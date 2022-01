Raccolta di immagini animate da condividere, divertenti e simpatiche, da scaricare gratis per WhatsApp, Facebook e Instagram

Quale miglior modo per augurare un Buon Natale 2021 se non con immagini GIF per WhatsApp, Facebook e Instagram? Immagini animate, fotografie e tantissimi altri contenuti da poter condividere con amici e parenti. Immagini GIF Buona Natale 2021 su smartphone e tablet Android e iOS!

E’ possibile scaricare app dedicate alla trasformazione di video e immagini in GIF. Andiamo alla scoperta delle migliori GIF per augurare Buon Natale 2021 con WhatsApp e altre piattaforma social.

Giusto sottolineare come tutte le immagini animate siano totalmente gratuite e possano essere condivise online tramite le principali piattaforme di messaggistica istantanea. Tantissime applicazioni come Facebook, Twitter e molte altre supportano le GIF, un modo semplice, diverte e innovativo, per augurare un Buon Natale 2021 sia ad amici che parenti.

Le migliori immagini GIF Buon Natale 2021

Per salvare le immagini GIF presenti in questa galleria devi saper che è necessario effettuare alcune operazioni, molto semplici e facili da ricordare. Per salvare un’immagine GIF su Android e iOS, è necessario tenere premuto il dito sulla GIF in questione per qualche secondo, fino a quando non comparirà sullo schermo una nuova finestra di dialogo. All’interno di quest’ultima clicca sulla voce Salva immagine. L’immagine GIF verrà salvata all’interno del rullino per quanto riguarda i dispositivi iOS, come iPhone, iPad e iPod Touch, mentre su Android verrà archiviata nella cartella Download del browser. In questo modo, è possibile condividere facilmente le immagini umoristiche anche con altre applicazioni di terze parti, come WhatsApp, e social network.

Facciamolo ballare questo Babbo Natale! Un po’ di sano divertimento con questa GIF animata movimentata!

E continuiamo a farlo ballare con un passo dance artistico!

E piroettiamo con un Babbo Natale moderno pronto a lanciare regali!

Mandiamo un messaggio ricco di regali con l’albero di Natale rotante!

Ehi ragazzi ci siamo anche noi a festeggiare!

Messaggio semplice chiaro… animato!

Un Buon Natale 2021 un po’ luminoso da inviare !

Babbo Natale consegna i regali! Auguriamo Merry Christmas con questa simpatica immagine animata divertente e strappa sorrisi.

Hai fatto il bravo quest’anno? Ti meriti il regalo? Sentiamo un po’ Babbo Natale cosa ne pensa!

Direttamente dal film “Miracolo nella 34esima strada” il Babbo Natale protagonista di un cult delle feste natalizie lo possiamo usare nel momento più bello, quello degli auguri con bacio!

Un classico tra le GIF animate Buon Natale 2021, un paesaggio innevato costellato di luci!

Babbo Natale è pronto per partire con tutti i regali. Una lista di regali molto lunga da accompagnare con una GIF molto carina e divertente.

Amanti di Harry Potter? Questa è la GIF di Buon Natale 2021 che fa sicuramente al caso tuo. Un’immagine da condividere con tutti gli amici.

Buone feste amici!

Più classico ed elegante un tramonto rosa costellato dalla neve e con le renne protagoniste.

Infine, per completare le immagini GIF Buon Natale 2021 c’è il Babbo Natale di Futurama alle prese con la lista dei regali.

Buon Natale 2021, le app per creare GIF

Oltre a scoprire le migliori immagini GIF Buon Natale 2021 per WhatsApp, desideriamo sottolineare la presenza di alcune applicazioni per smartphone e tablet con cui creare GIF di auguri divertenti. Tra quelle disponibili per Android e iOS, Boomerang di Instagram è una tra le migliori. Basta premere il pulsante dedicato per creare un’immagine animata. Boomerang scatterà 10 foto in sequenza e trasformerà il tutto in un vero e proprio video da poter condividere su Facebook, Instagram e da poter salvare sul rullino foto. Questa app, rispetto a molte altre, non richiede la creazione di un account ed è dotata di funzioni ad hoc per attenuare i movimenti bruschi.

Le app per creare GIF da video

Un’altra app per creare GIF ma dai video nel rullino fotografico è 5SecondsApp. Quest’ultima permette di utilizzare i contenuti presenti sul proprio smartphone o tablet, oppure catturare immagini e video all’interno dell’app stessa. Dopo questa fase, è possibile applicare filtri, aggiungere del testo e degli adesivi. Rispetto a molte altre app, 5SecondsApp permette di riordinare i frame per cambiare la frequenza o modificare la velocità di esecuzione e salvare ogni singolo fotogramma come fotografia. Infine, 5SecondsApp è disponibile gratuitamente sia per iOS che Android.

Buon Natale 2021, le frasi originali da usare

Per augurare un Buon Natale 2021, proponiamo anche una serie di frasi da inviare a colleghi, amici e parenti su WhatsApp oppure da condividere sui vari social network come Facebook, Twitter e non solo.

Ecco la lista dei migliori messaggi:

Ti auguro di ricevere tanto affetto e serenità in queste feste natalizie e che ti possano accompagnare per un Felice 2021.

Ti giunga il mio miglior abbraccio…ti auguro un Natale divertente e sorprendente, di quelli impossibili da dimenticare. Tanti auguri di Natale.

Tanti auguri di Natale… che sia un Natale speciale e che faccia sognare. Ti auguro tante cose belle e brillanti più delle stelle. Tanti auguri di Natale!

A Natale regala tutto il tuo amore, il tuo meraviglioso sorriso… sarà il più bel dono del mondo. Tanti auguri!

Sai perché non ho bisogno di una candela a Natale? Perché sei tu la mia luce. Buon Natale!

Il Natale è per sempre, non soltanto per un giorno. L’amare, il condividere, il dare, non sono da mettere da parte come i campanelli, le luci e i fili d’argento in qualche scatola sullo scaffale.

Il nostro destino più vero è essere trasformati dall’amore. Papa Francesco

A Natale l’amore può trionfare, apri il tuo cuore e lascialo andare. Buon Natale e non smettere mai di sognare!

