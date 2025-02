I migliori Podcaster Italiani: classifica 2025

I Podcast hanno conquistato l’Italia, qui la lista dei migliori Podcaster Italiani in base al loro successo sui social, quelli che sono riusciti a connettersi con il pubblico coinvolgendolo nelle storie e sui social

Il podcast ha conquistato un posto speciale nelle abitudini degli italiani. Si tratta di un mondo in continua crescita nel nostro paese, con una gamma di contenuti che spaziano dal true crime alla politica, passando per la cultura e l’intrattenimento. Grazie alla loro capacità di coinvolgere il pubblico con storie avvincenti e approfondimenti, molti podcaster italiani hanno conquistato un seguito importante e in qualche modo vanno in contro-tendenza rispetto al consumo rapido dei media a cui siamo abituati.

La crescita del podcasting in Italia, che ha visto il settore trasformasi da una nicchia riservata a pochi appassionati a un mezzo di comunicazione mainstream, riflette un trend globale che vede milioni di persone scegliere i podcast come fonte di intrattenimento, informazione e cultura. In questo contesto, una serie di podcaster italiani si sono distinti per la qualità e l’innovazione dei loro contenuti, contribuendo in modo significativo all’evoluzione del settore.

Utilizzando i dati della piattaforma Inflead abbiamo cercato di capire quali siano i podcaster più influenti misurando i dati relativi al loro profilo Instagram.

I migliori Podcaster italiani

Per realizzare la classifica dei migliori podcaster italiani abbiamo tenuto conto dell’influencing value su Instagram, che è la metrica chiave, in grado di misurare la reale copertura del profilo, ossia il numero di utenti reali che è effettivamente in grado di influenzare tramite i propri contenuti.

I Migliori Podcaster Italiani 2025

Pos Nome Influencing Value Followers Count 1 Selvaggia Lucarelli 670.227 1.47.8476 2 Elisa True Crime 324.582 493.547 3 Tintoria Podcast 132.388 191.652 4 Cecilia Sala 129.596 52.5012 5 Muschio Selvaggio 107.978 415.489 6 Luca Bizzarri 102.990 577.163 7 Mia Ceran 86.372 234.123 8 Francesco Costa 75.561 363.635 9 The BSMT 70.923 321.362 10 La Zanzara Ufficiale 64.441 438.422 11 Mario Calabresi 50.043 106.184 12 Cachemire podcast 46.141 76.173 13 Stefano Nazzi 33.458 135.679 14 Alessandro Barbero Storico 11.989 159.086 15 Marco Montemagno 9.860 689.773 16 PODCAST ONE MORE TIME di Luca Casadei 9.536 392.769 17 Gurulandia - Il Podcast 2.633 254.226 18 Gianpiero Kesten 1.639 21.689

I Migliori Podcaster Italiani 2025 in base all'Influencig Value su Instagram

1. Selvaggia Lucarelli

>

– Followers: 1.478.476

– Engagement: 2%

– Valore di Influenza: 670.227

Selvaggia Lucarelli è una delle personalità più influenti nel mondo dei media italiani. Con oltre 1,4 milioni di follower, il suo podcast riesce a raggiungere un vasto pubblico, nonostante un engagement relativamente basso (2%). Il suo pubblico è principalmente femminile (70.7%) e nella fascia d’età 25-34 anni (39%).

2. Elisa True Crime

– Followers: 493.547

– Engagement: 5.7%

– Valore di Influenza: 324.582

Elisa De Marco, conosciuta come Elisa True Crime, è una delle voci più autorevoli nel panorama del true crime italiano. Con quasi mezzo milione di follower e un engagement del 5.7%, Elisa riesce a catturare l’attenzione del pubblico con storie avvincenti e ben raccontate. Il suo pubblico è prevalentemente femminile (82.9%) e giovane, con il 44.1% di follower nella fascia 18-24 anni.

