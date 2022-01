Raccolta di foto natalizie da condividere, divertenti e simpatiche, da scaricare gratis per WhatsApp, Facebook e Instagram

Quale miglior modo per augurare un Buon Natale 2021 se non quello di mandare gli auguri con simpatiche foto su WhatsApp, Facebook o Instagram? Immagini Buon Natale 2021 con tantissime fotografie e immagini da condividere. Ed esistono anche strumenti dedicati alla personalizzazione delle foto.

Desideriamo sottolineare come tutte le immagini Buon Natale 2021 qui raccolte siano totalmente gratis e possano essere inviate con qualsiasi piattaforma di messaggistica istantanea e social network. Grazie alla tecnologia è sempre più semplice e immediato augurare un Buon Natale 2021 in modo divertente e innovativo.

Le migliori immagini Buon Natale 2021

Per festeggiare il Natale molto spesso vengono utilizzati messaggi, frasi, lettere, biglietti, cartoline e molto altro. Gli smartphone e i tablet ci permettono di interagire più rapidamente rispetto al passato. Proponiamo quindi una carrellata di immagini simpatiche e divertenti da condividere su WhatsApp, Facebook, Instagram e altri social network per augurare un Buon Natale a tutti i tuoi amici e parenti.

Ricordiamo che per salvare le immagini di Buon Natale 2021 presenti devi eseguire alcune operazioni, estremamente semplici. Tenere premuto il dito sull’immagine per qualche secondo, fino a quando non comparirà sullo schermo una nuova finestra di dialogo. All’interno di quest’ultima clicca sulla voce Salva immagine. L’immagine verrà salvata all’interno del rullino dei dispositivi iOS, come iPhone, iPad e iPod Touch, mentre su Android verrà archiviata nella cartella Download del browser.

Partiamo chiaramente da un classico per il Natale. Immagine raffinata e semplice per fare auguri con classe e stile. Il modo più carino e adulto per un messaggio di buone feste.

Sempre un classico che funziona l’albero di natale stilizzato e il classico messaggio di auguri di Buon Natale fatto con quel tocco di colore e arte semplice e diretta.

Sempre con albero stilizzato ma perfetta per fare gli auguri in una chat di gruppo, abbiamo il messaggio di auguri “a tutti”, ma… “proprio tutti!”

Un bel pupazzo di neve porta con se un grazioso albero di Natale e i più completi auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo. Davvero graziosa da usare su whatsapp.

Ed un altro sorridente pupazzo di neve porta doni a Natale. Un pupazzo con un regalo da condividere assieme al messaggio di Buon Natale. Da condividere immediatamente su WhatsApp per augurare un buon 25 dicembre!

Babbo Natale e un goliardico pupazzo di neve per un super “Merry Christmas”! Un accoppiata vincente per il vostro messaggio di auguri natalizio!

Il vischio è una pianta prettamente invernale e natalizia considerata portafortuna. Abbinata alla scritta Buon Natale rappresenta il miglior messaggio di auguri possibile.

Una frase da dedicare come messaggio di auguri per un Buon Natale, all’interno di un panorama con Babbo Natale e un piccolo paesino immerso tra le montagne con la neve.

Tra le speranze che porti il Buon Natale vi sono sicuramente la gioia e serenità per sempre per le persone che amiamo e a cui vogliamo sinceramente bene.

Immagini auguri di Buona Natale fai da te

Infine, desideriamo farti sapere che è possibile utilizzare anche alcune app online per effettuare le modifiche opportune e creare immagini personalizzate per un Buon Natale 2021, aggiungendo il testo desiderato.

Una tra le tante app disponibili online è PicCollage. Quest’ultima è completamente gratuita e può essere facilmente scaricata sul proprio smartphone, in modo tale da creare collage in poco tempo, sfruttando tutti gli effetti grafici a disposizione.

Se desiderate fare gli auguri di Buon Natale 2021 in modo alternativo, vi suggeriamo di provare l’applicazione ElfYourself. Quest’ultima è disponibile sia per Android che iPhone e permette di creare video di elfi che ballano con il vostro volto.

Altra applicazione è Babbo Natale parlante, disponibile sia per Android che iPhone. Grazie a quest’app è possibile creare video-messaggi con la vostra voce e il volto di Babbo Natale. Una volta terminata la creazione del video messaggio sarà possibile inviarlo su WhatsApp o attraverso anche altri social network. Un’app molto carina, pensata soprattutto per i più piccoli.

