia per i brand: le sei mosse del report

Se l’AI diventa un secondo pubblico per i contenuti dei creator, accanto alle persone, cambiano il brief, il casting e i contratti. Il report chiude la sezione con sei indicazioni operative.

Chiedere concretezza nel brief. Lasciare che i creator mostrino il prodotto, lo confrontino e dicano a chi non è adatto; Ben Jones, CEO di Sundogs, insiste sulla libertà di dire che uno shampoo funziona meglio di un altro per un problema preciso. Guardare oltre la reach. I creator specializzati, con archivi di contenuti approfonditi e facili da trovare, possono pesare nelle risposte dell’AI più della loro audience. Assegnare un ruolo a ogni piattaforma. TikTok e Instagram guidano la scoperta; i video lunghi su YouTube sono la principale fonte social dell’AI. Dare un prezzo alla durata. Un contenuto citato per anni sopravvive alla campagna e apre questioni sui diritti d’uso a cui la maggior parte dei contratti non risponde ancora. Testare prima di ricostruire. Misurare ora il punto di partenza in ottica GEO e spostare il budget man mano che arrivano i riscontri. Dividere il conto. Se il budget per l’influencer marketing è sotto pressione, le recensioni approfondite e i contenuti comparativi preferiti dagli LLM possono essere finanziati anche dal budget GEO.



Infografica: le sei mosse per i brand. Fonte: Kolsquare

Tra i punti chiave il report aggiunge due indicazioni che riguardano il governo del lavoro: decidere che cosa resta umano prima di automatizzare qualsiasi cosa (strategia, casting, giudizio creativo e relazioni con i creator restano alle persone; estrazione dei dati, reporting, primo contatto e prime shortlist possono passare all’AI) e inserire la trasparenza sull’uso dell’AI in ogni contratto con creator e agenzie, verificando con strumenti di rilevamento ciò che viene pubblicato a nome del brand.

Il prezzo di una recensione che dura

Per due anni il settore si è chiesto se l’AI avrebbe sostituito i creator. Kolsquare, che ha un interesse evidente a rispondere di no, porta dati che vanno nella direzione opposta; letti con attenzione, però, mostrano soprattutto che l’AI sposta il valore da un punto all’altro della filiera. L’algoritmo di BeInfluence aveva fatto bene i conti sulla metrica che gli era stata assegnata, la reach. Il problema stava nella metrica.

Se le tendenze descritte nel report reggono, nel 2027 conteranno altre misure: quanto una community si fida di chi le parla, quanto un contenuto resta citabile anche anni dopo la campagna. Regole come l’AI Act fissano una soglia minima che da sola, sostiene Kolsquare, non basta; per questo il documento si chiude con il Manifesto AI dell’azienda e con l’invito a brand, agenzie e creator a chiederle conto di quegli impegni e ad assumerne di propri.

Resta aperta una domanda che i contratti di oggi non sanno ancora formulare: quanto vale una recensione di otto minuti, vista da novecento persone, che un assistente AI continuerà a citare nel 2029.

Scarica il report completo

Il report Oltre l’hype: l’AI nell’influencer marketing di Kolsquare contiene i dati completi dell’analisi sui post etichettati come AI per piattaforma e per mercato, il case study BeInfluence, il quadro normativo su AI Act e creator virtuali e le indicazioni operative per la GEO.

Scarica gratis il report completo di Kolsquare

FAQ: AI e influencer marketing

Come si usa oggi l’AI nell’influencer marketing?

Secondo lo studio Kolsquare Il futuro dell’influencer marketing 2026/2027, l’84% dei professionisti usa strumenti di AI o di automazione, soprattutto per analizzare audience e contenuti, individuare le frodi, pianificare le campagne e preparare i brief. Il passo successivo è automatizzare primo contatto, negoziazione e contratti.

L’AI porta risultati concreti ai team marketing?

Non ancora per la maggior parte delle aziende: nel sondaggio Bain su 1.397 manager di marketing e finanza, il 95% usa strumenti di AI ma solo il 6% dichiara risultati significativi. Le aziende più avanzate hanno centralizzato la strategia e ricostruito i processi attorno agli strumenti.

I post creati con l’AI ottengono meno engagement?

Nell’analisi Kolsquare su Instagram e TikTok (da ottobre 2025 a settembre 2026), i post organici etichettati come AI di un creator tipo hanno ottenuto il 5,5% di engagement in meno rispetto agli altri suoi post; su TikTok il divario arriva a circa un quinto, su Instagram è vicino allo zero.

Cosa prevede l’AI Act per gli influencer virtuali?

Dal 2 agosto 2026 l’articolo 50 obbliga chi usa l’AI a fini professionali per creare un deepfake a dichiararlo. Le linee guida non vincolanti della Commissione considerano deepfake un influencer sintetico realistico che promuove un prodotto reale; gli avatar palesemente irreali in genere restano fuori.

Che rapporto c’è tra AI e influencer nella GEO?

Gli assistenti AI citano soprattutto earned media, e su YouTube privilegiano recensioni dettagliate, demo e confronti di almeno otto minuti, indipendentemente dalle visualizzazioni. Per questo i contenuti dei creator diventano una leva della generative engine optimization.