3. Tintoria Podcast

– Followers: 191.652

– Engagement: 8%

– Valore di Influenza: 132.388

Tintoria Podcast, condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone, è uno dei podcast più seguiti in Italia, con un engagement impressionante dell’8%. Con una media di oltre 562.000 visualizzazioni per post, questo podcast riesce a mantenere un pubblico molto coinvolto. Se siete alla ricerca di contenuti di qualità con un alto tasso di interazione, Tintoria Podcast è una scelta eccellente.

4. Cecilia Sala

– Followers: 525.012

– Engagement: 5.6%

– Valore di Influenza: 129.596

Cecilia Sala è una giornalista e conduttrice molto seguita, con un engagement del 5.6% e una media di oltre 586.000 visualizzazioni per post. I suoi contenuti, spesso legati all’attualità e alla politica, riescono a coinvolgere un pubblico vasto e attento.

5. Muschio Selvaggio

– Followers: 415.489

– Engagement: 1%

– Valore di Influenza: 107.978

Muschio Selvaggio, tornato nella mani di Luis Sal e condotto con il fratello Martin, è un podcast che spazia tra temi di attualità, cultura e intrattenimento. Nonostante un engagement relativamente basso (1%), il podcast riesce a mantenere un pubblico fedele e numeroso, con una forte presenza nella fascia d’età 18-24 anni (44.5%).

Ci sono anche delle soprese nella fascia bassa della classifica, dove si trovano podcast e podcaster famosi con centinaia di migliaia di follower che hanno però un influencing value molto basso, in pratica pur avendo formalmente molti follower sono molto pochi gli utenti che interagiscono con il profilo, parliamo di engagment che arrivano allo 0,1%, ovvero solo lo 0,1% dei follower mette like o commenta i post dell’account.

L’inizio del podcasting in Italia

Il podcasting in Italia ha mosso i primi passi all’inizio degli anni 2000, ma è solo negli ultimi cinque anni che ha realmente preso piede. I primi podcaster erano spesso appassionati di tecnologia o radio amatoriali che esploravano le potenzialità del nuovo medium. Tra i pionieri, figura senza dubbio Franco Solerio con il suo podcast “Digitalia”, uno dei primi show a integrare discussioni su tecnologia e cultura digitale.

Da quel momento, il panorama del podcasting italiano si è notevolmente diversificato. Oggi esistono podcast che coprono una vastissima gamma di argomenti: dalla politica alla cultura pop, dalla scienza alla crescita personale

Il ruolo cruciale dei social media

I social media hanno avuto un ruolo cruciale nell’evoluzione del podcasting in Italia. Piattaforme come Instagram, Twitter e Facebook sono state fondamentali per promuovere i podcast, creare una community attorno ai contenuti e interagire con gli ascoltatori. Ad esempio, Matteo Caccia con il suo podcast “Linee d’ombra” sfrutta largamente i canali social per coinvolgere il pubblico e stimolare la discussione sui temi trattati negli episodi.

Oltre alla promozione, i social media hanno permesso ai podcaster di ricevere feedback immediati dai loro ascoltatori, migliorare i contenuti in base ai suggerimenti e mantenere un dialogo continuo con la propria community. Questo tipo di interazione ha creato un senso di appartenenza e di fedeltà tra gli ascoltatori, fondamentale per il successo a lungo termine dei podcast.

Il futuro del podcasting in Italia

Guardando al futuro, il podcasting in Italia sembra destinato a crescere ancora di più. I trend indicano una continua espansione sia in termini di ascoltatori che di contenuti offerti. La nascita di nuovi formati, come i podcast narrativi e quelli a episodi seriali, e l’ingresso di figure professionali provenienti dal giornalismo e dallo spettacolo, promettono di arricchire ulteriormente il panorama.

Il podcasting in Italia è un fenomeno in costante evoluzione, spinto dall’entusiasmo dei creatori di contenuti e dall’accoglienza calorosa del pubblico. I social media continueranno a giocare un ruolo fondamentale, sia come strumenti di promozione che di interazione, contribuendo a costruire una nuova forma di comunicazione più diretta e personale..