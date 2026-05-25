AI Factory europee, la geografia dell’intelligenza

Arrivano le AI Factory europee. L’Europa ha cominciato a produrre AI e al centro della rete c’è IT4LIA, il nodo italiano coordinato da CINECA a Bologna, con oltre 20.000 GPU disponibili dall’inizio del 2026 e quattro settori prioritari che parlano direttamente alle eccellenze del sistema paese: agroalimentare, scienze della Terra, cybersecurity, manifattura. Una infrastruttura che non ha precedenti nella storia digitale italiana, e che adesso bisogna imparare a usare

AI factory Eu: ventuno punti distribuiti su una cinquantina di gradi di latitudine, da Helsinki a Salonicco, da Lisbona a Sofia, ciascuno dei quali corrisponde a un nodo computazionale dove l’Europa ha deciso di costruire la sua risposta alla concentrazione americana di potenza AI.

Si chiamano AI Factory, e il termine non è casuale: sono fabbriche nel senso più preciso del termine, luoghi dove materie prime come dati, algoritmi e potenza di calcolo vengono trasformate in modelli generativi, applicazioni verticali, soluzioni industriali.

La Commissione Europea le definisce ecosistemi dinamici che aggregano potenza computazionale, dati e talento per sviluppare modelli AI avanzati e affidabili, collegando centri di supercalcolo, università, PMI, industria e attori finanziari attraverso l’infrastruttura dell’EuroHPC Joint Undertaking. Una definizione tecnocratica, in sé corretta, che però non restituisce il peso politico dell’operazione: per la prima volta, l’Europa non si limita a regolare l’intelligenza artificiale ma investe in modo massiccio per produrla.

Il dispiegamento delle AI Factory segue una logica a ondate successive, ciascuna con caratteristiche proprie.La prima, formalizzata nel dicembre 2024, ha selezionato sette consorzi per altrettanti paesi: Finlandia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Spagna e Svezia. Sono i nodi storicamente più attrezzati sul fronte del supercalcolo, quelli che già ospitavano sistemi EuroHPC operativi e che possono contare su comunità di ricerca consolidate. La Finlandia porta LUMI, il supercomputer che per un periodo ha guidato le classifiche mondiali di potenza. La Germania sdoppia la sua presenza con JAIF, ancorato al supercomputer JUPITER di Jülich, il primo sistema exascale europeo.

La seconda ondata, annunciata nel marzo 2025, ha aggiunto sei nuove strutture in Austria, Bulgaria, Francia, Germania, Polonia e Slovenia. Una scelta geografica significativa: l’asse si sposta verso est e verso il cuore del continente, abbracciando economie in crescita digitale accelerata e sistemi accademici di qualità spesso sottorappresentati nelle reti di innovazione occidentali. La Francia porta AI2F, che si appoggerà ad Alice Recoque, il secondo sistema exascale europeo; la Bulgaria costruisce BRAIN++, con un’ambizione esplicita a diventare polo regionale per i Balcani.

La terza ondata, ottobre 2025, completa il quadro con altri sei nodi: Repubblica Ceca, Lituania, Paesi Bassi, Romania, Spagna e Polonia ricevono ulteriori strutture, mentre tredici antenne vengono attivate in paesi associati tra cui Belgio, Cipro, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Malta e Slovacchia, oltre a partner extra-UE come Islanda, Moldavia, Macedonia del Nord, Serbia, Svizzera e Regno Unito.

Il modello di funzionamento delle AI Factory Europee

Ogni AI Factory opera come sportello unico, per usare la terminologia ufficiale: un punto di accesso dove startup, PMI e ricercatori trovano insieme le risorse computazionali, i dataset, la formazione tecnica e il supporto per sviluppare applicazioni. Il modello punta esplicitamente ad abbassare le barriere di ingresso per le realtà più piccole, che storicamente non possono permettersi l’infrastruttura necessaria per addestrare modelli di grandi dimensioni.

I settori prioritari variano da factory a factory, rispecchiando le vocazioni industriali locali. JAIF tedesca presidia healthcare, energia, clima e finanza. PIAST polacca punta su cybersecurity e scienze della vita. IT4LIA, il nodo italiano ospitato nell’ecosistema del Bologna Supercomputing Centre, porta con sé un profilo di ricerca ad ampio spettro.

