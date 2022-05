Il nuovo linguaggio della tecnologia: R1 GROUP ENJOYABLE, il podcast sul tech per tutti

Un caffè e tanta tecnologia, R1 ha creato un podcast per parlare in libertà di Virtualizzazione, iperconvergenza, cloud

Un podcast che gira intorno a quanto di più convivale esiste nella tradizione italiana: il caffè.

Enjoyable – Il piacere del Tech, è il podcast di R1 Group che parla di tecnologica senza tecnicismi tipici del settore ICT che spesso allontano le persone da un tema, quello del digitale, che sempre di più modifica la vita e il lavoro.

R1 ha scelto di utilizzare uno strumento sempre più amato dagli italiani: sono infatti 12 milioni, un italiano su 6, le persone che ascoltano podcast mensilmente, con una crescita del 417% negli ultimi tre anni.

Enjoyable, il nuovo progetto R1 di comunicazione, si inserisce nel trend audio sempre più diffuso di questi tempi non solo con i podcast ma anche con ClubHouse e Gli “Spazi di Twitter. L’obiettivo di R1 è spiegare le ultime innovazioni IT, partendo dal percorso che ha permesso di raggiungerle. “La sfida – racconta R1 – è quella di raccontare l’innovazione attraverso le storie di tecnici e del loro lavoro per trovare nuove soluzioni tecnologiche”.

Sono quattro gli episodi finora realizzati dal system integrator R1 Group in un format creato con Vois, che ha visto la collaborazione di Dell Technologies nell’ultimo episodio pubblicato. R1 spiega che i temi sono: virtualizzazione, iperconvergenza, data analysis, scalabilità e migrazione in cloud, solo per citare alcune delle declinazioni della transizione tecnologica, entrata con forza nelle nostre vite in un momento storico in cui la divisione spazio-temporale tra casa e ufficio è sempre più sfumata.

R1 Group Enjoyable Podcast

L’idea non solo quello di raccontare, ma anche di rappresentare attraverso lo stesso podcast le possibilità che offre la tecnologia. La storia al centro dei primi episodi parte da una situazione molto diffusa: due colleghi, un senior e una stagista che si ritrovano nello spazio di co-working di R1Group e condividono pensieri, sfide e difficoltà della loro giornata lavorativa, interrogandosi su come far capire ai colleghi i vantaggi e i benefici di alcune soluzioni digitali.

Nel quarto episodio (dal titolo “Digitalizzare, un mattoncino alla volta”) e realizzato in collaborazione con Dell Technologies, la macchinetta del caffè diventa la protagonista di un dialogo fantastico con un server che prova a farle capire come, lavorando insieme, potrebbe rendere più efficiente, scalabile, sostenibile e smart il suo lavoro. Si arriva così a parlare, con parole e concetti di tutti i giorni, di soluzioni di storage e gestione dei dati, che per una macchinetta del caffè sono tenere conto delle scorte di caffè e zucchero, preparare contemporaneamente un macchiato corto freddo, un mocaccino con panna e un tè, abbattere l’usa e getta dei bicchierini, lavorare al suo raffreddamento

Chi è R1 Group

R1 Group è un Digital Partner con sedi a Roma, Milano, Napoli, Perugia e Genova che lavora con le più importanti aziende del settore pubblico e privato. 28 anni di esperienza hanno permesso al Gruppo di stringere partnership con i principali players tecnologici del mercato e di offrire alle aziende soluzioni e tecnologie per accompagnarle nella Digital Transformation.

Con le società R1 S.p.A., Eurome, Gway, Cyber-Bee, Trice ed R1 Lease, il Gruppo combina le soluzioni e i prodotti dei partner con il valore della progettazione ed il proprio know-how tecnico grazie ad attività di project management, moderne soluzioni di virtualizzazione, di networking, di gestione documentale, di digital marketing e sicurezza IT. Nel 2022 R1 ha ottenuto da CRIBIS D&

