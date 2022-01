Immagini di auguri Buon Anno 2022, foto da scaricare gratis e condividere su WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter e altri social network

Niente di meglio per augurare Buon Anno 2022, se non l’utilizzo di immagini da condividere su WhatsApp, Facebook e Instagram. Immagini Buon Anno 2022 divertenti, simpatiche, originali, che rappresentano un modo diverso per celebrare il Capodanno inviando un messaggio di Felice Anno Nuovo a tutti gli amici e parenti. Sono tantissime le persone che proprio in occasione della fine dell’anno condividono frasi, immagini, fotografie, video e tante altre tipologie di contenuti con parenti e amici.

Facciamo sempre presente che le immagini Buon Anno 2022 da condividere su WhatsApp qui raccolte sono totalmente gratis e possono essere inviate con qualsiasi piattaforma di messaggistica istantanea e social network.

Le migliori immagini Buon Anno 2022

Per gli auguri di Buon Anno 2022 vengono condivisi messaggi, frasi, lettere, biglietti, cartoline e anche immagini. Con smartphone e tablet di ultima generazione è diventato estremamente semplice condividere immagini su smartphone e tablet su WhatsApp, Facebook, Instagram.

Ricordiamo che per salvare le immagini Buon Anno 2022 presenti devi eseguire alcune operazioni, estremamente semplici. Tieni premuto il dito sull’immagine per qualche secondo, fino a quando non comparirà sullo schermo una nuova finestra di dialogo. All’interno di quest’ultima clicca sulla voce Salva immagine. L’immagine verrà salvata all’interno del rullino dei dispositivi iOS, come iPhone, iPad e iPod Touch, mentre su Android verrà archiviata nella cartella Download del browser. Così facendo, è possibile condividere facilmente le immagini umoristiche anche con altre applicazioni di terze parte e social network, WhatsApp incluso.

Tra le migliori immagini di Buon Anno per WhatsApp partiamo con questa dedicata al 2022 con una grafica molto curata e veramente bella da usare con amici e parenti.

Un bel augurio di buon 2022 colorato con questa immagine semplice ed efficace da poter inviare ad amici e parenti.

E perché no con l’aggiunta di qualche fuoco d’artificio per augurare un 2022 un po’ più esplosivo!

E perché no un classico “Happy New Year” con dei colori che ricordano la luce e lo splendore di un anno che deve venire.

Le rose, tanto amore e il messaggio di tanti auguri di Buon Anno sono gli elementi perfetti per Capodanno!

La bottiglia di spumante come fuoco d’artificio? Un messaggio bellissimo per augurare un Buon Anno 2022!

Il calore della casa, l’amore dei propri cari e un albero di Natale ancora addobbato, questi sono gli elementi perfetti per un classico delle immagini Buon Anno 2022.

Il Buon Anno 2022 può essere rappresentato da due bicchieri di spumante e fuochi d’artificio! Romantico no?

Infine, a completare le immagini Buon Anno 2022 un classico raffinato che ritrae le rose rosse e il messaggio Tanti Auguri di Buon Anno.

Come creare immagini fai da te

Inviare un biglietto con immagini Buon Anno 2022 è il modo ideale per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Tra le migliori app per creare immagini di auguri fai da te troviamo, per iOS, Paperless Post. Si tratta di un’applicazione di ultima generazione, con cui è possibile avere a propria disposizione centinaia di cartoline di design da poter condividere con amici e parenti. Uno strumento particolarmente utile, per celebrare il 2022 in modo innovativo.

Nel mondo Android, invece, è presente l’app Biglietti di auguri di Mobicards. Attraverso quest’ultima è possibile realizzare cartoline per Capodanno in modo unico. Dopo aver scelto lo sfondo, è possibile disegnare con le proprie mani qualsiasi disegno o inserire del testo personalizzato.

Le migliori frasi per augurare buon anno 2022

Sappiamo tutti che un nuovo anno porta nuove esperienze, gioie, opportunità, persone, amore, storie, sfide. Usiamo qualche frase per augurare buon anno 2022 al nostro caro amico, amica, fidanzato o fidanzata. Perché no a persone care lontane e che probabilmente in questo dannato 2020 non abbiamo potuto abbracciare. Ecco qualche suggerimento:

“I miei desideri per te non si limitano solo al prossimo anno ma a tutti gli anni che sperimenterai nella tua vita. Buon Anno Nuovo pieno di divertimento, strepitoso, dondolante e ricco di avvenimenti!”

“Non preoccuparti quando gli altri non sono in grado di capirti. Preoccupati solo quando non sei in grado di capire te stesso. Che tu possa avere un felice anno nuovo!“.

“Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, yippee! È un nuovo anno! Buon anno, mio ​​amato amico!”

“Sono fortunato ad avere amici che portano così tanta gioia e follia in questa vita. Non riesco a immaginare come sarebbe senza che tu mi incoraggiassi. Buon anno!”

“Arrivano i nuovi anni e vanno i nuovi anni, ma la nostra amicizia ha superato la prova del tempo. Ti auguro il meglio per il prossimo anno!”

“Sulla strada del successo, la regola è guardare sempre avanti. Che tu possa raggiungere la tua destinazione e che il tuo viaggio sia meraviglioso. Felice anno nuovo!“.

“Vorrei solo esprimere quanta gioia mi hai dato e auguro in cambio la tua gioia e felicità. Arrivederci 2020 Benvenuto 2022 Felice Anno Nuovo!”

“Possa ogni giorno del prossimo anno essere vibrante e nuovo portando con sé molte ragioni per festeggiare e gioire. Felice anno nuovo!”

“Ti auguro di trascorrere un anno fantastico che inizi con la felicità e finisca anche con quello. Felice anno nuovo!“.

“Ti auguro un nuovo anno luminoso, prospero e glorioso. Felice anno nuovo!“.