Quello che viene dopo le AI factory

Il programma AI Factory non esaurisce l’ambizione europea. L’iniziativa InvestAI prevede un fondo europeo da 20 miliardi di euro per creare fino a cinque AI Gigafactory, strutture di scala radicalmente superiore dotate di oltre 100.000 processori AI avanzati ciascuna, destinate all’addestramento di modelli con trilioni di parametri. È il livello competitivo di GPT-4 e dei suoi successori, quel piano su cui oggi si gioca il confronto con i laboratori americani e cinesi.

La geografia che emerge da questa mappa è, a tutti gli effetti, una mappa di potere. Non il potere militare o finanziario, ma qualcosa di più sottile e forse più duraturo: la capacità di produrre intelligenza, di definire quali valori e quali regole essa incorpora, di decidere a chi appartengono i modelli che guideranno decisioni industriali, sanitarie, energetiche per i prossimi decenni.

L’Europa ci ha messo tempo a capire che la neutralità tecnologica non esiste. Adesso sta costruendo la sua risposta. Resta da vedere se arriverà in tempo.

Cosa fa ciascuna AI Factory europea

IT4LIA (Italia)

È qui che vale la pena fermarsi più a lungo, perché IT4LIA è probabilmente il progetto infrastrutturale più rilevante che l’Italia abbia avviato in campo AI negli ultimi anni, e merita di essere compreso nei dettagli.

La factory è coordinata da CINECA, cui partecipano Austria e Slovenia come paesi co-beneficiari, ed è cofinanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca, dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, dalla Regione Emilia-Romagna, dall’INFN, dall’Agenzia ItaliaMeteo, dall’Istituto Italiano di AI per l’Industria e dalla Fondazione Bruno Kessler. Un consorzio largo, che coinvolge anche le università di Modena e Reggio Emilia, Bologna, Torino e La Sapienza di Roma, oltre a Confindustria e al centro di ricerca ICSC.

Tutta l’infrastruttura è concentrata nel Tecnopolo di Bologna, che si candida così a diventare il principale data center scientifico italiano. IT4LIA dispone del supercomputer EuroHPC Leonardo, del sistema AI-enhanced LISA, del cloud GAIA, a cui si aggiungerà dall’inizio del 2026 un nuovo sistema ottimizzato per carichi AI: l’infrastruttura complessiva supererà le 20.000 GPU, una dotazione che la collocherà tra le più grandi facilities computazionali d’Europa.

I settori prioritari sono quattro: agroalimentare, scienze della Terra, cybersecurity e manifattura. Non è una selezione arbitraria, ma rispecchia le eccellenze produttive e di ricerca del sistema paese. L’agroalimentare italiano, primo in Europa per numero di DOP e IGP, ha bisogno di strumenti AI per ottimizzare filiere, ridurre sprechi e rispondere alle pressioni climatiche. Le scienze della Terra trovano in Bologna un polo naturale grazie alla presenza di CMCC, INGV e del centro meteo AGM. La cybersecurity è una priorità nazionale con l’ACN come attore istituzionale di riferimento. La manifattura, infine, è l’asse su cui si regge ancora larga parte del PIL industriale.

Sul piano dei servizi, IT4LIA offrirà cataloghi di dataset con accesso a dati FAIR interni ed esterni, ambienti preconfigurati con Jupyter Notebook integrati nelle risorse HPC, modelli pre-addestrati accessibili da una piattaforma centralizzata, servizi di test-before-invest con stress testing e valutazioni di performance nel mondo reale, supporto ai proof of concept con fino a trenta PoC finanziati ogni anno, e audit di conformità all’AI Act europeo che includono rilevamento di bias e verifiche di sicurezza.

C’è un dettaglio che vale la pena sottolineare: la dimensione della formazione. IT4LIA prevede corsi online e in presenza, workshop pratici, hackathon e sessioni con esperti, oltre a stage finanziati per studenti e chi cerca lavoro, integrati in progetti reali. Non è un add-on, è parte strutturale del progetto, perché una factory senza talenti formati per usarla è semplicemente un data center costoso.

LUMI AI (Finlandia)

LUMI è il supercomputer su cui si appoggia la factory finlandese, e fino a poco tempo fa era il sistema più potente d’Europa. La scelta di Helsinki come primo polo AI non è casuale: la Finlandia ha costruito negli anni un’infrastruttura di calcolo scientifica tra le più solide del continente, con una tradizione di accesso aperto alla ricerca. LUMI AI punta su aree dove il dato è denso e il calcolo è critico: scienze climatiche, genomica, modellazione dei materiali. La posizione geografica, con temperature ambientali che riducono i costi di raffreddamento, fa di questo nodo uno dei più efficienti dal punto di vista energetico dell’intera rete.

