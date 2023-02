Immagini San Valentino 2023: auguri per WhatsApp, Instagram, Facebook

Le immagini di auguri per WhatsApp, Facebook, Instagram e altri social network, divertenti, simpatiche e originali da scaricare gratis

Immagini San Valentino 2023: per fare gli auguri su WhatsApp, Instagram, Facebook: per la festa dedicata agli innamorati, quale miglior modo di inviare auguri se non con alcune bellissime immagini San Valentino 2023 per WhatsApp? Il 14 febbraio, come da tradizione, verrà festeggiato il giorno più importante dell’anno degli innamorati, una festa antica di origini religiose istituita per la prima volta nel 496 da papa Gelasio I.

Quindi, per festeggiare San Valentino 2023 non possono mancare immagini da condividere su WhatsApp, Facebook, Instagram, Tik Tok e anche su altre piattaforme social, per arricchire i messaggi di auguri. Andiamo a scoprire, quindi, quali sono le migliori immagini di auguri per San Valentino 2023 (qui tutte le GIF!) da condividere su WhatsApp e molti altri social network.

Sui principali social network e su WhatsApp sempre più spesso si augura un buon San Valentino alla dolce metà. Ad esempio, su Facebook molte coppie condividono tantissimi messaggi, immagini e video, ma anche le applicazioni di messaggistica istantanea, come WhatsApp, hanno avuto la loro parte.

Non resta, quindi, che scoprire le migliori immagini di San Valentino 2023 da condividere visto che possono essere inviate con qualsiasi piattaforma di messaggistica istantanea e social network. Con una delle immagini qui sotto potrai augurare un buon San Valentino 2023 in modo semplice, divertente e creativo.

Le migliori immagini per San Valentino 2023

Ti ricordiamo che per salvare le immagini San Valentino 2023 presenti devi eseguire alcune operazioni, estremamente semplici. Tieni premuto il dito sull’immagine per qualche secondo, fino a quando non comparirà sullo schermo una nuova finestra di dialogo. All’interno di quest’ultima clicca sulla voce Salva immagine. L’immagine verrà salvata all’interno del rullino dei dispositivi iOS, come iPhone, iPad e iPod Touch, mentre su Android verrà archiviata nella cartella Download del browser. Così facendo, è possibile condividere facilmente le immagini anche con altre applicazioni di terze parte e social network, WhatsApp incluso. Ecco la selezione di immagini dedicate a San Valentino 2023 per WhatsApp!

La prima immagine rappresenta due dita sorridenti e felici, unite da un cuore con accanto dei palloncini, un’immagine di San Valentino tenera ma non banale

Qui un’immagne in verticale, utilissima per fare gli auguri di San Valentino su Instagram (che nelle storie prevede il formato Verticale) ma anche su Tik Tok o per impostarla come stato di Whatsapp.

qui un’immagine classica e delicata con tanti cuori di carta arrotolati e il classico augurio di un Buon San Valentino

Una pioggia di rose rosse per augurare un San Valentino Felice

Un’altra immagine raffigura un cuore con un mazzo di fiore che pronuncia la classica frase Ti Amo. Si tratta di un messaggio sincero e diretto alla nostra dolce metà, in stile minimal.

Un cuore appoggiato su un tavolo in cui si riflette la luce e ne indica la purezza. Quale miglior immagine accompagnata da un testo speciale per augurare un Buon San Valentino 2023.

Dei semplici cuori ritagliati dal cartoncino e appesi, come a simboleggiare un amore che sta volando tra le nuvole. Un messaggio bello, dolce e affettuoso per augurare un Buon San Valentino.

Un’altra immagine da condividere su WhatsApp per un Buon San Valentino può essere quella di una scritta che celebra questa importante data, affiancata da tanti cuori e una molletta con cuore rosso.

Il cuore rosso sopra a un pacco regalo con la scritta Love, in italiano amore. Questo può rappresentare un messaggio speciale da fare alla persona che si ama.

Infine, a completamento delle migliori immagini per WhatsApp da condividere per San Valentino 2023 non potevano mancare i due cuori solitari che si toccano, come per baciarsi.

Immagini personalizzate

Inoltre, dopo aver visto le migliori immagini di auguri per WhatsApp, è possibile celebrare al meglio la festa di San Valentino 2023, creando e personalizzando le nostre immagini. Tra tutte le applicazioni disponibili online, vi suggeriamo di utilizzare le app Valentine’s Day per iOS e Android, e Photo Grid, quest’ultima molto utilizzata per creare immagini speciali e collage di foto.

