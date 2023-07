Meta Parental control: nuovi strumenti per la sicurezza degli adolescenti

Meta parental control aggiornato: lanciati nuovi strumenti per Messenger e Instagram, mirati a migliorare la sicurezza dei giovani utenti e informare i genitori

Meta parental control con nuove funzioni: la società proprietaria di Facebook e Instagram, ha introdotto recentemente nuove funzionalità destinate a migliorare la sicurezza degli adolescenti e offrire maggiori informazioni ai genitori. Gli strumenti implementati su Messenger e Instagram sono il risultato della crescente attenzione dell’azienda nei confronti della privacy e del benessere degli utenti più giovani.

Parental control Messenger

Disponibili ora negli Stati Uniti, Regno Unito e Canada, gli strumenti Meta parental control su Messenger permettono ai genitori di monitorare il tempo trascorso dai propri figli sull’app, visualizzare gli aggiornamenti sulla lista di contatti e ottenere informazioni sulle impostazioni di privacy e sicurezza. Tuttavia, è importante sottolineare che questi strumenti non consentono ai genitori di leggere i messaggi dei propri figli, preservando così la loro privacy.

Nei prossimi mesi, Meta si impegna ad affinare e migliorare il parental control per raggiungere il giusto equilibrio tra protezione dei giovani utenti e rispetto della loro privacy Facebook e Messenger si impegnano a mantenere un ambiente sicuro per tutti gli utenti, in particolare per i giovani. Continuiamo a occuparci di questo problema e a lavorare a stretto contatto con i genitori, gli esperti di sicurezza dei bambini e altri partner del settore per risolverlo.

Per i genitori, questo significa che possono essere certi che i loro figli siano al sicuro mentre usano Messenger. Per i giovani utenti, significa avere la possibilità di connettersi con amici e familiari senza preoccuparsi di oltrepassare i limiti o di essere monitorati dagli adulti.

Privacy dei messaggi su Instagram

Anche Instagram è interessata a proteggere gli utenti più giovani. Meta sta testando nuove funzionalità che limitano le interazioni tra gli utenti che non si seguono, richiedendo il permesso per chattare e limitando i contenuti delle richieste di messaggi al solo testo. Questa misura impedisce l’invio e la ricezione di immagini, video e altri contenuti indesiderati da parte di utenti sconosciuti.

Per affrontare la preoccupazione riguardo all’uso eccessivo dei social media, Meta prevede di implementare una notifica per gli utenti adolescenti che trascorrono più di 20 minuti su Facebook, incoraggiando una pausa dall’applicazione.

Inoltre, è in fase di sviluppo una funzionalità chiamata “Modalità Silenziosa” per Instagram, che consente di disattivare le notifiche, visualizzare uno stato di inattività e rispondere automaticamente ai messaggi, permettendo così agli utenti di concentrarsi su altre attività Facebook ha anche annunciato la sua nuova iniziativa “Time Well Spent”, che mira a combattere la “dipendenza digitale”, ovvero la tendenza a trascorrere troppo tempo sui social media. L’azienda prevede di implementare una notifica per gli utenti adolescenti che trascorrono più di 20 minuti su Facebook, incoraggiando una pausa dall’applicazione. Inoltre, per Instagram è in fase di sviluppo una funzione chiamata “Quiet Mode”, che consente agli utenti di disattivare le notifiche, visualizzare uno stato di inattività e rispondere automaticamente ai messaggi.

L’azienda prevede inoltre di rilasciare una nuova funzione che consentirà agli utenti di visualizzare il proprio feed di Instagram in ordine cronologico invece dell’attuale visualizzazione basata su algoritmi. Questa modifica sarà disponibile nelle prossime settimane ed è pensata per dare agli utenti un maggiore controllo su ciò che vedono nei loro feed.

Per rispondere alle preoccupazioni sull’uso eccessivo dei social media, Meta prevede di implementare una notifica per gli utenti adolescenti che trascorrono più di 20 minuti su Facebook, incoraggiando una pausa dall’applicazione. Inoltre, per Instagram è in fase di sviluppo una funzione chiamata “Quiet Mode”, che consente agli utenti di disattivare le notifiche, visualizzare uno stato di inattività e rispondere automaticamente ai messaggi, permettendo loro di concentrarsi su altre attività.

La funzione sarà testata su un numero ristretto di utenti, ma l’azienda prevede di estenderla a tutti gli utenti adolescenti nel corso dell’anno.

Oltre a queste funzioni, Meta parental control fornirà ai genitori un rapporto settimanale sull’uso dei social media da parte dei loro figli. Il rapporto includerà informazioni come il numero di volte in cui un bambino si è collegato a Facebook o Instagram e il numero di notifiche ricevute.

Meta Parental Control migliorato su Instagram

Instagram incrementa le sue funzionalità di Meta parental control per consentire ai genitori di avere maggiore visibilità sulle attività dei propri figli e stimolare una conversazione aperta sulle esperienze online vissute dai ragazzi.

Le nuove notifiche appariranno quando gli utenti adolescenti bloccheranno qualcuno, invitandoli a richiedere la supervisione dei genitori. Inoltre, i genitori potranno vedere gli amici in comune tra i loro figli e gli utenti seguiti dai ragazzi, favorendo una discussione reale sulle connessioni social stabilitesi.

Meta si impegna ad ascoltare le esigenze sia degli adolescenti che dei genitori per implementare costantemente miglioramenti nella sicurezza e nel benessere degli utenti delle proprie piattaforme.

Meta Parental control: nuovi strumenti per la sicurezza degli adolescenti - Ultima modifica: da