MIMER (Svezia)

La factory svedese prende il nome dall’entità della mitologia nordica custode della saggezza, e la scelta non è solo poetica: MIMER si posiziona come nodo di eccellenza per la ricerca accademica e la sperimentazione con i modelli linguistici in lingue nordiche, storicamente sottorappresentate nei grandi dataset di addestramento. La Svezia porta nella rete EuroHPC una comunità scientifica con una densità di pubblicazioni AI tra le più alte d’Europa in rapporto alla popolazione.

JAIF (Germania, Jülich)

JUPITER AI Factory è, tra tutte, quella con la dotazione hardware più ambiziosa: si appoggia a JUPITER, il primo supercomputer exascale europeo, capace cioè di superare il miliardo di miliardi di operazioni al secondo. JAIF include anche JARVIS, una piattaforma sperimentale progettata per sviluppare e testare modelli AI innovativi, con un modulo di inferenza dedicato all’accelerazione e all’ottimizzazione dei modelli stessi. I settori prioritari sono sanitario, energetico, clima, educazione, media, finanza e pubblica amministrazione. Il consorzio riunisce il centro di supercalcolo di Jülich, RWTH Aachen, due istituti Fraunhofer e il centro di ricerca sull’AI dell’Assia.

HammerHAI (Germania, seconda AI factory)

La seconda factory tedesca opera in parallelo a JAIF e nasce dall’esigenza di dare copertura anche all’industria manifatturiera e automobilistica, cuore economico del paese. HammerHAI punta esplicitamente sull’integrazione AI nei processi produttivi, dalla qualità alla supply chain, con un modello di coinvolgimento delle PMI più capillare rispetto al profilo più orientato alla ricerca di JAIF.

MeluXina-AI (Lussemburgo)

Il Lussemburgo è uno dei paesi europei con la più alta concentrazione di sedi di multinazionali del settore finanziario e della logistica. MeluXina-AI riflette questa vocazione e si posiziona come nodo di riferimento per l’AI applicata ai servizi finanziari, al commercio e alla pubblica amministrazione transnazionale. La sua posizione geografica al centro del corridoio Renania-Bruxelles la rende un punto di aggregazione naturale per le aziende che operano su più mercati europei contemporaneamente.

AI2F (Francia)

La factory francese si distingue per la struttura fortemente decentralizzata del suo consorzio: GENCI coordina un ecosistema che comprende CEA, CNRS, Inria, le 74 università francesi rappresentate da France Universités, Station F e numerosi attori del mondo startup e dell’intelligenza artificiale applicata. AI2F si appoggerà ad Alice Recoque, secondo sistema exascale europeo in fase di dispiegamento, e copre settori che vanno dalla difesa all’agricoltura, dall’aerospazio all’edtech. La Francia porta in dote anche una tradizione di ricerca fondamentale in machine learning che non ha eguali in Europa.

JAIF (Polonia, PIAST) e Gaia AI

La Polonia è l’unico paese con due factory distinte nella rete. PIAST, coordinata dal Poznan Supercomputing and Networking Center, copre health e life sciences, IT e cybersecurity, spazio e robotica, sostenibilità e settore pubblico. Gaia AI è la seconda presenza polacca, selezionata nella terza ondata, che amplia ulteriormente la capacità computazionale di un paese che sta investendo massicciamente nella digitalizzazione della propria economia manifatturiera.

SLAIF (Slovenia)

SLAIF sarà ospitata in un nuovo data center costruito da ARNES vicino alla centrale idroelettrica di Mariborski otok, una scelta che non è solo logistica ma anche simbolica: energia rinnovabile come infrastruttura abilitante per il calcolo AI. Il consorzio include cinque università slovene e la Camera di commercio del paese. La Slovenia è uno dei nodi più piccoli della rete per dimensione economica, ma la sua posizione come cerniera tra Europa centrale e Balcani le assegna un ruolo di ponte verso ecosistemi di innovazione emergenti.

BRAIN++ (Bulgaria)

Il Bulgarian Robotics and AI Nexus è ospitato a Sofia Tech Park e si compone di due elementi operativi in sinergia: Discoverer++, un supercomputer di nuova generazione per carichi AI avanzati, e la factory vera e propria, che punta a sviluppare LLM in lingua bulgara, AI per robotica, AI per l’osservazione spaziale e strumenti di conformità per l’AI affidabile. L’ambizione è diventare polo regionale per i Balcani, un’area dove la competenza tecnica esiste ma spesso emigra verso ovest per mancanza di infrastrutture.

