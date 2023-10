Twitter a pagamento per tutti, l’annuncio di Elon Musk

Elon Musk vuole rendere Twitter a pagamento per tutti: annunciata una tariffa mensile obbligatoria per Twitter (ora X) per combattere i bot. L’abbonamento sarebbe inferiore all’attuale quota di X Premium ($8/mese).

Twitter a pagamento per tutti, tutti dovranno pagare per usare X, il social prima conosciuto come Twitter. L’annuncio è arrivato direttamente da Elon Musk durante un colloquio Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

Elon Musk ha dichiarato lunedì che intende richiedere a tutti gli utenti di pagare una tariffa mensile per utilizzare il social media X, precedentemente chiamato Twitter.

Musk aveva dichiarato all’inizio di questo mese che gli introiti pubblicitari di Twitter negli Stati Uniti erano calati del 60%. Ha attribuito le difficoltà pubblicitarie dell’azienda alle pressioni esercitate da gruppi per i diritti civili e dei consumatori sui grandi marchi.

Durante la conversazione in diretta, Netanyahu ha sollevato il problema delle armate di bot che amplificano l’hate speech sui social.

Musk ha risposto: “Il motivo più importante per cui ci stiamo muovendo verso l’idea di far pagare tutti su X, chiedendo una piccola quota di mensile per l’uso del sistema X, è che è l’unico modo che posso immaginare per combattere le grandi armate di bot”.

Sostanzialmente Twitter sarà a pagamento per tutti per limitare, o eliminare, i bot che infestano la piattaforma

Elon Musk ha detto che l’introduzione di un abbonamento a pagamento per tutti renderebbe molto più difficile per i bot creare account, perché ogni bot avrebbe bisogno di registrare una nuova carta di credito.

Elon Musk ha aggiunto che l’azienda ha intenzione di proporre un “livello di prezzo inferiore” a quello che attualmente richiede per i suoi iscritti X Premium (Twitter Blue), che è di circa $8 mensili. Musk si è rifiutato di condividere maggiori dettagli su quanto potrebbe costare l’abbonamento, o se verranno offerti vantaggi o funzionalità in cambio del pagamento

Twitter da social che da voce a tutti sembra destinato a diventare una piattaforma d’élite, a pagamento.

Pochi social network operano solo su abbonamento, sebbene sempre più siti stiano sperimentando prodotti “premium” a pagamento di fronte a un mercato pubblicitario debole.

I dati però mostrano che l’adozione di Premium X, il prodotto in abbonamento, precedentemente noto come Twitter Blue, è lenta

Citando stime di terzi, Mashable riportava a maggio che circa 640.000-680.000 persone si erano abbonate a Twitter Blue alla fine di aprile.

Twitter ha lanciato per la prima volta Twitter Blue nel 2021. Musk ha rivisto l’abbonamento lo scorso novembre, aumentando il prezzo e modificando alcune funzionalità. In particolare, Musk ha modificato il sistema di verifica di Twitter per consentire solo agli abbonati a pagamento di essere verificati.

