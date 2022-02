Sanremo 2022 i dati social, gli influencer

Sanremo 2022: i dati di ascolto social con la classifica dei migliori post e i top influencer della finale e di tutta la settimana sanremese

Sanremo 2022 ha incoronato Mahmood e Blanco in testa fin dall’inizio, al secondo posto Elisa e al terzo Gianni Morandi. Gli ascolti di Sanremo 2022 sono partiti subito bene sia in tv che sui social. È il Sanremo del pubblico in sala, il terzo della coppia Amadeus-Fiorello, si ripete la formula che mixa grandi artisti della storia della musica italiana e talenti emergenti, che unisce Tv e social, generazioni diverse. Molti nuovi artisti che hanno portato tanti giovani davanti allo schermo e sui social, tanto che la finale ha raccolto una share del 65%.

Migliori post Social Sanremo 2022 Finale

Qui trovate i migliori post della seconda Finale di Sanremo 2022, la lista è in ordine di engagement ovvero ordinata in base al numero di like, commenti e repost di ciascun contenuto.I dati sono realizzati grazie alle analisi di TalkWalker, è stato monitorato l’hashtag ufficiale #Sanremo2022. Al primo posto si piazza Francesca Michielin che cita il testo della canzone di Emma, per la quale ha fatto da direttrice d’orchestra e partner per il detto sulla cover. Al secondo posto Mari che mete le mani avanti sull’Eurovision Song Contest.

Sanremo 2022 Top Influencer Finale

Qui trovate i Top influencer della Finale serata di Sanremo, la classifica è per engagement ovvero in base al numero di interazioni raggiunte con tutti i post fatti durante la serata da ciascun account. Se cliccate sull’immagine potete scaricare la classifica dei top 100 influencer. Cliccando l’immagine potete scaricare la Top 100 degli influencer di puntata.

Al primo posto si piazza Trash Italiano, aò secondo Righetto, poi l’account ufficiale del festival, al 4° posto Amici News, poi due radio: Radio Italia e Rai Radio 2, al 7° Martola_, 8° posto per @illyfrausndrain, 9° Venere di Twitta e 10° Radio 105

Sanremo 2022 Classifica generale delle cinque serate

Oltre alle singole puntate è arrivato il momento di decretare i vincitori di tutta l’edizione di Sanremo 2022, ovvero quegli account che hanno dimostrato non solo di essere brillanti, ma anche costanti, accumulando like in tutte le serate. Qui trovate la classifica generale che tiene conto dell’engagement (like, repost e commenti) generato in tutte le 5 serate di Sanremo 2002. Oltre alle “partite” delle singole puntate qui trovate i vincitori del campionato di Sanremo 2022. Cliccando l’immagine potete scaricare la TOP 100 in alta risoluzione

Trash Italiano Radio Italia Righetto Amici News Radio 105 Rai Radio 2 Festival di Sanremo Radio Deejay Venere di Twitta Radio Italia

Top 100 Sanremo2022 Classifica GENERALE

Migliori post Social Sanremo 2022 (classifica generale delle 5 serate)

Qui trovate i migliori post di tutto Sanremo, i migliori in assoluto di tutte le serate, la lista è in ordine di engagement ovvero ordinata in base al numero di like, commenti e repost di ciascun contenuto.I dati son realizzati grazie alle analisi di TalkWalker, è stato monitorato l’hashtag ufficiale #Sanremo2022.

Al primo posto si Piazza Laura Pausini con il suo toccante messaggio su Sanremo Al secondo Maria Chiara Giannetta RadioDeejay I Maneskin Altro posti di Maria Chiara Giannetta Irama Ancora Radio Deejay un altro post di Maria Chiara Giannetta Rai Radio 2 un altro post dei Maneskin

Gli attivisti

Loro sono quelli che fanno i numeri, velocisti della tastiera: sono gli attivisti, ovvero gli account che realizzano più post, gli abbiamo voluti segnalare perché fanno un lavoro enorme con quasi 400 post a serata, sono gli stakanovisti di Sanremo 2022

Sanremo 2022 dati di ascolto Auditel 1a serata

La prima serata del Festival di Sanremo 2022 , in onda dalle 21:23 alle 1:12, è stata vista da 10.911.000 spettatori pari al 54.7% di share, Nel dettaglio, la prima parte dalle 21:23 alle 23:38 è vista da 13.805.000 spettatori con il 54.51% di share, mentre la seconda parte dalle 23:43 alle 1:12 è seguita da 6.412.000 spettatori con il 55.42%.Un bel successo anche paragonato ai numeri dello scorso anno. Il picco d’ascolto, in termini di spettatori è stato registrato alle 21.46 con 16 milioni 517 mila spettatori, in termini di share alle 23.38 con il 58.9 per cento.

Fiorello rimane l’elemento centrale della parte non musicale, con la sua entrata tipo agente 007 ma armato di mascherina di pailletes e termometro ad infrarossi.

Sceglie la via pericolosa dell’ironia Covid “Sono la vostra terza dose” visto che questo è il terzo Saremo di fila, “solo il vostro booster dell’intrattenimento”.

Anche il tema “coronavirus” non fa altro che infiammare ei social e generare commenti, da questo punto di vista un’ottima scelta.

Ben riuscito il “flashback” a un monologo della scorsa edizione in cui Fiorello augurava ai futuri conduttori del Festival una Kermesse con il pubblico in sala, ma dal pessimo risultato di ascolti.

Ma sui social chi ha davvero sbancato sono i Maneskin, che da sempre hanno un seguito strepitoso online di una fanbase attiva e combattiva, il loro account con solo 6 post si piazza secondo nella classifica dei più influenti per la prima serata di Sanremo 2022. Le loro due esibizioni hanno catalizzato l’attenzione dei telespettatori e la seconda “Coraline” ha toccato le corde più sensibili del web. Damiano che si commuove alla fine del pezzo e che viene abbracciato da Amadeus è stato forse il momento più toccante e più postato.