AT:AI (Austria)

La factory austriaca, ospitata alla TU Wien di Vienna e coordinata da Advanced Computing Austria e AIT Austrian Institute of Technology, punta sull’integrazione dell’AI nei processi manifatturieri, con enfasi su pianificazione della produzione e quality assurance. Il profilo è coerente con la struttura industriale del paese, fortemente orientata alla meccanica di precisione e all’industria dei componenti.

Pharos (Grecia)

Il nodo greco è uno dei pochi della prima ondata a operare su un sistema già esistente anziché su hardware nuovo. Pharos copre scienze del mare, cambiamento climatico, turismo intelligente e patrimonio culturale digitale. La localizzazione geografica, affacciata sul Mediterraneo orientale, fa di questo nodo un osservatorio naturale per i dati ambientali di un bacino che concentra alcune delle più rapide trasformazioni climatiche del pianeta.

CZAI (Repubblica Ceca), LitAI (Lituania), NLAIF (Paesi Bassi), RO AI (Romania)

La terza ondata completa la copertura geografica dell’Europa centro-orientale. CZAI, con il suo ecosistema di ricerca applicata e industria dell’ingegneria, punta su manifattura e automazione. LitAI porta la piccola ma vivace comunità tech lituana nella rete, con focus su cybersecurity e servizi digitali pubblici. NLAIF inserisce nel sistema uno dei paesi con la più alta densità di infrastruttura internet al mondo e un ecosistema di startup AI molto attivo ad Amsterdam e dintorni. RO AI è forse la scommessa più ambiziosa della terza ondata: la Romania ha una comunità di ingegneri software numerosa e sottoutilizzata rispetto al potenziale, e una factory domestica potrebbe essere la leva per invertire il trend dell’emigrazione di talenti tecnici.

HealthAI e BSC AIF (Spagna)

La Spagna è presente con due factory distinte che riflettono due anime diverse. BSC AIF si appoggia al Barcelona Supercomputing Center, uno dei centri di calcolo più grandi d’Europa, con una tradizione decennale nel HPC applicato alle scienze della vita. 1HealthAI, come suggerisce il nome, è specializzata in AI per la salute, con accesso a uno dei sistemi sanitari pubblici più complessi e ben documentati del continente, una risorsa in termini di dati clinici che poche strutture europee possono eguagliare.

L’insieme di questi ventuno nodi, più le tredici antenne nei paesi associati, forma qualcosa che non esiste ancora altrove in Europa: una rete distribuita di potenza computazionale AI-ottimizzata, aperta per definizione a PMI e ricercatori, progettata per abbassare le barriere di accesso invece di alzarle. Il confronto con la struttura centralizzata dei grandi laboratori americani non è diretto: sono modelli diversi, con vantaggi e debolezze diverse.

Factory Città Nazione Lat Lon Ondata LUMI AI Kajaani Finlandia 64.2 27.7 1 MIMER Linköping Svezia 58.4 15.6 1 JAIF Jülich Germania 50.9 6.4 1 HammerHAI Stoccarda Germania 48.8 9.2 2 IT4LIA Bologna Italia 44.5 11.3 1 MeluXina-AI Bissen Lussemburgo 49.8 6.1 1 BSC AIF Barcellona Spagna 41.4 2.1 1 1HealthAI Madrid Spagna 40.4 -3.7 1 Pharos Atene Grecia 37.9 23.7 1 AI2F Parigi Francia 48.9 2.3 2 AT:AI Vienna Austria 48.2 16.4 2 BRAIN++ Sofia Bulgaria 42.7 23.3 2 PIAST AI Poznań Polonia 52.4 16.9 2 Gaia AI Varsavia Polonia 52.2 21.0 3 SLAIF Maribor Slovenia 46.6 15.6 2 CZAI Praga Rep. Ceca 50.1 14.4 3 LitAI Vilnius Lituania 54.7 25.3 3 NLAIF Amsterdam Paesi Bassi 52.4 4.9 3 RO AI Bucarest Romania 44.4 26.1 3

Tutte le coordinate sono in gradi decimali WGS84, pronte per conversione diretta in coordinate SVG con una formula di proiezione. Se vuoi posso aggiornare direttamente il codice della mappa con questi valori precisi.