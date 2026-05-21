DigitMondo: il podcast italiano su AI, tecnologia e geopolitica digitale

DigitMondo è il podcast di Digitalic, condotto da Francesco Marino, che racconta intelligenza artificiale, tecnologia, economia e geopolitica digitale con uno sguardo narrativo, critico e accessibile.

L’intelligenza artificiale non è più soltanto una tecnologia, è diventata una forza economica e politica, una tecnologia in grado di cambiare il lavoro, le imprese, ma anche il rapporto tra Stati. L’AI è nei computer, ma anche negli smartphone, nei data center come nelle scuole, nei tribunali e nelle fabbriche, nelle guerre commerciali e anche in quelle sul campo.

DigitMondo nasce per raccontare tutto questo.

È il podcast di Digitalic, condotto da Francesco Marino, che racconta come tecnologia, intelligenza artificiale e innovazione stanno trasformando il mondo in cui viviamo. Ogni episodio parte da una notizia, da un evento o da un segnale del presente, per allargare lo sguardo e capire che cosa sta davvero cambiando sotto la superficie. L’intelligenza artificiale, la robotica, la cybersecurity, la competizione tecnologica tra Stati Uniti, Europa e Cina non sono soltanto temi tecnici. Sono fenomeni che stanno ridisegnando economia, lavoro, geopolitica e cultura.

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Un podcast sull’intelligenza artificiale, ma non solo sull’intelligenza artificiale

DigitMondo racconta la tecnologia e l’AI, ma non la tratta come un oggetto isolato. La tecnologia è il filo rosso che attraversa molti dei grandi cambiamenti contemporanei: la competizione tra Stati Uniti e Cina, la sovranità digitale europea, la trasformazione del lavoro, l’automazione dei processi aziendali, la cybersecurity, la crisi dei modelli economici tradizionali, il potere crescente delle piattaforme e la nascita di nuove infrastrutture cognitive, per questo DigitMondo non è un podcast tecnico in senso stretto, anche quando parla di tecnologia in modo preciso. È un podcast che usa la tecnologia come lente per guardare il mondo.

Parla a chi lavora nell’innovazione, a chi guida un’azienda, a chi si occupa di comunicazione, marketing, cybersecurity, infrastrutture digitali, dati, media, politica industriale. Ma parla anche a chi, semplicemente, sente che qualcosa sta cambiando molto rapidamente e vuole avere strumenti migliori per interpretarlo.

Perché ascoltare DigitMondo

DigitMondo nasce da una convinzione semplice: le notizie tecnologiche, da sole, non bastano più.

Sapere che una nuova AI è stata lanciata, che un colosso digitale ha annunciato un investimento, che un governo ha firmato un accordo, che una piattaforma ha cambiato algoritmo o che un nuovo modello linguistico supera un benchmark non è sufficiente. Il punto è capire cosa significa.

Il punto è capire chi guadagna potere e chi, invece, rischia di perderlo; quali competenze diventano centrali in un’economia sempre più attraversata dall’intelligenza artificiale; quali infrastrutture, dai data center alle reti, dai chip all’energia, diventano improvvisamente strategiche; quali rischi vengono sottovalutati perché nascosti dietro l’entusiasmo dell’innovazione; e quali opportunità si aprono, concretamente, per imprese, professionisti e cittadini che vogliono interpretare il cambiamento invece di subirlo. DigitMondo prova a rispondere a queste domande con un linguaggio accessibile, ma non semplificato; narrativo, ma documentato; critico, ma non catastrofista.

Gli ultimi episodi di DigitMondo

Trump in Cina: inizia la guerra fredda dell’AI

Un episodio dedicato alla nuova competizione tecnologica tra Stati Uniti e Cina, dove l’intelligenza artificiale non è più soltanto un settore industriale, ma diventa terreno di confronto geopolitico, infrastrutturale e simbolico.

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Cosa non abbiamo capito dell’AI su lavoro ed economia

Un episodio che parte dal dibattito sull’impatto dell’intelligenza artificiale sul lavoro per andare oltre la domanda più banale, “ci ruberà il lavoro?”, e affrontare invece il tema della produttività, della redistribuzione del valore, delle competenze e delle nuove disuguaglianze.

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Altri episodi

Inserire qui elenco dinamico o manuale degli episodi più recenti, con titolo, breve sommario e link alla puntata.

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I temi di DigitMondo

DigitMondo segue le grandi traiettorie della trasformazione digitale, con particolare attenzione a:

Intelligenza artificiale

Modelli generativi, AI agentica, automazione, impatto sul lavoro, produttività, governance, rischi e opportunità.

Geopolitica digitale

La competizione tra Stati Uniti, Cina ed Europa, la sovranità tecnologica, i chip, i data center, l’energia, le infrastrutture e il controllo dei dati.

Economia dell’innovazione

Come le nuove tecnologie cambiano imprese, mercati, investimenti, filiere, modelli di business e professioni.

Cybersecurity e fiducia digitale

Sicurezza informatica, resilienza, protezione dei dati, vulnerabilità generate dall’AI, nuovi rischi per aziende e istituzioni.

Media, cultura e società

Il modo in cui tecnologia e intelligenza artificiale modificano linguaggio, informazione, creatività, attenzione, educazione e percezione della realtà.

Chi conduce DigitMondo

DigitMondo è condotto da Francesco Marino, fondatore e direttore di Digitalic, testata dedicata a innovazione, tecnologia, business digitale e cultura dell’impresa.

Da anni Francesco Marino racconta la trasformazione digitale attraverso articoli, interviste, eventi, moderazioni, video, magazine e approfondimenti editoriali, con uno stile che unisce analisi, racconto e visione strategica.

DigitMondo porta questo approccio nel formato podcast: meno rumore, più contesto; meno slogan, più interpretazione; meno corsa alla notizia, più capacità di leggere i segnali.

DigitMondo è un podcast per chi vuole capire prima

Ci sono tecnologie che arrivano come prodotti. Si installano, si aggiornano, si sostituiscono.

Poi ci sono tecnologie che arrivano come cambiamenti di civiltà. Non modificano soltanto gli strumenti, ma il modo in cui lavoriamo, decidiamo, impariamo, comunichiamo, competiamo e immaginiamo il futuro. L’intelligenza artificiale appartiene a questa seconda categoria. DigitMondo prova a raccontarla così: non come un elenco di novità, ma come una trasformazione profonda, fatta di infrastrutture invisibili, interessi economici, potere politico, intuizioni geniali, errori clamorosi, promesse enormi e domande ancora aperte.

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DigitMondo è il podcast di Digitalic per chi vuole capire l’intelligenza artificiale, la tecnologia e la geopolitica digitale prima che diventino semplicemente “il mondo”. Ascolta l’ultima puntata, iscriviti al podcast e segui Digitalic per altri approfondimenti su innovazione, AI, cybersecurity e trasformazione digitale.

DigitMondo: il podcast italiano su AI, tecnologia e geopolitica digitale - Ultima modifica: da