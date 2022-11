TikTok, nuove regole per le dirette streaming. Cosa cambia

Novità per le dirette streaming sulla piattaforma social. Serviranno soprattutto a tutelare i più giovani.

Stanno per arrivare alcune novità per le dirette streaming su TikTok. A partire dal mese di novembre, la piattaforma social introdurrà dei limiti che consentiranno di garantire a tutti, soprattutto ai minori d’età, una maggiore sicurezza nell’utilizzo del network. TikTok dimostra dunque di tenere a cuore la sicurezza dei più giovani, lanciando ulteriori strumenti per tutelarli.

Nuove regole per le dirette streaming su TikTok

Le novità che saranno introdotte a partire dal prossimo 23 novembre riguardano l’innalzamento del limite d’età per poter fare dirette streaming su TikTok. A partire da tale data, infatti, soltanto gli utenti che hanno compiuto l’età di 18 anni potranno avviare live streaming sul social network. Sempre per quanto riguarda le dirette, nelle prossime settimane saranno lanciate quelle dedicate solo agli adulti e verranno limitate a coloro che hanno già raggiunto la maggiore età, in modo tale da evitare che minori possano accedervi e visualizzare o ascoltare contenuti non proprio adatti alla loro età o che richiederebbero un’attenzione maggiore.

Cosa sono le dirette streaming per adulti

Avendo parlato di dirette streaming dedicate solo agli adulti e a cui possono accedere solo maggiorenni, TikTok ha tenuto a specificare anche cosa significa tutto questo. I contenuti classificati per adulti riguarderanno tematiche non adatte ad un pubblico più giovane. L’azienda ha fatto gli esempi di alcuni tipi di comicità non adatti ad un pubblico di giovanissimi oppure la condivisione di un’esperienza di vita particolare. Sapere che il pubblico è solo maggiorenne potrebbe mettere a proprio agio anche i creator, che in questo modo non avrebbero remore sapendo che non ci sono minorenni all’ascolto e alla visione. Al tempo stesso, un aggiornamento introdurrà lo strumento di filtraggio parole, in modo tale da limitare automaticamente i commenti inopportuni.

La funzione Multi-Guest

Tra le ultime novità previste per le dirette streaming su TikTok anche la funzione Multi-Guest, che consentirà di avviare live con un numero superiore di ospiti. Questa novità renderà infatti possibile fare dirette streaming con al massimo cinque utenti collegati contemporaneamente. Una chance in più, per i creator, di pensare a contenuti interessanti da proporre agli altri utenti e una feature in grado di dar vita a tantissime nuove idee.

Immagine: Solen Feyissa – Flickr

